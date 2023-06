Examen de la station d’accueil Anker 568 USB-C : une charge supérieure

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Deux ports pour smartphones à chargement rapide

Valeur solide

La station d'accueil USB-C 568 d'Anker tombe dans le camp USB4, ce qui pourrait être un peu déroutant pour les nouveaux arrivants. Mais il s'agit d'une station d'accueil par ailleurs solide dont les deux ports puissants pour charger les smartphones sont un vrai plus.

La station d’accueil Anker 568 USB-C est un peu inhabituelle en ce sens qu’il s’agit de l’une des rares stations d’accueil commercialisées en tant que station d’accueil USB4, plutôt qu’en tant que « véritable » station d’accueil Thunderbolt. Ne vous laissez pas dissuader, cependant, car la station d’accueil bien conçue d’Anker fonctionne très bien avec les ports Thunderbolt et offre quelques fonctionnalités astucieuses pour démarrer.

Cette station d’accueil 11 en 1 privilégie DisplayPort, avec deux ports DisplayPort 1.4 et un seul port vidéo HDMI 2.0. La caractéristique distinctive de l’Anker 568, cependant, est la paire de ports USB-C 10 Gbps à l’avant, chacun fournissant 30 W d’alimentation ainsi qu’une connexion séparée de 100 W à l’ordinateur portable. C’est assez inhabituel, et les deux ports devraient charger rapidement un smartphone et peut-être même une tablette.

(La plupart des moniteurs modernes ont à la fois des ports DisplayPort et HDMI. Si vous possédez deux écrans HDMI uniquement, vous devrez dépenser environ 20 $ / 20 £ supplémentaires pour un Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI.)

USB4 est généralement considéré comme la version standard de l’industrie de Thunderbolt et est souvent associé aux ordinateurs portables AMD Ryzen en raison de problèmes de licence. USB4 et Thunderbolt, cependant, sont essentiellement la même chose. Nous avons également testé la station d’accueil sur un ordinateur portable Intel avec ports Thunderbolt, et cela a bien fonctionné.

L’avant de la station d’accueil Anker 568 USB-C dispose de deux ports de charge/données USB-C qui peuvent fournir près de 30 W de puissance de charge. Mark Hachman / IDG

Caractéristiques et conception de la station d’accueil Anker 568 USB-C

En général, la station d’accueil Anker 568 USB-C est bien conçue, avec un long câble USB4 de 38,5 pouces qui serpente d’un côté de la station d’accueil en plastique noir et un verrou Kensington de l’autre. L’avant de l’Anker 568 arbore la paire de ports de charge USB-C, ainsi qu’une petite LED d’alimentation blanche ainsi qu’un bouton d’alimentation pour allumer et éteindre manuellement la station d’accueil.

À l’arrière, on trouve deux ports USB 2.0 5 Gbit/s (marqués d’une petite icône de clavier et de souris) ainsi que deux ports USB 3.0 10 Gbit/s pour les disques durs externes et les clés USB. Anker comprend également un port Ethernet gigabit standard, la connexion d’alimentation et les deux connexions DisplayPort et HDMI.

Le dock d’Anker attend avec impatience le jour où les écrans 8K seront omniprésents, car l’une ou l’autre des connexions DisplayPort prend en charge les résolutions 8K à 30 Hz. Cependant, vous envisagez probablement cette station d’accueil pour un écran 4K, et vous pouvez connecter deux écrans 4K à une résolution de 60 Hz plus confortable à deux des ports vidéo de la station d’accueil. Vous pouvez même connecter un écran 4K à chacun des trois ports, bien que seuls des taux de rafraîchissement de 30 Hz soient disponibles dans ce scénario.

La caractéristique distinctive de l’Anker 568 est une paire de ports USB-C 10 Gbps à l’avant, chacun fournissant 30 W de puissance pour charger des smartphones ou même des tablettes

Anker vous demande de télécharger une application de gestionnaire de quai qui la met automatiquement à jour avec le dernier firmware. Cependant, un produit USB4 devrait fonctionner immédiatement, et notre unité d’examen l’a généralement fait. Cependant, nous avons détecté un peu de scintillement dans une zone de l’un de nos moniteurs de test 4K, et cet écran a brièvement perdu la connexion à quelques reprises au cours de deux jours. Nous avons également remarqué que Windows nous envoyait occasionnellement un « ping » indiquant qu’un périphérique s’était détaché du PC, sans que l’on sache immédiatement de quel périphérique il s’agissait.

Deux ports DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0 mettent en valeur l’arrière de la station d’accueil Anker 568. Mark Hachman / IDG

Nos tests de charge ont révélé que l’Anker 568 pousse environ 26,5 W via les ports de charge avant de 30 W, chargeant rapidement nos smartphones de test. Notre wattmètre USB-C a enregistré un maximum de 86 W consommés par l’ordinateur portable et transférés via la station d’accueil d’Anker.

Les performances de diffusion de la station d’accueil sur le port Ethernet vers les écrans externes étaient un peu instables avant qu’un redémarrage ne résolve le problème. La lecture de vidéos 4K sur les ports de la station d’accueil et le transfert de données étaient normaux. L’extérieur plastifié du quai était chaud au toucher, mais pas trop.

La station d’accueil Anker 568 USB-C en vaut-elle la peine ?

Le prix d’Anker le place quelque part au milieu de notre tour d’horizon des meilleurs docks Thunderbolt, et, en général, son ensemble de fonctionnalités ne le distingue pas. La seule exception, cependant, sont ses deux puissants ports de charge montés à l’avant, ce qui est un argument de vente convaincant si vous chargez fréquemment un téléphone, un ordinateur portable et une tablette. Anker a créé une station d’accueil solide, adaptée aux ports Thunderbolt ou USB4 de votre ordinateur portable.