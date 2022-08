Examen de la webcam Insta360 Link: formidable mais coûteux

n’est pas novice en matière d’appareils photo – mon collègue Josh Goldman a dit de le One RS récemment “c’est peut-être la meilleure caméra 360 grand public jamais conçue” – je ne suis donc pas surpris de la qualité de sa première webcam.

Le lien Insta360 prend en charge la résolution 4K et 1 080 pixels, 60 images par seconde. Il dispose d’un cardan à trois axes pour son suivi automatique, de commandes d’exposition manuelles qui fonctionnent réellement et d’une prise en charge des gestes pour le zoom et le suivi. De plus, il propose quatre modes plus atypiques mais utiles : Portrait (vidéo verticale), Whiteboard, DeskView (qui bascule entre une vue de vous et une vue de votre bureau) et Overhead (une vue de dessus lorsqu’il est monté sur un trépied). Il jongle avec toutes ces fonctionnalités tout en offrant la meilleure qualité d’image que j’ai vue à ce jour dans une webcam.

Comme Excellente qualité vidéo

Fonctionnement intelligent et logiciel

Bon son N’aime pas Aucun moyen de modifier la minuterie de veille par défaut ou le cadrage initial

Aucune possibilité d’enregistrer des préréglages liés à l’image

Impossible de faire pivoter la caméra verticalement sur le cardan via l’application

Peut devenir assez chaud

Le lien est disponible aujourd’hui pour 300 $. C’est beaucoup pour une webcam, mais ce n’est pas trop cher pour sa qualité et ses fonctionnalités. La , mon précédent préféré, va pour 269 $. Le Link est plus petit que le Tiny, a une tonne de fonctionnalités en plus et une meilleure vidéo. Le streaming et la conférence en 4K ne sont pas toujours pratiques, possibles ou même nécessaires, mais si vous voulez enregistrer plutôt que de passer en direct, c’est bien d’avoir. Je lui ai décerné un choix de la rédaction, mais il ne remplace pas un autre récent choix de la rédaction, le Caméra Web Dell UltraSharp 4K, simplement parce que le Dell est plus de 100 $ moins cher. Il manque de nombreuses fonctionnalités du Link, mais si vous n’avez pas besoin de ces fonctionnalités ou de la meilleure qualité d’image de sa catégorie, vous pouvez économiser de l’argent.

Assurez-vous cependant que votre matériel est à la hauteur. Je n’ai vu nulle part l’avis habituel requis par USB 3.2, mais vous devez absolument utiliser le port USB à bande passante la plus élevée dont vous disposez. Insta360 vous avertit de le brancher directement sur un système ou sur un concentrateur avec une alimentation séparée. Et après avoir enregistré en 4K pendant un certain temps, la base de la caméra était inconfortablement chaude lorsque je l’ai retirée du haut de mon moniteur. Mais même les appareils photo professionnels peuvent surchauffer lors de l’enregistrement vidéo à l’intérieur. La physique!

Insta360 équipe la webcam d’un capteur d’image 1/2 pouce, le plus grand disponible dans une webcam. Cela, ajouté à l’expérience d’imagerie de l’entreprise, permet à la webcam de produire une excellente vidéo dans des conditions plus lumineuses et une vidéo relativement bonne dans très peu de lumière – c’est toujours assez bruyant, mais c’est presque inévitable parce que, encore une fois, la physique. Par “excellent”, je veux dire que vous obtenez une exposition optimisée pour votre visage, une couleur et une balance des blancs correctes (du moins pour mon teint blanc pâteux) et aucune distorsion grand angle sur les bords.

Comme pour presque toutes les webcams de milieu à haut de gamme de nos jours, la société vante les mérites de l’IA pour son suivi et son cadrage automatique. C’est une sorte d’affirmation dénuée de sens à ce stade, mais Insta360 utilise l’IA pour ses produits depuis des années, et le suivi et le cadrage semblent bien fonctionner dans le lien. Alors il y a ça.

Bien qu’il vous permette de régler manuellement la sensibilité ISO (ISO 100 à 3 200) et la vitesse d’obturation (1/30 s à 1/8 000 s) et de créer une courbe de tonalité personnalisée, il y a très peu de raisons de les utiliser à moins que vous ne sachiez ce que vous faites. et ont des besoins spécifiques. Son autofocus à détection de phase est rapide (l’autofocus à contraste peut être plus précis mais il est itératif, ce qui se traduit par cet effet « pulsé » que vous voyez fréquemment), le suivi est fluide et vous pouvez enregistrer des préréglages pour la position et le zoom.

L’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas beaucoup de distorsion est que la caméra n’a pas le champ de vision de 90 degrés que vous voyez dans la webcam habituelle (son angle de vue horizontal est de 69 degrés). Si vous avez besoin de la webcam pour couvrir une grande partie de votre espace dans une seule position, ce n’est pas votre meilleur choix. Mais il est encore assez large pour accueillir l’équivalent de deux personnes côte à côte à une distance typique entre un bureau et un moniteur ou une petite salle de conférence.

Les micros sur les webcams n’ont généralement rien de spécial, et bien que les Link ne se démarquent pas comme exceptionnels, ils ne se démarquent pas non plus. Ils prennent en charge la réduction du bruit, ce qui a bien réussi à filtrer mon climatiseur bruyant sans que ma voix ne soit compressée ou surtraitée.

Lori Grunin/Crumpe



Vous pouvez appliquer des modifications dans le logiciel tout en affichant une vidéo dans une autre application, ce qui n’est pas toujours possible sous Windows. (Ai-je mentionné qu’il existe une version Mac du logiciel ?) OBS Je suis devenu un peu grincheux lorsque j’ai modifié certains paramètres, mais désactiver l’appareil photo dans OBS avant de modifier les éléments de l’application qui nécessitent une réinitialisation matérielle comme la résolution ou l’activation du mode Streamer (pour activer 60 ips) ou HDR était une solution de contournement suffisante.

La webcam est livrée avec quatre marqueurs que vous placez dans les coins d’un tableau blanc. Cela permet à la caméra de l’identifier en mode tableau blanc, qui traite la vidéo pour en faciliter la lecture. Le mode Deskview vous permet de basculer entre la caméra pointée vers vous et pointée vers le bureau ; dans les briefings sur les produits, le présentateur doit fréquemment utiliser une configuration à deux caméras pour y parvenir. Et en 4K, vous obtenez une vue assez nette. Dans les modes Deskview et Overhead, l’image est orientée automatiquement afin que les téléspectateurs la voient de la même manière que vous, ce qui peut minimiser les manipulations.

Bien que j’aie des problèmes avec le logiciel – j’aimerais pouvoir modifier certains des paramètres par défaut ou créer des préréglages qui intègrent l’exposition et d’autres paramètres d’image – il est généralement facile à utiliser et présente un minimum de problèmes. J’aimerais qu’il y ait une bascule pour faire pivoter la caméra verticalement : Parce qu’elle utilise un cardan, elle s’ajuste automatiquement pour garder la caméra horizontale, vous ne pouvez donc pas la forcer à tourner. Au lieu de cela, vous devez vous fier à un logiciel tiers pour le gérer, mais la plupart des logiciels créent simplement un recadrage vertical de l’image horizontale plutôt que de faire pivoter la caméra.

Le lien Insta360 n’est pas la webcam appropriée pour tout le monde, mais c’est le bon choix lorsque la qualité de la présence de votre caméra est importante. Assurez-vous simplement que vous pouvez justifier la dépense auprès de la personne qui s’occupe de votre budget.