Examen de la station d’accueil Plugable Thunderbolt 4 et USB4 Quad Display

En un coup d’œil Note d’expert Avantages 16 ports

Prend en charge quatre écrans 4K

Ethernet 2,5 Go Les inconvénients Aucun port TB4 en aval

Mac limité au double affichage Notre avis Cette puissante station d’accueil est conçue pour les écrans gourmands avec chacun des deux ports DisplayPort et HDMI capables de prendre en charge un écran externe 4K à 60 Hz sur les ordinateurs portables Windows Thunderbolt 4.

Prix ​​lors de l’examen

299 $

La plupart des stations d’accueil Thunderbolt ont au moins un port Thunderbolt en aval ainsi que le port Thunderbolt en amont qui se connecte à l’hôte (ordinateur portable).

La station d’accueil Thunderbolt 4 & USB4 Quad Display de Plugable (TBT4-UDZ) dispose de 16 ports mais d’un seul port TB4 en amont, et elle va à l’encontre de la tendance, mais avec une très bonne raison : elle est conçue pour les configurations à plusieurs écrans utilisant à la fois HDMI et DisplayPort plutôt que les connexions de moniteur Thunderbolt/USB-C.

Les 11 autres ports incluent Ethernet 2,5 Go ultra-rapide, SD rapide, audio et sept connecteurs USB.

Il est disponible en pré-commande maintenant, avec des ventes à partir du 17 janvier.

Spécifications et fonctionnalités

Le TBT4-UDZ possède 16 ports, ce qui en fait l’un des docks les plus chargés que nous ayons testés, bien que la Thunderbolt Station 4 (TS4) de Caldigit fasse deux mieux.

Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbit/s, 98 W)

Deux ports vidéo DisplayPort 1.2

Deux ports vidéo HDMI 2.0

Trois ports USB-A (10 Gbit/s, 4,5 W)

Deux ports USB-A (5 Gb/s, 4,5 W)

Un port USB-A (480 Mo/s, 7,5 W)

Un port USB-C (10 Gb/s, 7,5 W)

Ethernet 2,5 gigabits

Lecteurs de cartes SD et microSD UHS-II (320 Mbps)

Prise audio combinée 3,5 mm (avant)

Alimentation 135W

Outre les connexions DisplayPort et HDMI, le TBT4-UDZ dispose de sept ports USB : six USB-A et un USB-C.

Bien qu’il existe encore de nombreux périphériques USB-A, nous aurions préféré une division plus égale entre les ports USB de type C et de type A, d’autant plus qu’il n’y a pas de ports Thunderbolt 4 en aval à l’arrière et que l’USB-C est certainement le futur.

Deux des sept ports USB (un de type A et un de type C) peuvent charger des appareils à 7,5 W, tandis que les autres sont plus faibles à 4,5 W. Avec l’alimentation à 135 W et un ordinateur portable décent exigeant une grande partie des 98 W de la connexion en amont, c’est raisonnable.

Cependant, le TS4 de Caldigit dispose d’une énorme alimentation de 230 W et peut donc offrir sept ports USB à 7,5 W et un à 20 W.

Mais le TBT4-UDZ et le TS4 sont destinés à des utilisateurs différents, le TS4 ne prenant en charge que les deux écrans externes 4K 60Hz.

Si vous en voulez plus, le TBT4-UDZ est conçu pour vos besoins.

Comme le TS4, le TBT4-UDZ de Plugable dispose d’un Ethernet 2,5 Go, 2,5 fois plus rapide que l’Ethernet Gigabit standard. Notez que pour profiter de cette vitesse, votre appareil connecté doit prendre en charge 2,5 GbE ou plus. Il peut s’agir d’un routeur/commutateur réseau doté d’un port 2,5 GbE ou supérieur, ou vous pouvez connecter un périphérique de stockage NAS doté d’un port 2,5 GbE ou supérieur.

Enfichable

Station d’accueil quadruple écran

Les utilisateurs de Mac détournent le regard, les utilisateurs de Windows avec Thunderbolt 4 et de nombreux ordinateurs portables USB4 peuvent connecter jusqu’à quatre écrans 4K (3840 × 2160) 60 Hz à l’aide de cette station d’accueil, en mélangeant les connecteurs d’affichage comme bon leur semble.

Les utilisateurs de MacBook Pro (M1 Pro et M1 Max) et les propriétaires d’ordinateurs portables Windows moins avancés, en revanche, sont limités à au plus deux écrans 4K 60Hz.

Et les MacBook M1 ou M2 ordinaires sont limités à un seul écran externe, bien que les Mac M1/M2 puissent prendre en charge plusieurs moniteurs.

