Un phare de la prospérité de l’Asie du Sud-Est et un havre pour les ultrariches, Singapour représente une terre promise pour les travailleurs migrants. Dans «Wet Season», une institutrice malaisienne nommée Ling (Yann Yann Yeo) semble jouir du confort et de la stabilité dans son pays d’adoption, mais la vie à Singapour ronge sa dignité. Ce conflit prépare le terrain pour un calcul et une renaissance par des moyens poignants, quoique moralement répréhensibles.

Tourné dans des bleus et des gris mélancoliques – et traversant les nombreuses petites tragédies de Ling avec une retenue froide et mesurée – le film reçoit une secousse d’hormones adolescentes avec l’entrée d’un étudiant en remédiation affable, Wei Lun (Koh Jia Ler), un pratiquant de wushu compétitif obsédé par Jackie Chan. Les deux – un enfant négligé et une femme sans enfant – traînent de manière circonstancielle en dehors de la classe, alors que Chen se dirige patiemment, bien que de manière prévisible, vers une consommation abrupte et plutôt choquante.

Wei Lun se présente comme unidimensionnel dans sa poursuite impétueuse et immature de Ling, mais leur relation illicite est décrite dans une lumière anti-sensationnaliste, brouillant les lignes entre l’amour maternel et romantique. Néanmoins, «Wet Season» se concentre moins sur le scandale que sur ce que les retombées inévitables peuvent entraîner pour son protagoniste pataugeant: une seconde chance de vie douce-amère.

Saison humide

Non classé. En mandarin, hokkien et anglais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 43 minutes.