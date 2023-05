Examen de la tondeuse robot Segway Navimow: Hello Lazy Summer

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Pas de câbles périphériques

4 options selon la taille de la pelouse

Capacité de pente jusqu’à 45 % Les inconvénients L’antenne nécessite un terrain dégagé

Exigence de bordure de 15 cm

La station de charge doit avoir accès à une prise de courant Notre avis La Navimow est un moyen fantastique de garder votre pelouse soignée, mais vous aurez besoin d’une grande étendue de gazon ouvert et plat pour tirer le meilleur parti de cette tondeuse.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 1 699 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Segway Navimow

Cela ressemble à un rêve horticole : une tondeuse robot sans câble périphérique que vous pouvez contrôler depuis votre smartphone. Et cela peut être… si vous avez le bon type de pelouse au bon endroit.

Il existe quatre modèles Navimow disponibles, pour les pelouses allant de 500 m2 à 3000m2. Nous testons le H1500E, qui est – comme vous pouvez le deviner par son nom de modèle – pour les pelouses jusqu’à 1500 m2.

Concevoir et construire

Construction substantielle

Pneus tout-terrain

Positionnement GPS

Capacité de la batterie au lithium de 7,8 Ah

La Navimow est grande.

La boîte est arrivée sur notre terrain d’essai sur une palette, ce qui vous donne une idée de la taille et du poids. La base de chargement mesure à elle seule 80 cm de long sur 55 cm de large et la tondeuse elle-même mesure 58 cm sur 46 cm sur 25 cm.

La tondeuse est également lourde, vous aurez peut-être besoin d’aide pour la manœuvrer et la déballer de la boîte et l’installer sur votre pelouse. Ce n’est pas un produit que vous auriez pu livrer à votre grand-mère et vous attendre à ce qu’il résolve ses problèmes de jardinage.

Le corps de la base de chargement et la tondeuse sont en plastique dur : noir pour la base de chargement et gris bronze avec des accents orange pour la tondeuse. Les roues tout-terrain à l’arrière de la tondeuse, de 20 cm de diamètre, ont une grosse bande de roulement orange caoutchoutée et une bonne traction.

Le dessus de la tondeuse est doté d’un gros bouton d’arrêt rouge, d’un écran LCD et de trois boutons : un pour commencer à tondre, un bouton d’accord et un bouton d’accueil. De cette façon, il est similaire aux boutons de fonctionnement de base que vous pourriez trouver sur un robot aspirateur. Les boutons se doublent également de boutons plus, moins et d’alimentation, que vous utilisez pour verrouiller et déverrouiller le code PIN de la tondeuse.

Alex Greenwood / Fonderie

L’USP de Navimow est qu’il utilise le positionnement GPS pour contrôler les mouvements de la tondeuse, plutôt que des câbles périphériques. Donc, naturellement, cela signifie qu’il a une antenne, qui est un champignon émetteur noir qui s’adapte sur un poteau métallique noir, fourchu, d’un mètre de haut et doit se tenir à côté de la base de chargement.

Encore une fois, la batterie au lithium est conséquente à 7,8 Ah, ce qui permet à ce modèle de Navimow de couvrir 1500 m2 taille de la pelouse.

Dans l’application, vous pouvez programmer la tondeuse à tout moment dans une fenêtre de 24 heures sur tous les jours de la semaine. Il vous permet également d’allumer un capteur de pluie et d’atténuer automatiquement la lumière pour la tonte de nuit

Le Navimow a également une protection étanche IPX6, il est donc protégé contre une forte pression d’eau, mais vous ne pouvez pas l’immerger entièrement. En bref, il résistera à de fortes pluies, mais ne survivra pas s’il est emporté par une crue éclair.

Convenance de la pelouse

Liste de contrôle en ligne unique

Exigence de bordure de 15 cm

Plusieurs pelouses nécessitent des couloirs plats

Avant d’acheter, vous devez vérifier que la Navimow fonctionnera pour votre pelouse. Segway a créé une liste de contrôle Navimow sur son site Web à cet effet, et nous vous conseillons vivement de la parcourir avant de décider d’acheter l’une de ses tondeuses.

Alex Greenwood / Fonderie

La liste de contrôle prend environ cinq à dix minutes à remplir et vous demandera à quoi ressemble votre pelouse, vos bordures, la taille de votre pelouse, la hauteur des arbres et des maisons environnantes et les passages entre les parcelles de gazon. Une fois terminé, vous recevrez un e-mail de votre résultat, que vous pourrez utiliser pour éclairer votre décision.

