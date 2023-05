Examen de la voiture Bentley Continental GTC Speed

Dans les années à venir, des sociétés de supercars comme Lamborghini, Bentley et Rolls-Royce ont toutes annoncé la suppression progressive de leurs moteurs V-12 alors qu’elles entrent dans l’ère des véhicules hybrides et électriques. En attendant, ils lancent des chefs-d’œuvre de 12 cylindres comme des odes au summum de la puissance de l’essence – et les clients fortunés les arrachent à un clip record.

Le modèle que j’ai conduit portait une étiquette de prix de 384 000 $. Sa couleur s’appelle « Kingfisher », un bleu luminescent et chatoyant qui, comme son oiseau homonyme, est né pour voler. Il était doté de certaines des options les plus populaires de Bentley, notamment les « Speed ​​Wheels » de 22 pouces peintes en noir, un ensemble de tourisme pour plus de confort et de généreuses portions de fibre de carbone.

À l’intérieur, la GTC Speed ​​regorgeait d’accessoires de luxe, des surpiqûres contrastées sur les sièges (avec des fils de couleur « Kingfisher » et « Beluga ») au système audio Bang and Olufsen, en passant par le matelassage de précision en diamant et les surtapis à poils longs pour plus de confort du pied.

Mes options préférées, également l’une des plus populaires, sont « l’affichage rotatif », où une section du tableau de bord en fibre de carbone se retourne lorsque la voiture commence à révéler son affichage numérique, un peu comme la version supercar du mur secret dans une bibliothèque du manoir. Cela coûte 6 600 $ de plus — mais bon, quand vous dépensez 380 000 $ pour une voiture, qu’est-ce que 6 000 $ de plus? (Environ 70 % des propriétaires de Bentley l’incluent.)

La plus belle partie de la Continental GTC Speed ​​est la conduite. Comme il sied à une voiture aux multiples personnalités, la GTC Speed ​​propose trois modes de conduite : confort, personnalisé, Bentley et sport amélioré. Conduire en mode confort, c’est comme flotter sur un nuage, même dans les rues pleines de nids-de-poule de New York et du New Jersey. Le mode Bentley offre un équilibre entre confort et sport.