Examen de la Wyze Battery Cam Pro : valeur incroyable pour l’intérieur et l’extérieur

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Incroyablement polyvalent : à l’intérieur, à l’extérieur et entièrement sans fil

Excellente qualité vidéo, de jour comme de nuit

Très abordable par rapport à la concurrence Les inconvénients Certaines fonctionnalités étaient encore en développement au moment de la publication

L’activation de toutes ses fonctionnalités réduira vraiment la durée de vie de la batterie Notre verdict Une batterie rechargeable fait de la Battery Cam Pro Wyze la caméra de sécurité domestique à bas prix la plus polyvalente à ce jour.

Prix ​​une fois examiné

93,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Wyze Battery Cam Pro

99,98 $

Intérieur? Extérieur? Les deux? Pour sa dernière caméra de sécurité domestique, Wyze renonce aux étiquettes et se concentre plutôt sur son absence de fils. Équipé d’une puissante batterie rechargeable de 6 200 mAh, cet appareil de la taille d’une pinte est prêt à être déployé dans n’importe quel environnement.

La caméra en bloc s’intègre bien dans le long héritage de Wyze en matière de caméras de surveillance minuscules, un rectangle vertical mesurant 3,5 x 2,5 x 2,5 pouces (HxLxP). La caméra peut être posée sur sa base sur une étagère ou être montée sur un mur avec le matériel inclus. Cependant, le matériel de montage par défaut ne fonctionne que pour les installations murales, pas pour les plafonds. Si vous souhaitez accrocher la caméra à l’avant-toit ou au plafond de votre toit, vous devrez ajouter le support universel Wyze à 10 $ à votre panier.

La Wyze Battery Cam Pro offre un excellent rapport qualité-prix compte tenu de sa vaste gamme de fonctionnalités, de sa flexibilité incroyable et de son prix bas.

Conception et qualité de fabrication de la Wyze Battery Cam Pro

Wyze a attribué un indice de résistance aux intempéries IP65 à la Battery Cam Pro, ce qui signifie qu’elle est étanche à la poussière et qu’elle est protégée des jets d’eau venant de n’importe quelle direction. Honnêtement, la caméra ne fonctionne tout simplement pas regarder tout cela robuste, avec ce qui semble être une grille de haut-parleur ouverte à l’arrière. La poussière pourrait ne pas pénétrer complètement à l’intérieur de l’appareil et provoquer sa panne, mais les minuscules trous semblent certainement être obstrués par de la crasse s’ils sont laissés à l’extérieur.

À l’intérieur ou à l’extérieur, la Battery Cam Pro possède de nombreuses autres caractéristiques solides en plus de cet indice IP : la résolution maximale est de 2 560 x 1 440 pixels, avec un angle de vision diagonal de 134 degrés. Cette résolution peut être réduite d’un cran si vous avez besoin d’économiser de l’espace de stockage et de réduire la consommation de bande passante de la caméra. L’audio bidirectionnel, ainsi qu’une sirène de 100 dB, sont également inclus.

La vision nocturne infrarouge typique est intégrée, mais l’unité comprend également deux petites LED qui peuvent fournir un niveau modeste d’éclairage par projecteur. Celles-ci se déclenchent lorsqu’un mouvement est détecté, mais ne les considérez pas comme une substitution à l’éclairage d’un porche. Leur mission principale est de fournir un certain degré de vision nocturne en couleur, au moins à quelques mètres de l’objectif de la caméra.

Tous les paramètres de la Wyze Battery Cam Pro (gauche et droite) sont faciles à trouver, tout comme l’historique des clips enregistrés sous la fenêtre d’affichage en direct de la caméra. Christopher Null/Fonderie

En parlant de détection de mouvement, la Wyze Battery Cam Pro est équipée de deux capteurs de mouvement : un capteur infrarouge passif standard augmenté par un radar, ce que l’on ne trouve généralement pas dans une caméra de sécurité grand public.

J’ai trouvé l’appareil très précis pour capter les mouvements, et l’application Wyze classe les mouvements en cinq types : personne, animal de compagnie, véhicule, colis ou autre chose. Cette fonctionnalité semble évoluer dans l’application ; mes tests avaient une précision d’environ 90 % (et n’ont jamais correctement catégorisé les observations de mon chat comme un mouvement « d’animal de compagnie »).