Sachez que la Navimow nécessite un dégagement de 15 cm entre sa ligne de tonte extérieure et un mur, une clôture, une haie ou une bordure haute, donc si votre pelouse s’étend jusqu’à un mur ou une bordure d’arbustes plantés, vous obtiendrez probablement une bande de 15 cm. de gazon non tondu autour de la périphérie de votre pelouse.

Vous tirerez le meilleur parti de la Navimow si votre pelouse jouxte des bordures plantées avec un feuillage de faible hauteur à l’avant.

Si vous souhaitez utiliser la Navimow pour tondre différentes pelouses, elles devront avoir un couloir plat entre elles que la tondeuse peut utiliser pour traverser d’une pelouse à l’autre. Si vous avez, comme nous, deux pelouses séparées par un chemin pavé avec des bordures en pierre, ça ne marchera pas.

Installation

Bonnes directions d’application

La réception GPS peut nécessiter un ajustement de l’emplacement de la base de chargement

La pelouse doit mesurer 6 cm de haut ou moins

Soyons honnêtes : la mise en place de la Navimow semble intimidante. Mais ce n’est pas trop compliqué une fois que vous avez commencé.

La première chose à faire est de vous assurer que votre pelouse mesure 6 cm de haut ou moins ; cela pourrait signifier, ironiquement, que vous devez tondre votre pelouse avant de configurer la Navimow. À cet égard, vous devez considérer la Navimow comme une machine d’entretien de pelouse, plutôt que comme quelque chose qui triera l’herbe négligée. Vous devez également éliminer tous les obstacles, tels que les jouets ou les branches cassées.

Vous téléchargez ensuite l’application depuis votre boutique d’applications – Navimow fournit un code QR – et configurez votre compte dans l’application.

Vient ensuite l’installation de la borne de recharge. Vous aurez besoin d’un terrain dégagé avec un dégagement ouvert de 110 % vers le ciel pour l’antenne, de sorte que la station doit être sur un terrain plat à deux mètres de toute maison, arbre, clôture ou mur de n’importe quel côté, avec un accès raisonnable à une prise de courant . Segway fournit un câble d’extension d’alimentation, mais gardez à l’esprit que vous devrez peut-être déplacer la station de charge vers un autre emplacement si la réception est mauvaise.

Vous installez ensuite l’antenne GNSS à côté de la station. Il s’agit simplement de fixer le champignon d’antenne dans la moitié supérieure du mât, de visser la moitié inférieure du mât dans la fourche, d’enfoncer la fourche dans le sol, puis de visser les deux moitiés ensemble. Le câble d’antenne doit être branché à l’arrière de la station de charge, ce qui utilise des raccords étanches externes, comme ceux des guirlandes lumineuses externes.

Branchez la station de charge et le voyant au-dessus de la station devrait s’allumer en bleu si l’antenne a un signal fort, ou en jaune sinon – auquel cas, vous devrez déplacer la station et l’antenne vers une autre partie de votre pelouse.

Vous activez ensuite la tondeuse en la plaçant dans la station de charge et en utilisant l’application pour coupler la tondeuse à votre smartphone. Une fois que cela se produit, vous pouvez visser la station dans votre gazon et fixer vos câbles à l’aide des vis et chevilles fournies.

Nous avons été impressionnés. La Navimow était si silencieuse que nous n’avions pas réalisé qu’elle avait commencé à tondre – et elle n’a manqué aucun endroit

L’application vous guidera ensuite à travers un processus d’étalonnage, et vous constaterez peut-être que cela nécessite que vous déplaciez la base vers un autre endroit, même si le voyant Navimow était auparavant vert. L’application vous guidera également à travers la liste de contrôle Navimow.

Une fois que vous avez tout configuré, il est temps de définir votre limite. Vous recevrez des invites via l’application, mais il s’agit de déplacer la Navimow vers une position de départ, de fixer la mesure de 15 cm à la tondeuse, puis de la diriger lentement autour de la limite de la parcelle que vous souhaitez tondre à l’aide des touches fléchées du application.

Vous devez vous tenir à environ 6 mètres de la tondeuse à l’arrière et la diriger lentement. Vous définissez ensuite vos îlots interdits et créez des canaux vers d’autres sections de pelouse.

La dernière étape consiste à lui donner ensuite un essai. Vous devrez saisir le code PIN sur l’écran LCD de la tondeuse pour déverrouiller l’appareil.

Performance

Calme

Réglage de la hauteur de coupe dans l’application

Planification intelligente

La Navimow est silencieuse. Segway indique 54 dB(A), mais il nous a semblé plus silencieux et bien en deçà du niveau de bruit que vous attendez d’une tondeuse électrique ou à essence conventionnelle.

