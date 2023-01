Examen de la machine à grains Smeg – Tech Advisor

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Belle conception et construction

Lance vapeur silencieuse et facile à utiliser

De nombreuses options de personnalisation Les inconvénients Vous devrez vous rappeler ce que font les boutons multifonctions

Placement du réservoir d’eau à l’arrière

La personnalisation n’est pas intuitive Notre avis C’est une belle machine qui produit un excellent café. Mais les boutons multifonctions au lieu d’un écran signifient que vous devrez apprendre les paramètres ou garder un manuel à portée de main.

Prix ​​lors de l’examen

849,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Machine à café automatique Smeg

999,95 $ Boutique du coin du chef 999,95 $

Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, cet appareil s’appelle une cafetière automatique ou une machine à grains. Mais dans les deux cas, il fait la même chose, en faisant des expressos, des ristrettos et des cafés longs de haute qualité à partir de grains entiers. Grâce à sa baguette à lait intégrée, vous pouvez également préparer des lattes et des cappuccinos.

Bien qu’elle soit nominalement dans un style des années 50, la machine à café en grains de Smeg n’est pas dans le plastique brillant et le faux chrome des petits appareils électroménagers les plus célèbres de la marque. Au lieu de cela, il a un design minimaliste avec un panneau avant en aluminium brossé et un corps, un distributeur et une baguette contrastés.

Nous examinons le modèle noir et aluminium, mais d’autres options de couleur incluent le taupe, le vert émeraude, le rouge et le blanc. Il y a aussi une option tout noir. Les options de couleur peuvent varier en fonction de votre emplacement.

Caractéristiques et construction

Réservoir d’eau de 1,4 litre

Hauteur du distributeur réglable

Bac d’égouttage amovible avec flotteur

À 18 x 33,6 x 43,3 cm, la machine à grains est relativement étroite mais profonde, donc bien qu’il soit facile de trouver un endroit où s’insérer, elle occupera la majeure partie de la profondeur de votre comptoir de cuisine. Il se glisse confortablement sous mes armoires de cuisine, avec beaucoup d’espace pour ajouter des haricots dans la trémie par le haut, bien que remplir le réservoir d’eau soit une autre affaire.

Le réservoir de 1,4 litre se trouve à l’intérieur de la machine à l’arrière. Personnellement, je n’aime pas ce placement car il faut souvent déplacer la machine vers l’avant pour la recharger. La machine Smeg est lourde, à 18,5 livres, ce qui en fait une corvée.

Emma Rowley / Fonderie

Pour accéder au réservoir d’eau, vous retirez un panneau sur le dessus et le soulevez par sa poignée, ce qui est agréable. Mais comme le réservoir est presque aussi haut que la machine, il faut beaucoup d’espace pour le retirer. Je pourrais à peu près le faire sous le surplomb d’une armoire, mais c’est un travail un peu ennuyeux, donc si l’espace est limité dans votre cuisine, ce n’est peut-être pas la machine qu’il vous faut.

À l’avant se trouve un bac d’égouttage amovible avec un flotteur, et juste derrière celui-ci se trouve le tiroir à marc. Comme avec toutes les machines à grains, n’oubliez pas de le vider régulièrement car le marc de café se comporte comme de la nourriture et si le vider vous échappe, vous vous retrouverez avec un tiroir de disques verts moisis.

Le distributeur à l’avant peut être glissé de haut en bas pour accueillir n’importe quoi, d’une grande tasse à latte à une tasse à expresso sans éclaboussures. Si vous avez besoin de plus de hauteur, vous pouvez retirer le bac d’égouttage.

Emma Rowley / Fonderie

La machine est étonnamment attrayante — de loin la plus belle bean-to-cup que nous ayons testée — mais contrairement aux concurrents de marques plus axées sur la technologie, elle ne dispose pas d’écran.

Au lieu de cela, il y a un panneau de commande suffisamment minimaliste sur le dessus, comprenant cinq boutons, ainsi qu’un interrupteur d’alimentation sur le côté.

Il y a également cinq voyants lumineux pour vous avertir d’ajouter plus de grains ou d’eau, de vider le bac à marc, de vérifier la tête du groupe d’infusion et de détartrer la machine.

L’autre chose que vous ne trouverez pas sur cette machine est l’espace pour réchauffer les tasses sur le dessus, mais ce n’est pas quelque chose que j’ai manqué en le testant.

