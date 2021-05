Examen de la «  reine Marie  »: pourparlers sur la frontière

La Roumanie a livré certains des films les plus stimulants des 20 dernières années («La mort de M. Lazarescu», «4 mois, 3 semaines et 2 jours»), mais «Queen Marie» montre que sa production cinématographique s’étend également à , biopics exposés à la coagulation.

La reine Marie, présentée comme une stratège intelligente et avisée, le sait sûrement déjà. Mais là où le Premier ministre roumain (Adrian Titieni) a échoué, Marie interviendra pour défendre la cause et obtenir une aide pour son pays, malgré le fait qu’elle est présumée jouer un rôle limité en politique et est confrontée au scepticisme en raison de son sexe. et l’inexpérience diplomatique. Dans ce récit, son succès consistait principalement à organiser des réunions avec des dirigeants mondiaux autoritaires et à les désarmer. Les négociations sont rarement aussi simplistes.

Reine Marie

Non classé. En anglais, roumain, français et allemand, avec sous-titres. Durée: 1 heure 50 minutes. Louer ou acheter sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.