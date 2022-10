Examen de la phase de poule de la Coupe du monde de rugby: comment l’Angleterre peut s’améliorer pendant les quarts, ainsi que les meilleurs joueurs et match jusqu’à présent | Actualités du rugby à XV

Sadia Kabeya a impressionné pour l’Angleterre jusqu’à présent lors de la Coupe du monde de rugby

Avec la composition des quarts de finale de la Coupe du monde, Katy Daley-Mclean passe en revue la phase de groupes, évalue la performance globale de l’Angleterre, choisit ses joueurs et le match du tournoi et la zone hors concours sur laquelle les Red Roses doivent encore travailler.

Évaluation de la performance globale de l’Angleterre jusqu’à présent

Cette équipe d’Angleterre est absolument capable de plus que ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais lors d’une Coupe du monde, vous ne pourrez peut-être pas voir cette performance de haut niveau et c’est ce qui est intéressant.

L’Angleterre pourrait passer le tournoi, atteindre la finale et gagner la compétition sans jamais atteindre son match A absolu. De manière réaliste, s’ils gagnent la Coupe du monde, peu de gens se souviendront s’ils ont laissé beaucoup dans le réservoir en cours de route, mais je serai fasciné de voir à quel point cette équipe peut se rapprocher de jouer à son meilleur, et si une autre nation conduira eux pour livrer cela.

Je donnerais à la performance de l’Angleterre en phase de groupes une note globale de B+. Ils ont été vraiment solides et ont été bons dans de nombreux domaines – mais je pense qu’il y a beaucoup plus à venir d’eux pour atteindre cette performance A+.

La marge de progression de l’Angleterre

Je sais que nous sommes critiques, mais je veux juste voir un peu plus d’Angleterre. Contre l’Afrique du Sud, les trois arrières de Jess Breach, Sarah McKenna et Abby Dow ont à peine touché le ballon.

Nous devons nous rappeler que ce sont quelques-uns des ailiers les plus dangereux du rugby mondial et vous voulez donner à ces joueurs une plate-forme, une opportunité de montrer leur valeur, non seulement pour eux mais parce que s’ils ne le font pas dans ces premiers matches alors cela pourrait être plus difficile s’ils avaient besoin de ce plan de match plus tard dans le tournoi.

Sur les 13 essais que l’Angleterre a marqués contre les Springboks, 12 d’entre eux ont été construits grâce au jeu des attaquants. Oui, pour certains d’entre eux, les arrières ont été un peu impliqués, mais je serais furieux si je jouais dans les canaux larges – surtout dans un match comme celui-là où l’Angleterre pourrait se permettre de tout mélanger.

Pour ces cinq premiers essais, les arrières n’ont pas touché le ballon. Tout le monde dira “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”, mais je pense que la ligne arrière anglaise pourrait exiger un peu plus. Ce serait certainement mon défi pour Zoe Harrison et Leanne Infante, exiger ce ballon un peu plus tôt parce que nous savons que ce groupe est dominant, nous savons qu’ils marquent de brillants essais sur coup de pied arrêté, mais vous avez aussi des arrières qui pourraient être des batteurs du monde, ils ont juste besoin du ballon pour pouvoir le montrer.

Faire leur marque – les roses rouges remarquables

Sadia Kabeya (flanqueur) – Si on regarde qui a eu le plus d’opportunités, et qui a été le plus régulier, pour moi, Sadia a été brillante. Elle a pris ce départ précoce lorsqu’elle s’est bien comportée lors de l’ouverture de la poule contre les Fidji, puis a quitté le banc contre l’Afrique du Sud. Quand elle est sur le terrain, on ne peut s’empêcher de parler d’elle. C’est le signe qu’une joueuse va bien car elle est impliquée dans des pannes et elle porte bien.

Zoe Aldcroft (écluse) – Elle a produit exactement ce que nous attendions de la joueuse mondiale de rugby de l’année dernière. Elle a été dans la deuxième rangée, qui est traditionnellement là où elle a commencé, elle porte bien, dirige l’alignement aux côtés d’Abbie Ward et passe à travers un tas de travail.

Hannah Botterman (accessoire) – Elle a débuté contre l’Afrique du Sud après avoir joué le deuxième choix contre Vickii Cornborough dans la phase de poule jusqu’à présent et a été phénoménale dans la mêlée contre les Springboks. Nous savons qu’elle est très douée pour le ballon dans le chacal et qu’elle a remporté des revirements clés pour l’Angleterre. Quand vous pensez à l’impact, vous pensez à Hannah Botterman.

Match des phases de poule

Pour moi, c’était le match Nouvelle-Zélande-Australie le jour de l’ouverture du tournoi. L’Australie a poussé le pays hôte de près avant de s’essouffler dans les 20 dernières minutes du concours. C’est le match qui a attiré l’attention de tout le monde et a montré que la Nouvelle-Zélande est battable.

La victoire 22-10 de l’Italie sur l’Amérique en a été une autre qui s’est démarquée et a été la compétition qui a changé la fortune des Italiens dans la poule B alors qu’ils ont décroché la deuxième place pour atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. .

Les joueurs qui ont brillé sur la scène mondiale

Aseza Hele, Afrique du Sud – La n°8 des Springboks a été phénoménale contre l’Angleterre lors du dernier match de poule, mais avant ce match, elle avait battu 19 défenseurs et est une véritable marque du talent de la joueuse qui lui est confiée dans l’équipe pour laquelle elle joue. Vous pourriez vous y attendre d’un Marlie Packer, d’un Sadia Kabeya ou de Poppy Cleall parce qu’ils sont sur le pied avant et qu’ils obtiennent un ballon rapide, mais Hele bat les défenseurs du ballon le plus rapide et du côté le plus dominant.

L'entraîneur-chef de l'équipe féminine d'Angleterre, Simon Middleton, a fait l'éloge de la troisième ligne Marlie Packe

Emily Tuttosi, Canada – Elle est la meilleure marqueuse d’essais du tournoi jusqu’à présent avec six d’entre elles démontrant la domination du jeu vers l’avant du Canada et à quel point elle est proche de la ligne. Tuttosi, qui joue dans son club de rugby pour Exeter Chiefs, n’a pas toujours été sur le radar de son équipe nationale, mais a maintenant l’opportunité et la reconnaissance qu’elle mérite.

Alev Kelter, États-Unis – J’ai vraiment aimé la regarder jouer tout au long du tournoi. Le centre intérieur est doué pour battre les joueurs en tête-à-tête et a contribué plus de la moitié des points des Américains lors de leur défaite 29-14 contre le Canada lors de leur dernier match de poule.

L’Angleterre affrontera l’Australie, tandis que le Pays de Galles affrontera la Nouvelle-Zélande en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby le week-end prochain. Lisez les prédictions de Katy Daley-Mclean pour les huit derniers plus tard dans la semaine.