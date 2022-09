Le bureau tout-en-un phare actuel d’Apple est le iMac M1 24 pouces. C’est une excellente mise à jour de la gamme iMac en termes de style, de design et de puissance, mais cela laisse également peu de flexibilité pour les ports et les connexions. L’iMac comprend deux ou quatre ports USB-C selon la configuration. Même avec la version à quatre ports, seuls deux sont des ports Thunderbolt (transfert plus rapide).

Oui, il est facile de brancher une station d’accueil USB-C avec des ports supplémentaires, mais l’ajout d’un simple boîtier connecté par dongle rompt la symétrie propre de la conception de l’iMac. Il doit y avoir un meilleur moyen. Et selon le fabricant d’accessoires Satechi, il s’agit du Satechi USB-C Slim Dock.

Cette station d’accueil supplémentaire comprend des ports USB-A et USB-C, ainsi que des emplacements pour les cartes micro et SD de taille normale et un emplacement interne pour un lecteur de stockage M.2. Voici la répartition complète :

1 port en amont de type C

2 ports USB 2.0 (480 Mbps)

1 emplacement micro SD (UHS-I)

1 emplacement pour carte SD (UHS-I)

1 USB-A (10 Gbit/s, données uniquement)

1 emplacement SSD M.2

1 USB-C (10 Gbit/s, données uniquement)

C’est une collection raisonnable de ports, mais en soi, ce n’est pas ce que quelqu’un paierait 149 $. Ce qui fait que la station d’accueil Satechi vaut potentiellement un tel investissement, c’est qu’elle est conçue pour s’adapter parfaitement à l’iMac, se fondant comme si elle faisait partie du matériel d’origine. J’appellerais cela un design semblable à Mac.

Le corps en aluminium est de couleur assortie aux iMac bleu et argent, et il a une découpe sur le fond qui s’emboîte parfaitement sur le pied métallique de l’iMac 24 pouces. Faites simplement glisser la station d’accueil sur le pied et elle ressemble à une partie intégrée du système – si vous avez un iMac bleu ou argenté. J’en ai un orange, donc il y a un contraste pas désagréable là-bas.

Cela dit, je préférerais de loin que ce produit soit disponible dans toutes les couleurs d’iMac, surtout compte tenu du prix élevé.

Le dock de 11 pouces de large a également l’empreinte exacte du clavier de couleur assortie de l’iMac, de sorte qu’il peut s’asseoir sur le combo dock/pied lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui est un bon désencombrement.

En fonction de vos besoins de travail ou de la chaîne de signalisation de l’équipement, les faiblesses du quai peuvent ne jamais apparaître ou peuvent être des facteurs décisifs. Les ports ne font pas de sortie vidéo, et Satechi dit que les ports USB-A ne prennent pas en charge la charge, bien qu’ils aient bien chargé mon iPhone. Vous devez également utiliser l’un des ports USB-C à l’arrière de l’iMac pour le connecter.

L’une des plus grandes victoires pour moi a été l’inclusion d’un emplacement de lecteur M.2 interne, accessible via un panneau situé au bas de la station d’accueil. Satechi dit qu’il prend en charge des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps et des capacités allant jusqu’à 2 To. C’est précieux car l’iMac commence à 256 Go de stockage et la mise à niveau vers 2 To coûte 800 $ de plus. Entre-temps, vous pouvez vous procurer un lecteur M.2 de 2 To pour environ 200 $.

Mes autres fonctionnalités préférées sont les emplacements pour cartes SD et microSD. Ces cartes ne sont plus utilisées par les internautes de tous les jours, mais les photographes et autres types de créatifs les utilisent toujours, et les joueurs les utilisent pour la Nintendo Switch et le Valve Steam Deck. Je les utilise pour transférer des fichiers vers une imprimante 3D, car de nombreuses imprimantes 3D manquent de Wi-Fi et utilisent à la place des cartes SD ou microSD pleine taille.

La station d’accueil Satechi USB-C Slim Dock ne fait pas tout, n’est disponible qu’en quelques couleurs et coûte 149 $. Et tu peut trouver des concentrateurs USB-C parfaitement utilisables pour 50 $ à 100 $. Mais si vous aimez l’idée d’une station d’accueil fusionnant parfaitement avec le corps de l’iMac, ou si vous avez particulièrement besoin des fonctionnalités de la carte SD ou du lecteur M.2, je peux voir que cela justifie le coût.