Examen de la tringle à rideau SwitchBot 2

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Convient aux poteaux de 15 à 40 mm de diamètre

Fonctionne avec une variété de types de rideaux et de tringles

Connexion Bluetooth facile Les inconvénients Deux nécessaires pour un ensemble de rideaux

Concentrateur séparé nécessaire pour la configuration Wi-Fi

Pas d’indicateur de batterie sur l’appareil Notre avis La tringle à rideau 2 peut être un peu fastidieuse, mais c’est une technologie intelligente pour rendre vos rideaux intelligents. Cela ne fonctionnera pas pour toutes les fenêtres, et ce n’est pas l’ajout le plus attrayant à une.

Prix ​​lors de l’examen

99,00 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Tringle à rideau SwitchBot 2

96,99 $

Vous souhaitez contrôler vos rideaux depuis votre smartphone ou une télécommande, mais vous ne souhaitez pas installer une tringle à rideaux motorisée toute neuve qui nécessiterait un câblage sur secteur ou une prise de courant ?

Eh bien, vous pouvez maintenant moderniser vos rideaux existants avec la tringle à rideau Switchbot 2, un gadget intelligent qui se connecte à votre téléphone via Bluetooth et ferme ou ouvre vos rideaux en appuyant sur un bouton, ou via une commande vocale si vous souhaitez vous connecter. à l’univers plus large de Switchbot. Il s’agit d’une mise à niveau de la tringle à rideau, avec un design simplifié et un correctif pour certains des problèmes avec l’original.

Conception et apparence

Unité moteur 11cm/ 4in x 4-5cm/2in x 4-5cm/2in

Pèse 135 g (0,3 lb)

Piste de 3 m (9,8 pieds) maximum

Dans la boîte, vous obtiendrez une unité en plastique blanc contenant un moteur, avec deux pinces qui s’accrochent à votre tringle à rideau. Accrochez l’unité entre le premier et le deuxième anneau, œillet ou languette sur votre rideau, et l’unité se déplacera le long de la tringle, tirant le reste du rideau derrière elle.

Alex Greenwood / Fonderie

C’est ingénieux : un peu d’ingénierie astucieuse.

L’unité motrice elle-même est un peu en forme de losange, 11 cm de long et environ 4 à 5 cm de large et de profondeur. Les pinces qui s’accrochent à votre tringle à rideau s’étendent du haut de l’unité et sont suspendues avec le logo face à la pièce. Ce n’est pas un bel appareil mais il est discret.

À 135 g (0,3 lb), il est assez léger, mais il peut tirer jusqu’à 8 kg (17 lb) de rideau le long d’une piste maximale de 3 m (9,8 pi). Pour ce faire, il tourne trois rouleaux, deux en haut des pinces et un en haut de l’unité, de sorte que l’unité se déplace le long de votre tringle à rideau. Pensez aux bûches d’arbres dévalant une colline canadienne, et vous avez l’idée – seule cette colline est votre tringle à rideau.

Mettre en place

Uniquement pour les tringles à rideaux entre 15-40mm/ 0.59-1.57in

Connexion Bluetooth à l’application

Charge UBC

Dans la boîte se trouvent un bloc moteur, une paire de pinces (bien qu’une soit montée sur le bloc moteur), un câble de type C, le fixateur de perles, des pinces à rideaux et un accessoire métallique à fixer à la jonction entre l’extérieur et tringles à rideaux intérieures si vous avez utilisé une tringle à rideaux télescopique pour s’adapter à vos fenêtres.

La première chose à faire est de lire le manuel, en grande partie pour vérifier si vous avez des rideaux à anneau, à œillets, à languette ou à languette arrière, et vérifiez que votre tringle à rideau mesure entre 15 mm et 40 mm de diamètre.

Chargez ensuite l’unité motorisée avec le câble de type C. Nous avons trouvé cela un peu délicat car aucune lumière ne s’est allumée sur l’appareil lorsque nous l’avons branché, et nous avons découvert plus tard que vous ne pouviez voir l’état de la batterie que dans l’application. L’unité était déjà chargée hors de la boîte, donc pas de lumière. Mais au début, nous pensions qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec notre adaptateur secteur.

Téléchargez ensuite l’application Switchbot (il y a un code QR dans le manuel pour trouver le bon), créez un compte et ajoutez le rideau Switchbot dans l’application. Gardez à l’esprit que l’application Switchbot est énorme et occupera pas mal d’espace sur votre téléphone.