Grâce à l’application, vous pouvez régler la hauteur de coupe entre 3 cm et 6 cm et programmer la tondeuse pour qu’elle fonctionne à tout moment dans une fenêtre de 24 heures sur tous les jours de la semaine. L’application vous permet également d’allumer un capteur de pluie et de régler la lumière sur le « mode sombre » afin que la lumière s’atténue automatiquement si vous tondez la nuit.

Pour notre premier test, nous avons fixé la hauteur à 4 cm. Le Navimow a fait son travail tranquillement et bien. Il zigzaguait sur la pelouse en bandes de 21 cm de large et couvrait 16 m2 en 15 minutes environ. La couverture était uniforme et soignée. Vous pouvez suivre la progression en temps réel de la Navimow dans l’application pour smartphone.

L’écran de tonte indique votre état de connexion et Bluetooth, l’autonomie de la batterie, la couverture et les progrès réalisés jusqu’à présent. Alex Greenwood / Fonderie

Une chose à noter est que la Navimow dépose les boutures sur la pelouse, donc si vous voulez une finition propre, vous voudrez peut-être ramasser les boutures par la suite.

Pour le deuxième test, nous avons programmé la Navimow pour qu’elle coupe à 3 cm à un moment précis de la journée. Encore une fois, nous avons été impressionnés. La Navimow était si silencieuse que nous n’avions pas réalisé qu’elle avait commencé à tondre et qu’elle n’a pas raté un endroit.

Ici, vous pouvez clairement voir le motif de tonte en zigzag et la bordure de 15 cm. Alex Greenwood / Fonderie

La tondeuse ne peut pas faire face à des pentes supérieures à 45 degrés, mais nous avons constaté que ce n’était pas un problème.

En termes de sécurité, il y a un gros bouton d’arrêt rouge sur le dessus de la tondeuse elle-même et un capteur de lame qui arrête la rotation des lames de la tondeuse lorsque la zone du capteur est touchée.

Lorsque la tondeuse a terminé, elle retourne à la station de charge et se recharge automatiquement. Vous pouvez vérifier le niveau de charge via la page principale de l’application.

La Navimow dispose également d’une fonction antivol dans son système de localisation Exact Fusion, ce qui signifie que vous recevez une alerte sur votre téléphone si la tondeuse se déplace en dehors de sa limite virtuelle et de son emplacement actuel en temps réel.

Accessoires

Vous pouvez acheter des accessoires pour la Navimow, notamment un capteur VisionFence qui permet à la Navimow de s’adapter à des pelouses plus complexes et d’éviter les obstacles de manière plus intelligente.

Il existe également un accessoire de capteur à ultrasons qui, encore une fois, aidera à éviter les obstacles. Vous pouvez également acheter une clôture temporaire pour protéger les zones que vous souhaitez que la Navimow évite, ainsi qu’un kit d’extension d’antenne, comprenant un câble d’extension, si vous souhaitez installer votre antenne sur un mur ou un toit.

Prix ​​et disponibilité

Nous avons testé le H1500E avec la batterie au lithium de 7,8 Ah pour les pelouses jusqu’à 1500 m2.

Si vous avez besoin de plus de couverture, il existe le H3000E pour les pelouses jusqu’à 3000 m2; ce modèle est livré avec un capteur à ultrasons intégré et trois ans de données 4G gratuites.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de couverture, il existe les H500E et H800E pour les pelouses de 500 m2 et 800m2 respectivement. Le H500E fonctionne en Wi-Fi et n’a pas de mesures antivol GPS.

Si vous êtes au Royaume-Uni, visitez le site Web Segway Navimow, où vous pourrez trouver une liste complète des concessionnaires locaux. Il existe également des options d’achat en ligne. FR Jones & Son a toute la gamme sur son site internet : le H500E, le H800E, le H1500E et le H3000E.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez obtenir un Navimow via Indiegogo mais vous devrez être rapide pour l’obtenir à son meilleur prix.

Verdict

Le Segway Navimow est un robot tondeuse génial. C’est tranquille. Il fait bien le travail. Vous n’avez pas besoin de vous soucier des câbles périphériques. Mais c’est cher.

Selon l’endroit où vous habitez, il y a des limites. Si vous avez un haut tas de gazon devant votre porte arrière, ou de grands arbres ou arbustes qui poussent sur votre pelouse, ou de nombreuses allées gazonnées entre les plates-bandes surélevées, vous n’en tirerez pas le meilleur parti.

Mais si vous avez une série de pelouses plutôt plates et larges, ouvertes sur le ciel, avec des couloirs plats entre les pelouses et des bordures avant basses, vous adorerez la Navimow. Vous pouvez programmer la tondeuse via l’application et oublier vos pelouses de mai à octobre. C’est une merveilleuse façon de garder votre pelouse bien rangée et exempte de mauvaises herbes.