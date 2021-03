Au cœur d’un film sur l’obsession autodestructrice d’un homme (Poole a été forcé de démissionner deux semaines avant sa pension), «City of Lies» a une émotion sous-jacente et inattendue. Le regard est crasseux et l’atmosphère est sombre; mais ce qui aurait pu être une étude de personnage de mauvaise humeur ou un thriller de complot tendu est plutôt une procédure morne, une bouillie de flashbacks, de voix off et d’impasses.

Pas Furman, cependant, qui (avec le scénariste Christian Contreras) se lance dans la dramatisation du livre non fictionnel de Randall Sullivan en 2002, le bien nommé «LAbyrinthe», avec plus d’appétit que d’art. Il se concentre sur Russell Poole (Johnny Depp, confondant somnolent et sérieux), un ancien détective de la police de Los Angeles toujours tourmenté par son enquête sur la mort de Wallace des décennies plus tôt. Nous le savons parce que son appartement déprimant est généreusement plâtré dans les détails de l’affaire.

Languissante depuis 2018, «City of Lies» de Brad Furman est la dernière tentative de monétiser les meurtres non résolus des années 1990 des artistes rap Christopher Wallace (alias Notorious BIG) et Tupac Shakur. Les meurtres, qui avaient déjà été combattus sur film et sur papier, ont engendré un bourbier de théories qui donneraient même une pause aux cinéastes les plus expérimentés.