Il est alors temps d’installer l’unité sur votre tringle à rideaux. Les pinces à crochet s’étirent, mais cela peut être un peu délicat. L’application vous guidera tout au long du processus d’étalonnage : le bloc moteur se déplace de gauche à droite, et vous indiquez à l’application où il doit s’arrêter pour fermer ou ouvrir votre rideau, puis vous ajustez les paramètres.

C’est assez simple.

Performance

Deux tringles nécessaires pour une paire de rideaux

Les rideaux à œillets ont besoin de beaucoup de tissu supplémentaire pour se fermer complètement

Accessoire fourni pour tringle à rideaux télescopique

Si vous souhaitez moderniser une paire de rideaux qui se rejoignent au milieu d’une fenêtre, vous avez besoin de deux tringles à rideaux : une pour le rideau de gauche et une pour la droite.

Nous l’avons d’abord testé sur une paire de rideaux à œillets.

En raison du fonctionnement de la tringle à rideau 2, vous devez installer le fixateur de perles pour les rideaux à œillets. Il s’agit d’une longueur de perles qui va d’œillet en œillet sur le haut de votre rideau, fixées auxdits œillets avec des clips transparents, de sorte que lorsque la tringle 2 se déplace le long de la tringle à rideau, elle ne tire pas le rideau derrière elle vers le point où les œillets suivants commencent à faire face à la pièce, plutôt qu’au milieu du poteau.

Si les œillets sont tirés de manière à ce qu’ils fassent face à la pièce, la tension entre eux et le poteau empêche le rideau de se déplacer le long du poteau – c’est comme essayer de déplacer une menthe Polo sur le côté le long d’un cure-pipe.

Nous avons essayé la tige 2 sur des rideaux à œillets sans perles et avons constaté qu’elle ne pouvait tirer le rideau que des deux tiers sur la fenêtre avant que la tension entre les œillets latéraux et la tringle vers l’arrière du rideau ne devienne trop importante.

Nous avons donc installé les perles. C’est une solution ingénieuse au problème. Le seul problème est que vous avez besoin d’une largeur suffisante dans votre rideau pour permettre la longueur de perle de 8 cm entre les clips à œillets, car ces perles réduisent la quantité de rideau qui peut s’étendre sur le poteau d’un œillet à l’autre, tout en ayant également suffisamment de largeur de rideau de rechange pour couvrir réellement votre fenêtre.

En bref, nous avons calculé que vous avez besoin d’environ le double de la largeur du rideau de votre fenêtre : c’est-à-dire 40 cm de rideau réel pour chaque 20 cm de longueur de tringle à rideau.

Nous n’avions tout simplement pas ce type de volume de tissu pour nos rideaux, alors que la tige 2 fonctionnait avec les perles installées, le résultat était que notre rideau, avec ce qui était essentiellement des plis assez profonds, ne couvrait qu’environ 2/3 du réel la fenêtre. La solution, bien sûr, était que nous avions besoin de rideaux plus larges.

Vous ne pouvez pas non plus modifier la longueur des perles entre chaque clip à œillet, vous avez donc vraiment besoin de ce volume de tissu.

Nous avons ensuite essayé la Rod 2 sur une paire de rideaux à anneaux. Vous placez la tringle 2 entre le premier et le deuxième anneau de rideau, puis vous calibrez via l’application. Cela a parfaitement fonctionné.

Alex Greenwood / Fonderie

Malheureusement, nous n’avions pas de rideaux à languette supérieure ou arrière pour tester la tige 2, nous ne pouvons donc pas parler des performances de ces types de raccords de rideau.

Si vous avez une tringle à rideau télescopique, la Tringle 2 peut avoir du mal à franchir la jonction entre le rail extérieur et le rail extensible intérieur. S’il s’agit d’un problème, Switchbot inclut un accessoire pour résoudre le problème. C’est une sorte d’accessoire métallique à coller qui ressemble un peu à un peigne métallique à grandes dents. Cela fonctionne bien, même si cela peut sembler un peu désordonné si vous ne le collez pas soigneusement.

Charge et autonomie de la batterie

Temps de charge de 6,5 heures

8 mois d’autonomie

Panneau solaire compatible disponible

Il faut six heures et demie pour charger complètement la batterie du Rod 2, et Switchbot dit qu’il devrait durer huit mois sans avoir besoin d’une recharge. Il vous suffit de démonter la Rod 2, de la recharger avec le câble USB fourni et de la remettre en place. Comme nous l’avons déjà dit, vous ne pouvez vérifier l’état de la batterie que dans l’application ; il n’y a aucun indicateur sur l’unité elle-même.