Faire du café

Contrôle des boutons multifonctions

Pas d’écran tactile

Le café peut être personnalisé – mais pas en appuyant sur un bouton

Que vous manquiez ou non l’écran dépend probablement de la façon dont vous avez préparé votre café auparavant. Ma cafetière au quotidien est une De’Longhi Dinamica Plus, qui a un écran tactile. J’ai raté la gamme d’options lumineuses à une pression lorsque je m’approchais de la machine à café le matin.

Au lieu de cela, quatre des cinq boutons sont à double fonction. Le cinquième permet de basculer entre deux menus – orange et blanc – qui se différencient par un anneau lumineux autour des boutons.

Emma Rowley / Fonderie

Choisissez le menu blanc et les quatre boutons produiront respectivement du ristretto, de l’espresso, du café et de l’eau chaude. Le menu orange vous donne l’option d’un ristretto léger, d’un expresso léger, d’un café allongé et de vapeur.

C’est un système simple et facile à utiliser, sauf que vous devez vous rappeler quel menu fait quoi. Il n’y a pas de marquage sur la machine pour indiquer si le bouton de vapeur sur le réglage orange produit de l’eau ou de la vapeur – j’ai donc dû consulter le manuel plusieurs fois.

Si les volumes de café préréglés ne sont pas exactement à votre goût, vous pouvez les personnaliser en appuyant sur un bouton. Vos préférences seront enregistrées sauf si vous restaurez les paramètres d’usine.

Vous pouvez également régler la machine en fonction de la dureté de votre eau locale et régler la taille de la mouture au moyen d’un cadran à l’intérieur de la trémie à grains, qui comporte cinq réglages de finesse.

Au total, il existe de nombreux réglages que vous pouvez expérimenter pour obtenir votre expresso parfait, mais vous devrez consulter le manuel car il n’est pas immédiatement évident de savoir comment le faire, ni très facile à retenir.

La machine chauffe rapidement et se rince automatiquement avant d’être prête. Comme mentionné ci-dessus, il y a un flotteur dans le bac d’égouttage qui vous indiquera quand il doit être vidé, mais personnellement, je mets une tasse sous le distributeur lorsque j’allume la machine pour minimiser les dégâts. Lorsqu’il commence à distribuer, une lumière derrière le bec s’allume, éclairant votre café. C’est une petite fonctionnalité utile et cool.

Une fois que vous avez fait votre café, vous pouvez faire mousser du lait pour l’accompagner. Sélectionnez le bouton (droit) et la baguette est rapidement prête à l’emploi. J’ai trouvé que la baguette à lait était plus rapide, plus silencieuse et moins choquante pour le système le matin que celles de nombreuses autres machines, qui sont bruyantes et crachotent. C’est aussi très efficace. Avant longtemps, je texturais le lait – sinon comme un pro, du moins avec un niveau de compétence raisonnable.

Prix ​​et disponibilité

La machine bean-to-cup de Smeg est largement disponible auprès de Smeg lui-même et d’autres détaillants. Aux États-Unis, il est disponible sur des sites tels que Amazone. Regardez attentivement si vous pensez faire une bonne affaire, cependant, pour environ 150 $ de moins, il existe un modèle d’appareil qui n’est pas livré avec une baguette à lait intégrée (consultez cette version sur Amazone). Néanmoins, si vous n’utilisez pas le mousseur à lait, c’est un bon moyen de faire des économies sur la machine.

Au Royaume-Uni, vous pouvez le trouver sur un certain nombre de sites, dont Smeg lui-même, Amazone, John lewis et plus. Mais au moment où j’écris, Currys a le meilleur prix. Le modèle sans baguette de lait est moins répandu mais vous pouvez toujours l’acheter sur des sites européens, tels que Cooking Life, si vous souhaitez faire des économies.

Verdict

Les petits électroménagers Smeg sont faciles à aimer, avec une présence qui rehausse le comptoir que vous apprécierez chaque fois que vous entrerez dans votre cuisine. La machine bean-to-cup ne fait pas exception, avec des lignes simples et attrayantes et une gamme d’options de couleurs convoitées.

C’est un appareil assez gros, cependant, et l’emplacement du réservoir d’eau signifie que vous devez le soulever et le remplir pour le remplir. Cela signifie que c’est un meilleur pari si vous avez beaucoup de place, plutôt qu’un petit espace avec des armoires en surplomb.

Il fait un excellent café, mais les boutons multifonctionnels signifient que le réglage du mélange n’est pas intuitif et vous pouvez oublier quel bouton fait quoi.

Pour plus d’options de machines à café, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures machines à café que nous avons testées, des meilleures machines à expresso et, si vous envisagez une option plus simple, des meilleures cafetières à capsules que nous avons examinées.