Examen de la station d’accueil multimédia professionnelle Satechi Thunderbolt 4

En un coup d’œil Avantages 16 ports haut de gamme

Ethernet 2,5 Go

Prend en charge jusqu’à quatre écrans (Windows)

HDMI et DisplayPort dédiés

PD 96 W Les inconvénients Les ports vidéo signifient qu’il n’y a pas de ports TB4 en aval

Peu de ports de chargement d’appareils

Mac limités à deux écrans Notre avis Doté de ports de transfert de données rapides et d’options vidéo généreuses, ce dock Thunderbolt 4 offre beaucoup si vous voulez jusqu’à quatre écrans 4K externes à 60 Hz, mais manque de ports USB et TB4 downsteam alimentés.

Cette station d’accueil Thunderbolt 4 de Satechi est destinée aux utilisateurs qui souhaitent plusieurs écrans externes et le plus d’options.

Les ordinateurs portables Windows peuvent se connecter à jusqu’à quatre moniteurs à l’aide des ports DisplayPort et HDMI intégrés. Les MacBook sont limités à deux écrans, mais vous pouvez choisir entre les ports vidéo comme vous le souhaitez.

La conception est flexible, car la station d’accueil peut être horizontale ou verticale dans le support inclus. Il est plus haut que le Caldigit TS4 compact et compact, mais il est plus court que la plupart des quais horizontaux que nous avons testés.

Nous aimons le bouton d’alimentation, qui est une rareté sur les stations d’accueil malgré le conseil de ne pas garder une batterie d’ordinateur portable chargée en permanence. Un bouton d’alimentation signifie que vous pouvez laisser reposer cette batterie au moins pendant la nuit.

Spécifications et fonctionnalités

Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbit/s, 96 W)

2 ports vidéo HDMI 2.1

2 ports vidéo DisplayPort 1.4

Trois ports USB-A (10 Gbit/s, 5,5 W)

Deux ports USB-A (5 Gb/s, 5,5 W)

Un port USB-A (480 Mbps, 7,5 W)

Un port USB-C (10 Gb/s, 7,5 W)

Ethernet 2,5 gigabits

Lecteur de carte SD UHS-II (320 Mbps)

Lecteur de carte MicroSD UHS-II (320 Mbps)

Prise audio combinée 3,5 mm (avant)

Alimentation 135W

Tout est dans les affichages

La station d’accueil multimédia Pro Satechi Thunderbolt 4 est grande sur les écrans – avec quatre ports vidéo intégrés – et USB-A, mais plus timide sur les ports Thunderbolt 4 et USB-C.

En fait, c’est le seul dans tous les docks Thunderbolt 4 que nous avons testés en n’ayant aucun port Thunderbolt 4 en aval.

Les stations d’accueil Thunderbolt 4 (TB4) ont une connexion en amont vers l’hôte (généralement un ordinateur portable) et jusqu’à trois ports en aval pour d’autres appareils (TB4, TB3 ou USB-C). Certaines stations d’accueil TB4 abandonnent un ou deux ports en aval pour inclure un ou deux ports vidéo, sachant que la plupart des utilisateurs finiront par en utiliser au moins un pour connecter un ou deux écrans externes.

Avoir un port vidéo dédié signifie que vous n’aurez pas besoin d’un adaptateur spécial pour connecter le port TB4 à votre moniteur, bien que Thunderbolt à un moniteur USB-C convienne.

Le Satechi Pro Dock va jusqu’au bout et offre deux ports DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 premium de chaque, permettant jusqu’à quatre écrans externes. Si tous ces écrans sont HDMI, vous aurez toujours besoin de quelques adaptateurs, bien sûr.

HDMI 2.1 et DisplayPort 1,4 sont des technologies vidéo haut de gamme et constituent de grandes améliorations par rapport aux stations d’accueil qui n’offrent que HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.2. Vous obtiendrez plus de moniteurs à des résolutions plus élevées avec ces deux normes vidéo.

Un seul écran connecté peut être jusqu’à 8K (7680-x-4320) à 30 Hz – assurez-vous que le câble prend également en charge 8K. Deux écrans 4K peuvent fonctionner à 60 Hz.

En effet, les quatre écrans peuvent être en 4K 60Hz si vous connectez un ordinateur Windows.

Les Mac sont malheureusement limités à seulement deux écrans externes, sauf si vous installez les pilotes logiciels DisplayLink.

Windows prend en charge le transport multi-flux (MST), qui permet jusqu’à quatre écrans en mode étendu. Le macOS prend en charge le transport de flux unique (SST) et peut donc diffuser la vidéo en mode étendu sur seulement deux écrans, mais il peut refléter les deux autres, c’est-à-dire afficher le même écran que l’ordinateur portable.

Comme il existe des stations d’accueil plus adaptées à deux écrans externes, nous ne recommandons pas la station d’accueil Satechi Thunderbolt 4 Multimedia Pro pour les utilisateurs de Mac. C’est certainement une solution flexible, donnant aux utilisateurs de Mac le choix entre HDMI et DisplayPort, mais deux des ports resteront vacants, et nous préférerions un ou deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires à la place.

Pour les utilisateurs de Windows, la prise en charge de jusqu’à quatre écrans fait de cette station d’accueil une solution convaincante, en particulier avec ses autres ports USB, SD et Ethernet rapides.

Thunderbolt et faiblesse USB

Alors que les ports vidéo sont de premier ordre, la propagation de l’USB et du Thunderbolt est plus faible.

Tout d’abord, l’absence de docks Thunderbolt 4 signifie que vous ne pouvez même pas connecter un hub Thunderbolt 4 pour compenser l’absence de connexions 40 Gbps.

