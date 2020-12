Basé sur une histoire vraie, le film suit le joueur de football de première année de l’Université Clemson Ray McElrathbey (Jay Reeves), affectueusement appelé «Ray Ray» par ses pairs. L’étudiant athlète ambitieux a beaucoup à faire. Lorsque sa mère (Amanda Warren) entre en cure de désintoxication, il est obligé de prendre soin de son jeune frère, Fahmarr (Thaddeus J. Mixson), qui le loge dans le dortoir. Avec cette nouvelle tâche, la capacité de Ray Ray à équilibrer la famille, l’école, les amis et l’athlétisme risque d’être renversée. C’est alors que ses entraîneurs et ses coéquipiers interviennent.

«Safety» n’est, pour le mieux, ni un film sportif strict ni un récit rigide de l’adversité. Les scènes banales de gestion du temps sont animées par les mouvements amusants de la caméra du réalisateur Reginald Hudlin et des chutes tumultueuses alors que la vie de Ray devient vertigineusement occupée. Certains des premiers moments du film, comme lorsque Fahmarr se cache dans des endroits de plus en plus ridicules, ont l’humour d’une comédie de braquage. Et Hudlin se fond par intermittence dans des gags visuels nets.