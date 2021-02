Je ne suis généralement pas du genre à me mêler des potins de célébrités, mais dernièrement, mon fil Instagram a été inondé d’images du mannequin Gigi Hadid se promenant dans les rues de New York. Cependant, ce n’est pas son style vestimentaire qui a attiré mon attention, mais plutôt la poussette qu’elle utilisait.

Elle a été aperçue lors de nombreuses sorties avec sa petite fille nouveau-née Khai Hadid Malik en utilisant Bugaboo, une marque de poussettes hollandaise de luxe. J’étais intrigué parce qu’il était si élégant et stylé, et j’ai aussi vite découvert que la marque était aimée par de nombreuses célébrités, dont Meghan Markle, Tom Hardy, Pippa Middleton, Katherine Schwarzenegger, Victoria Beckham, etc.

Étant donné que j’ai un petit pain dans le four (prévu pour ses débuts mondiaux en juillet 2021), mon mari et moi avons estimé qu’il était important de commencer à rechercher et à acheter du matériel pour bébé, une poussette étant l’une de nos principales priorités. En conséquence, j’avais hâte de tester un modèle Bugaboo. Voici comment ça s’est passé.

Qu’est-ce que Bugaboo?

Fondée en 1999 et basée aux Pays-Bas, cette société de design néerlandaise a été pionnière dans le développement de produits pour les parents allant des aires de jeux pour bébés, des sièges d’auto, des accessoires et de sa création phare: les poussettes. On peut soutenir qu’ils sont à la pointe de l’innovation, du design et de la fonctionnalité en matière de développement et de technologie des poussettes.

La sécurité est primordiale lorsqu’il s’agit de prendre soin de votre tout-petit et les besoins des parents sont vastes et variés. C’est pourquoi l’entreprise propose au moins cinq styles de poussettes ainsi que des variétés en édition spéciale pour répondre à tous les besoins environnementaux et de cycle de vie que vous et votre bébé pourriez avoir.

J’ai testé la Bugaboo Fox 2. Elle est considérée comme une bête de somme multifonctionnelle qui grandit avec votre bébé de la naissance à l’enfant (jusqu’à 48 lb), car elle comprend à la fois un siège et un berceau. Les points forts de la Fox 2 incluent la maniabilité tout-terrain et la direction assistée.

Ce que j’ai aimé de la Bugaboo

Crédit: Revu / Tiffany Leigh La Bugaboo Fox 2 est une poussette élégante et facile à utiliser.

Il présente un design intelligent et des fonctionnalités supérieures

La poussette Bugaboo que j’ai vue avec Gigi sportive était le modèle ultra léger Lynx. Pour mes besoins de future maman pour la première fois, j’ai opté pour la Bugaboo Fox dans son itération 2.0 (celle privilégiée par l’ancienne duchesse de Sussex, Meghan Markle).

Le Fox 2 comprend le berceau, qui est approuvé pour le sommeil nocturne, contrairement au berceau Lynx, qui ne l’est pas. La Fox 2 a également une suspension à 4 roues – par opposition à la suspension à 2 roues du Lynx – ce qui est merveilleux pour mon mari et moi qui vivons en ville et que nous devons peut-être affronter différents types de terrain. Mieux encore, le Fox 2 peut être intégré et personnalisé, contrairement au Lynx.

Cette version qui a fait ses débuts à la mi-2020 est une mise à niveau du modèle 2018. Bien que je ne puisse pas attester de la comparaison entre le 1.0 et le 2.0, je peux dire que j’ai été frappé par la façon dont la Fox 2 se comporte comme un rêve.

D’autres parents ont plaisanté avec moi en disant que tester la conduite d’une poussette est vraiment comme acheter une voiture car les priorités, la terminologie et les considérations utilisées se reflètent: direction assistée, tenue de route tout-terrain, solide mais légère, sûre et durable, offrant une conduite douce, facilité de manœuvre, suspension avancée et conception ergonomique confortable pour bébé et parent. On dirait presque que je parle d’un SUV mais, vraiment, la Fox 2 offre également ces mêmes qualités intégrées.

Par une journée d’hiver venteuse, mon mari et moi avons emmené le Fox 2 faire un tour dans notre parc voisin. En tant que remplaçant pour mon bébé à naître, j’ai utilisé mon compagnon de soutien émotionnel Pinchie the Lobster et ajouté des poids (environ 10 lb) pour imiter le poids d’un nouveau-né.

Bugaboo fait attention aux détails

Crédit: Revu / Tiffany Leigh Le berceau est léger, mais pépère.

Les roues: La première chose que j’ai remarquée était à quel point la conduite était douce et crémeuse et à quel point elle fonctionnait silencieusement – je pouvais entendre la démarche de mon mari plus audible que la poussette – grâce à la conception équilibrée du châssis et aux grandes roues increvables. De plus, lorsqu’il s’agissait de conduire sur une variété de surfaces et de terrains, il n’y avait aucun problème et je n’avais pas besoin de ressentir une bosse, que je sois confronté à de l’asphalte, des cailloux / gravier de parc ou des débris de forêt.

Étonnamment léger: La Fox 2 est l’un des plus grands modèles proposés par Bugaboo, donc j’étais préoccupé par son encombrement, mais c’est principalement du rembourrage. De plus, lorsque nous avons commencé à le transporter dans les escaliers et à traverser notre porte, il était robuste, mais incroyablement léger. La poussette pèse un peu plus de 21 lb, bébé non compris, et vous pouvez la porter d’une seule main sans aucun problème.