Le transfert de données à 10 Gbps pourrait bien être tout ce dont vous avez besoin, et le Multimedia Pro Dock en a quatre, mais trois d’entre eux sont des USB-A à l’ancienne. Il n’y a qu’un seul port Type-C 10 Gbps, ce qui semble un peu démodé.

si vous souhaitez plus de ports Thunderbolt, lisez notre tour d’horizon des meilleurs hubs et stations d’accueil Thunderbolt 4.

Comme la station d’accueil offre principalement d’excellentes options de vidéo directe, nous ne devrions pas trop nous attarder sur USB et Thunderbolt, mais le manque de ports Type-C est un compromis qui doit être reconnu.

Charge limitée

La charge sur l’ordinateur portable est impressionnante à 96 W, ce qui est suffisant même pour les grands ordinateurs portables.

Mais seuls le port USB A (2.0) monté à l’avant et le port USB-C à l’arrière peuvent fournir suffisamment d’énergie à un appareil connecté autre que l’ordinateur portable. Et les deux sont limités à 7,5 W, ce qui est bien pour charger un téléphone et faire fonctionner un lecteur, mais pas grand-chose d’autre.

S’il y avait un port Thunderbolt, vous obtiendriez au moins 15 W de la station d’accueil, mais la plupart des ports USB inclus sont limités à 5,5 W assez faibles.

Vous ne pouvez pas non plus utiliser la station d’accueil pour charger rapidement un téléphone. Pour être juste, si vous souhaitez recharger votre téléphone, oubliez d’utiliser la station d’accueil et choisissez un chargeur USB-C dédié ou un chargeur de téléphone USB-C.

La station d’accueil est livrée avec une alimentation de 135 W, il y a donc au moins un excès de puissance même lorsque l’ordinateur portable en aspire près de 100 W. Cependant, la station d’accueil elle-même nécessitera peut-être 25 W, donc une alimentation plus puissante serait nécessaire si Satechi devait rendre les ports plus conviviaux pour la charge de l’appareil.

Pour une puissance de charge ultime, vous ne pouvez pas battre le TS4 de Caldigit qui est livré avec une alimentation de 230 W et une gamme complète de ports USB pouvant charger jusqu’à 20 W.

Le manque de ports de charge n’affecte que les lecteurs connectés qui doivent être alimentés par la station d’accueil, donc si ce n’est pas un facteur important pour vous, cette limitation de charge devrait vous détourner de la station d’accueil Satechi Multimedia Pro qui présente d’autres avantages qui pourraient l’emporter. ce.

Ethernet ultra-rapide

La dernière génération de stations d’accueil Thunderbolt 4 va au-delà de la domination actuelle de l’accès au réseau filaire du Gigabit Ethernet.

La station d’accueil Satechi Thunderbolt 4 Multimedia Pro, comme la récente Sonnet Écho 20Station d’accueil Plugable Thunderbolt 4 & USB4 Quad Display et Caldigit TS4 – dispose d’un port Ethernet 2,5 Go qui, lorsqu’il est connecté à un réseau pris en charge, peut offrir jusqu’à 2,5 fois les performances de transfert de données.

Le point principal ici est que vous obtiendrez toujours des vitesses Gigabit Ethernet à moins que vous ne soyez dans un réseau 2,5 Go ou 10 Go, et ceux-ci ne sont pas trop courants en ce moment, mais il est apprécié pour l’avenir professionnel et entièrement rétrocompatible.

Stockage portatif

Autrefois l’apanage des photographes, les cartes mémoire sont désormais un moyen très abordable d’ajouter une capacité de stockage décente à votre configuration d’ordinateur portable/station d’accueil.

Les fabricants facturent très cher l’installation d’un SSD haute capacité dans leurs ordinateurs portables. L’achat d’un stockage portable est donc un excellent moyen d’économiser de l’argent et d’étendre les fonctionnalités de votre système.

Une carte MicroSD de 512 Go peut être trouvée pour environ 75 $ / 75 £, bien que le prix de la carte mémoire soit assez volatil.

Satechi a inclus les versions UHS-II les plus rapides des lecteurs de cartes mémoire SD et MicroSD, où certaines stations d’accueil ont juste la variante SD plus grande et parfois à UHS-I. UHS-II est trois fois plus rapide (312 Mbps) que UHS-I (104 Mbps).

Avoir les deux formats est pratique si vous échangez souvent les deux tailles de carte, mais n’avoir que la carte SD est bien, car les adaptateurs courants garantissent que MicroSD s’adapte aux lecteurs SD.

En plus d’être plus petit, MicroSD est souvent moins cher avec des capacités plus élevées.

Prix

Le Satechi Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock coûte 349,99 $, ce qui est moins cher que le Caldigit TS4 à 399,99 $ et proche du SD5700T de Kensington (369,99 $).

Au moment de la rédaction, il n’est pas disponible en dehors des États-Unis, mais des versions internationales sont prévues.

Cependant, il n’est pas juste de comparer ces quais. La station d’accueil Satechi TB4 s’adresse à un marché différent : les professionnels Windows qui ont besoin de trois ou quatre moniteurs, plutôt que ceux qui ont besoin de plusieurs ports Thunderbolt.

Le TS4 possède un DisplayPort et fonctionne donc bien avec un seul ou, en utilisant l’un des ports TB4, un deuxième écran 4K, mais si vous voulez plus de moniteurs, le Satechi Multimedia Pro Dock est une solution plus flexible.

Verdict

Si vous voulez des ports Thunderbolt 4 en aval, ce n’est pas le dock pour vous, car le Satechi Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock est une solution pour les professionnels Windows modernes qui ont besoin d’une configuration à plusieurs moniteurs. Sa prise en charge de quatre écrans 4K à 60 Hz est impressionnante, et avec quatre ports vidéo haut de gamme, vous pouvez vous connecter directement sans adaptateur.