La Wyze Battery Cam Pro est facile à installer

La configuration commence par le chargement de votre batterie via un câble USB-C. Comme c’est devenu très courant, Wyze inclut le câble dans le kit, mais pas d’adaptateur A/C. Une charge complète peut prendre 9 heures, après quoi Wyze suggère une autonomie maximale de 6 mois.

Mon expérience, cependant, a vu la batterie se vider de moitié après seulement 8 jours de tests certes intensifs ; donc, 6 mois me semblent terriblement optimistes, même dans des scénarios de faible utilisation. Vous seriez probablement intelligent de vous procurer une batterie de rechange (29 $), une station de chargement (18 $) et/ou un panneau solaire (25 $) pour éviter les temps d’arrêt.

La configuration de Wyze a toujours été rationalisée et la prise en charge du Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) rend apparemment cela encore plus facile pour la Battery Cam Pro. La caméra se connecte directement au réseau, sans pont requis, la configuration doit donc être aussi simple que possible. Malheureusement, j’ai testé cet appareil photo juste au moment où il faisait son entrée sur le marché, et quelques problèmes étaient clairement encore en cours de résolution dans le système.

Ma caméra ne diffusait pas de vidéo en direct pendant les premiers jours, par exemple, et l’enregistrement local sur une carte microSD intégrée était et est toujours répertorié comme « à venir » au moment de la publication. Sans enregistrement local, vous devrez passer au service d’abonnement Cam Plus de Wyze si vous souhaitez stocker et diffuser des vidéos enregistrées et activer des fonctionnalités clés telles que la détection de personne et d’autres types de détection. Heureusement, Wyze Cam Plus reste bon marché, à 20 $/an ou 3 $/mois pour une caméra, ou 99 $/an ou 10 $/mois pour un nombre illimité de caméras.

La Battery Cam Pro n’est pas l’appareil photo le plus élégant que Wyze ait jamais proposé, mais il a besoin de ses proportions plus grandes pour accueillir sa gigantesque batterie Li-Ion. Christopher Null/Fonderie

Une fois que Wyze a corrigé certains des bugs initiaux, j’ai trouvé que la caméra fonctionnait remarquablement bien. La vidéo est nette et claire, les notifications arrivent rapidement et les clips enregistrés sont faciles à trouver en faisant simplement défiler vers le bas sous le flux d’affichage en direct. Si vous devez remonter plus loin, le bouton « Tous les événements » vous amènera à une chronologie miniature triée par date et heure de la journée. La qualité de la vision nocturne est excellente, avec une portée d’au moins 40 pieds. L’interaction avec la caméra a été rapide et la lecture est réactive, la mise en mémoire tampon ne prenant généralement que quelques secondes avant que la vidéo ne commence à rouler.

Mieux encore, non seulement tout est configurable, mais tous ces paramètres sont faciles à trouver. Les détections intelligentes peuvent être activées individuellement et vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir des notifications pour chaque type de détection. Le temps de recharge entre les clips est configurable (de aucun à 5 minutes) et la durée maximale de la vidéo est configurable de 12 secondes à 5 minutes. (L’enregistrement se terminera plus tôt si le mouvement s’arrête et le micrologiciel de Wyze est agressif pour déterminer ce qui constitue un « arrêt ».) Tous ces paramètres ont un impact sur la durée de vie de la batterie, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous faites vos sélections.

Devriez-vous acheter une Wyze Battery Cam Pro ?

Le prix demandé de 94 $ en fait décidément la caméra autonome la plus chère vendue par Wyze (comparée à la Wyze Cam v3 à seulement 36 $), mais c’est un excellent rapport qualité-prix compte tenu de sa vaste gamme de fonctionnalités et de son incroyable flexibilité. Accordez-lui quelques semaines de mises à jour des applications et du micrologiciel si vous ne voulez pas faire face à des problèmes de croissance ; en septembre, ce sera un achat évident si vous recherchez une caméra de sécurité intérieure/extérieure alimentée par batterie.