Les DisplayPorts du TBT4-UDZ sont 1.2 plutôt que 1.4, donc impossible de connecter un seul écran à 5K, 6K ou 8K (contrairement au TS4 qui le fait). Cette station d’accueil est destinée à plusieurs écrans haute résolution plutôt qu’à moins d’écrans super-résolution.

Avancées avec les technologies vidéo DisplayPort, telles que DisplayPort 1.4 HBR3 (High Bit Rate 3) avec DSC (Display Stream Compression), il y a suffisamment de bande passante lors de l’utilisation du TBT4-UDZ pour obtenir les quatre écrans étendus 4K 60Hz via les 40Gbps Thunderbolt 4 et USB4 sur les systèmes Windows.

La plupart des ordinateurs portables Thunderbolt 4/USB4 avec chipsets graphiques basés sur Intel UHD ou Intel Iris auront cette prise en charge, y compris les ordinateurs portables basés sur la plate-forme Intel Evo tels que le MSI Prestige 14 Evo, le Dell XPS 9520 et l’Acer Predator Triton 500 SE.

Ce qui est certain, c’est que votre ordinateur portable doit avoir Thunderbolt 4 ou USB4, plutôt que USB-C ou Thunderbolt 3 si vous souhaitez connecter quatre écrans. La prise en charge du système USB4 peut varier en fonction des spécifications du fabricant du système.

Notez que de nombreux ordinateurs portables Windows TB4 nécessiteront que l’écran interne soit déconnecté dans les paramètres d’affichage Windows pour activer quatre écrans étendus externes.

Concevoir

La belle station d’accueil TBT4-UDZ peut être horizontale ou debout. Plugable comprend un support lourd pour plus de stabilité lorsque la station d’accueil est verticale.

Le port Thunderbolt 4 en amont est situé à l’avant, ce qui n’est pas à notre goût mais semble être la façon dont la plupart des fabricants conçoivent leurs docks. Nous préférerions que le seul câble toujours connecté soit placé à l’arrière, avec tous les câbles d’affichage désordonnés.

Cela facilite la connexion et la déconnexion, et est donc parfait pour les environnements de bureau partagé, mais pourquoi l’utilisateur unique qui se connecte peut-être une seule fois dans la journée ou qui est connecté 247 a-t-il ce câble qui lui pique toute la journée ?

Ceci, bien sûr, est un problème mineur et n’enlève rien à la fonctionnalité.

Fonderie

Compatibilité Thunderbolt 4

Étonnamment, il s’agit de la première station d’accueil Thunderbolt 4 de Plugable. La société propose une liste complète de stations d’accueil USB-C et Thunderbolt 3 de qualité et l’un de nos hubs Thunderbolt 4 préférés, mais jusqu’à présent, une station d’accueil TB4 complète.

Même maintenant, cependant, certains pourraient affirmer qu’il n’a pas inclus suffisamment de ports TB4 – en fait, il n’en a pas, sauf pour la connexion à l’ordinateur hôte.

Cela est dû aux quatre connexions d’affichage qui nécessitent toute cette bande passante pour elles-mêmes.

Le Caldigit TS4 possède deux ports Thunderbolt 4 en aval, et peu en ont trois, le Kensington SD5700T et Alogic Thunderbolt 4 Blaze étant des exceptions.

Si vous souhaitez plusieurs ports TB4, l’un des nombreux hubs Thunderbolt 4 offre cette flexibilité de choix. Lisez notre tour d’horizon des meilleurs docks et hubs Thunderbolt 4 pour les comparer.

Prix

Le TBT4-UDZ est au prix de 299 $; pour le moment, il n’est disponible qu’aux États-Unis.

Cela en fait l’un des docks Thunderbolt 4 les plus abordables – 100 $ moins cher que le Caldigit TS4 qui est limité à seulement deux écrans externes mais offre un ensemble de ports similaire à cette impressionnante station d’accueil Plugable.

Verdict

La station d’accueil Plugable Thunderbolt 4 & USB4 Quad Display est une puissante station d’accueil conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d’un maximum d’espace sur l’écran, qu’il s’agisse de créatifs, de commerçants ou d’analystes.

Les quatre connexions d’affichage intégrées signifient qu’il n’y a pas besoin d’adaptateurs et le mélange de combinaisons DisplayPort et HDMI donne le choix à l’utilisateur.

Outre les prouesses d’affichage inégalées, il existe une large gamme d’autres ports, y compris Ethernet 2,5 Go, qui font du TBT4-UDZ une option solide pour les écrans affamés.