Cependant, Switchbot fabrique un panneau solaire pour la tige 2 qui s’insère à l’arrière de l’unité ; ce panneau n’est pas fourni dans le kit Rod 2 et vous devez l’acheter comme accessoire supplémentaire (US, 19 $ ; UK, 25 £).

Le panneau a une prise qui s’insère dans la fente USB de l’unité motrice et deux petites griffes qui s’accrochent à l’arrière de l’unité en haut. Nous avons réussi à l’adapter à la tringle 2 déjà installée sur notre tringle à rideaux, même si c’était un peu fastidieux. Si votre Rod 2 n’est pas au soleil, vous pouvez utiliser la fixation velcro fournie qui vous permet d’installer le panneau solaire plus bas sur votre rideau.

Contrôle de l’application

Se connecte via Bluetooth

Hub Mini nécessaire pour la connexion Wi-Fi et les commandes vocales

Télécommande disponible séparément

C’est là que le Rod 2 prend tout son sens. L’application vous permet non seulement d’ouvrir et de fermer vos rideaux dans la position de votre choix sur le mât, mais vous pouvez également les régler pour qu’ils s’ouvrent ou se ferment à une heure précise ou selon un niveau de lumière spécifique.

Ce dernier est rendu possible par un capteur de lumière dans la tige 2, mais sachez que nous avons réglé nos rideaux pour qu’ils se ferment lorsque la lumière est tombée en dessous d’un certain niveau, seulement pour découvrir qu’une tempête de pluie ultérieure, et ses nuages ​​​​noirs épais, signifiait que nos rideaux se fermaient soudainement à 14 heures dans l’après-midi.

Vous pouvez également régler vos rideaux sur une minuterie pour qu’ils s’ouvrent ou se ferment après tant de minutes ou d’heures.

Alex Greenwood / Fonderie

Il y a aussi le mode touch-and-go. Vous tirez ou poussez simplement le rideau le long de la tringle, et la tringle 2 s’enclenche pour prendre le rideau complètement fermé ou ouvert.

Si vous voulez une télécommande pour votre Rod 2, vous pouvez utiliser la télécommande Switchbot (US, 19 $ ; UK, 19,99 £). Tout cela nécessite simplement d’ajouter la télécommande à l’application Switchbot et de régler la fonction des boutons de la télécommande pour fermer ou fermer vos fenêtres.

Si vous souhaitez utiliser la commande vocale ou configurer des systèmes domestiques intelligents plus complexes et compatibles Wi-Fi, vous devrez acheter le Switchbot Hub Mini (US, 39 $; UK, 35 £), qui vous permet de contrôler le Rod 2 avec Alexa, Google Assistant, Siri, Smart Things ou Clova.

C’est aussi comment connecter toutes sortes de gadgets Switchbot ensemble : le Meter Plus (un compteur de température et d’humidité), le capteur de contact, le Switchbot Bot (un gadget qui appuie sur les boutons), l’humidificateur intelligent, les ampoules intelligentes et plus encore. Vous pouvez parcourir tous les appareils sur le site Web américain ou britannique de Switchbot.

Vous pouvez, par exemple, créer une scène dans laquelle le Hub ferme automatiquement vos rideaux, allume votre machine à café, allume vos lumières à un blanc chaud doux et démarre un humidificateur, tout cela lorsque vous franchissez une porte équipée du contact Switchbot capteur.

Prix ​​et disponibilité

La tringle à rideau 2 est le dernier modèle Switchbot pour la rénovation intelligente des tringles à rideaux. Il a un PDSF de 99 $ aux États-Unis et de 85 £ au Royaume-Uni. N’oubliez pas que vous en aurez besoin de deux pour un ensemble de rideaux. Il est disponible directement auprès de Switchbot, mais vous pouvez obtenir un meilleur prix si vous magasinez.

Verdict

La tringle à rideau Switchbot 2 est une façon inventive et imaginative d’activer intelligemment vos rideaux de tous les jours. D’accord, c’est un peu cher et les coûts peuvent augmenter si vous souhaitez utiliser toutes ses fonctionnalités.

Si vous avez des doubles rideaux, vous aurez besoin de deux unités. Si vous souhaitez recharger à l’énergie solaire, vous devrez acheter les panneaux solaires séparément. Pour vous connecter à Alexa ou Google Assistant, vous aurez besoin du Hub Mini. Néanmoins, c’est l’un des rares produits sur le marché qui vous permet de motoriser vos rideaux existants sans avoir à installer une nouvelle tringle, plus chère.

Et cela fonctionne, tant que vos rideaux sont suffisamment larges si vous devez utiliser le fixateur de perles. Mais si vous avez des tas de rideaux, c’est un produit génial et amusant.