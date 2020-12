Lorsque le cinéaste britannique Steve McQueen a conçu les cinq films qu’il appelait collectivement «Small Axe», il n’aurait pas pu prévoir le monde radicalement bouleversé dans lequel ils sortiraient – un monde qui pourrait changer, et peut-être intensifier, l’impact avec lequel ils seraient terre. Narrativement diversifiée mais thématiquement entrelacée, l’anthologie (commençant par «Mangrove» le mois dernier et continue sur Amazon avec de nouvelles sorties jusqu’à la semaine prochaine) met en lumière la communauté antillaise de Londres du milieu des années 1960 aux années 80. Voici les gens de McQueen: Né en 1969 de parents caribéens qui ont été parmi les invités à s’installer en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, il a tissé ses propres souvenirs et histoires de famille dans une tapisserie vibrante de dignité et de détermination des immigrants.

Dans le processus, il force un compte avec le racisme et la discrimination systémique de la période qui se sent longtemps attendue, une qui pousse ses personnages à agir de manière aussi variée que leurs circonstances. Dans « Éducation » (18 décembre), se déroulant dans les années 1970, Kingsley (Kenyah Sandy), un jeune de 12 ans intelligent et observateur d’étoiles, obtient de mauvais résultats à un test de QI culturellement biaisé et est transféré dans une école dite spéciale. Pas au courant d’un rapport infâme qui avait a désigné les enfants antillais comme sous-normaux sur le plan éducatif, La mère fière et travailleuse de Kingsley (une très belle Sharlene Whyte), hésite au départ à croire que son fils est victime de ségrégation.

Sa découverte d’un réseau d’écoles du samedi gérées par des parents et des enseignants noirs s’avère transformatrice, et McQueen, qui a fréquenté l’une de ces écoles, utilise cette petite histoire pleine d’espoir pour illustrer comment une génération, au moyen d’une solution ingénieuse de contournement au sectarisme, s’est battue pour assurer l’avenir du prochain.