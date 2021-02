Examen de la «  Route de la soie  »: l’annulation d’un roi de la drogue numérique

Ce cybercriminel maladroit basé sur des faits commence dans une succursale de la bibliothèque publique de San Francisco en 2013. Comme l’explique Ross W. Ulbricht – le fondateur d’un marché en ligne appelé Silk Road, où des drogues illicites étaient achetées et vendues – l’acteur Nick Robinson explique: en voix off, un sentiment anti-autoritaire audacieux. Il évoque «la barrière insurmontable entre le monde tel qu’il est et le monde tel que je le veux», et comment son projet consistait à «reprendre notre liberté».

À bien des égards, «Silk Road» est un excellent examen des raisons pour lesquelles vous ne devriez probablement jamais sortir avec un libertaire, ou peut-être même socialiser avec lui. Cependant, il arrive à court de presque toutes les autres manières. Entre les mains de David Fincher, Michael Mann, Olivier Assayas ou Katheryn Bigelow, «Silk Road», l’histoire du projet hors-la-loi d’Ulbricht et de sa ruine, pourrait susciter des sensations fortes et donner matière à réflexion. Sous l’égide du scénariste-réalisateur Tiller Russell, il délivre de la mollesse.

Ici, deux agents de la DEA qui ont eux-mêmes commis des crimes en poursuivant l’affaire de la Route de la Soie sont transformés en un personnage composite, joué par Jason Clarke, l’ancienne star de « Zero Dark Thirty » de Bigelow qui semble convenablement déconcerté par sa situation actuelle. Tiller essaie également de mieux faire « The Social Network » celui de Fincher, montrant le rejet ultime de Julia de Ross comme un déclencheur pour qu’il conspire à commettre un meurtre. Belle réaction excessive, gamin. À d’autres histoires et faux pas de réalisateur s’ajoutent des échanges de dialogue comme celui-ci: «Et si vous pouviez créer une Amazonie pour la drogue?» «Vous méprisez Amazon.» « J’aime la liberté. »

Route de la soie

Classé R pour mépriser Amazon mais aimer la liberté et d’autres mouvements audacieux. Durée: 1 heure 52 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.