Poches et rangement à profusion: Il y a un grand panier sous le siège pour transporter un sac à couches ou des courses, et des poches supplémentaires, y compris celles à l’avant du berceau. C’est une touche réfléchie pour faciliter l’accès aux articles nécessaires, comme une sucette ou un téléphone portable.

Fenêtre Peekaboo: L’une des nouvelles fonctionnalités dont de nombreux parents raffolent est la fenêtre en filet peekaboo qui est tissée dans le pare-soleil protégé contre les UV. Avec un simple retournement de tissu, vous pouvez fournir à votre bébé une circulation d’air et une capacité à rester connecté avec vous.

Confortable pour bébé et parent: Le siège rembourré, le matelas en coton et le corps de la poussette sont ultra moelleux et spacieux, garantissant que mon futur bébé sera emmailloté tout en ayant de la place pour respirer. Pendant ce temps, en tant que parent, j’apprécie vraiment le guidon rembourré en similicuir qui offre à la fois une prise sûre et confortable.

C’est intuitif et convivial

Contrairement à mon mari qui aime lire les manuels d’un bout à l’autre, je suis incroyablement impatient. Heureusement, comme les caractéristiques de conception sont manifestes et évidentes, si vous manipulez brièvement l’unité (sans bébé à l’intérieur, bien sûr!), Il est très facile de se familiariser avec les choses.

Les poignées réglables en hauteur du guidon sont dotées de boutons-pression blancs audibles, et les pattes de pied «à bille» pour les freins avant et arrière sont clairement visibles. Il existe également une fonction de verrouillage par clic de barre de pare-chocs rotative, de grandes pattes circulaires blanches à l’arrière de l’unité pour le réglage du siège et des boutons de pliage pour faciliter la fermeture, le rangement et / ou le placement de la poussette dans votre véhicule.

Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne la facilité avec laquelle il était possible de plier et de plier la Fox 2, mon mari (qui s’occupera principalement de la «mécanique» de la poussette) a dit que c’était lisse, transparent et simple grâce à son observation. cette vidéo utile avant de tenter cet exploit par lui-même. Pour moi, j’ai personnellement trouvé cette démo complète du guide de pliage également très utile.

La poussette est personnalisable et élégante

Naturellement, les caractéristiques de sécurité étaient la priorité numéro un lorsqu’il s’agissait de choisir Bugaboo par rapport aux autres marques de poussettes. Cependant, en tant que personne qui a écrit sur la mode et le style, cela ne fait pas de mal que le design de la poussette soit un looker.

J’ai vraiment apprécié les fines coutures sur le corps de la poussette, la conception amusante du logo et la façon dont j’ai pu choisir de personnaliser et de personnaliser la poussette Bugaboo de mon bébé avec différentes couleurs et matériaux, comme avec le pare-soleil et le corps de la quincaillerie (base en aluminium contre base noire) .

Ce que je n’ai pas aimé

L’assemblage n’est pas simple

Du début à la fin, il a fallu à mon mari environ une heure et demie pour construire la Fox 2 – et ce n’était pas sans ses expressions parfois confuses et ses grognements frustrés. Il a mentionné que les instructions auraient pu être plus claires, et bien que les images lui rappelaient la construction d’un produit IKEA, elles n’étaient pas non plus illustrées. Il a également estimé qu’il y avait une certaine redondance, car certaines pièces étaient déjà assemblées et n’avaient pas besoin d’être incluses dans le livret d’instructions.

De plus, les vidéos que nous avons consultées sur Youtube officiel de Bugaboo HQ concernant l’assemblage le rendaient trompeusement facile. La femme sur la photo pouvait à elle seule installer le châssis et le berceau. Cependant, en particulier avec le berceau, il fallait en fait deux personnes: une personne pour tenir le tissu et le tendre, et l’autre pour verrouiller et sécuriser les panneaux en plastique.

Le prix est raide

Bien que j’aimerais pouvoir dire que l’argent n’est pas un problème, lorsque je suis conscient de respecter le budget de votre bébé, je peux comprendre la réticence de certains parents à investir et à acheter cette poussette; c’est certainement plus cher par rapport aux autres produits et marques sur le marché. Cependant, je fais confiance à l’intégrité et à la philosophie de la marque, donc en fin de compte, je continuerais de faire des folies (et de le recommander à mes amis et à ma famille) comme un article incontournable sur lequel vous ne devriez pas faire de compromis.

De plus, pour adoucir le coup du prix élevé, le châssis fonctionne non seulement en tandem avec leur siège auto Bugaboo mais aussi avec d’autres marques (il est compatible avec Chicco, Britax-Römer, Maxi Cosi et Cybex), bien que vous en aurez besoin pour acheter un adaptateur.

Devriez-vous acheter une poussette Bugaboo?

La poussette Bugaboo Fox 2 est incroyablement bien faite, possède de nombreuses caractéristiques de conception bien pensées et, par-dessus tout, protège votre bébé. Personnellement, mon mari et moi l’achèterions en un clin d’œil. Nous sommes déjà amoureux de la poussette et je pense que notre futur bébé l’approuvera aussi!

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, les critiques de produits et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.