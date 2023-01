On espère qu’un tel accès à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours apportera de nouvelles connaissances sur la religion. Mais au fur et à mesure que les événements se déroulent, le film a du mal à cristalliser plus qu’une poignée de points convaincants.

Le documentaire passe du temps avec quatre missionnaires en particulier : sœur Bills, sœur Field, frère Davis et frère Pauole. (L’Église désapprouve l’utilisation des prénoms.) Les jeunes femmes sont ensoleillées. Les jeunes hommes sont imperturbables. Au-delà de leurs dispositions générales et de leur aptitude pour le finnois, que chacun est invité à étudier, le film ne parvient pas à les faire vivre en tant qu’individus.

À leur arrivée en Finlande, les missionnaires reçoivent des compagnons qui leur servent de colocataires et de partenaires de prosélytisme. Les enfants ont pour consigne de ne pas se quitter de vue, une règle que nous apprendrons plus tard est destinée à préparer les adolescents au mariage qui les attend à la maison. Ce détail vital est cependant obscurci par notre temps au niveau de la surface avec les paires. On les voit prier côte à côte et frapper à la porte des Finlandais, mais devant la caméra, les compagnons font défaut à la réticence.

Être un adolescent est déjà assez dur, et vivre des années dans une ville étrangère doit ajouter du stress au mal-être habituel. Malheureusement, la caméra d’Anderson se sent comme un étranger à ce malaise, moins une fenêtre sur une époque exigeante qu’un obstacle à notre compréhension.

La mission

Non classé. En anglais et finnois, avec sous-titres. Durée : 1h35. Louer ou acheter sur Amazone, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.