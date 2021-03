Mais commençons par l’histoire, que vous connaissez peut-être déjà depuis la sortie en salles de 2017 (tristement célèbre reprise par le réalisateur Joss Whedon jusqu’à ce que les fans aient appelé l’original de Snyder): Superman (Henry Cavill) est mort, après les événements de «Batman v Superman », Et un guerrier extraterrestre nommé Steppenwolf (Ciarán Hinds) a voyagé sur terre pour collecter trois boîtes mères, sources d’énergie destructrice (et régénératrice) sans fin qui, lorsqu’elles sont combinées en une« unité », peuvent détruire tout un monde. Batman (Ben Affleck) recrute tous les supers qu’il peut trouver – Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), le Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) et, plus tard, un Superman ressuscité – pour arrêter l’imminence apocalypse.

Je sais que je vous égare, en commençant cette revue de l’extension « Justice League » de Zack Snyder coupée avec espoir lorsque ce qui suit sonnera plus dans le registre du désespoir. Et pourtant, l’espoir est en fait au cœur de ce marathon de quatre heures d’un film – et c’est aussi ce que le film ne parvient pas à comprendre pleinement.

Personne ne connaît l’espoir comme un fan: espère que ton écrivain préféré ne décevra pas avec le prochain chapitre, espère qu’un personnage triomphera, espère que les héros sauveront la situation. L’espoir est ancré dans les pages des histoires de bandes dessinées, qui souscrivent souvent à la croyance que le bien et le mal existent dans un binaire clair et qu’une lumière brillera toujours, même dans les jours les plus sombres.

Comme on pouvait s’y attendre, la durée d’exécution surdimensionnée permet à la salle narrative de s’étirer, pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur: il y a une mythologie ambitieuse à l’œuvre, révélant l’épopée que Snyder avait imaginée, un bildungsroman composé non pas d’un héros mais d’une équipe de héros qui accomplissent ensemble des exploits encore plus grands. Cette échelle de l’histoire, une fois réduite et découpée pour la coupe théâtrale, a parcouru les détails de la construction du monde comme la façon dont Wonder Woman découvre le plan de Steppenwolf et l’étendue de la connexion de Cyborg aux boîtes mères. Pour le pire: Snyder parcourt également une exposition apparemment sans fin et inutile, ajoutant suffisamment d’histoire pour que chaque héros de la Ligue de la justice nous aide à investir dans ces personnages afin que nous nous soucions du moment où ils mettent enfin les maillots de l’équipe et sortent sur le terrain.

Mais Snyder n’a jamais été du genre à nuancer. «La Ligue de la justice de Zack Snyder» est divisée en six parties (pour les six membres de la Ligue de la justice, compris?) Et un épilogue ardemment long rempli de suffisamment d’histoires taquinées et de visages nouveaux et familiers (Deathstroke! The Martian Manhunter! Lex Luthor! The Joker!) Pour maintenir la franchise jusqu’à … eh bien, le suivant fin du monde. Mais pour l’instant, voici une orgie indélicate d’effets spéciaux, des scènes de combat chargées d’attaques au ralenti sur la partition inlassablement didactique de Tom Holkenborg. Plus d’explosions! Plus d’empalages! Plus de décapitation! Le film semble vouloir plus de tout, sauf la qualité dont il a le plus besoin et la qualité qu’il semble ne comprendre que dans l’abstrait.

Oui, je suis de retour dans l’espoir. Le film est lié à la notion: le premier assaut sur Terre a été arrêté par une union de type «Retour du roi» entre humains, dieux, Amazones et Atlantes, nous savons donc que le travail d’équipe est le seul moyen de faire fonctionner le rêve, comme c’était. Et les héros comprennent que le chaos n’a commencé que lorsque Superman est mort – sa résurrection, décident-ils, est le meilleur plan d’action non seulement en raison de son pouvoir, mais aussi en raison de son statut de symbole d’espoir.

Lorsque Superman, notre héros ex machina, arrive sur les lieux juste à temps, c’est si tristement prévisible: encore une fois, un homme blanc Übermensch est l’image par défaut de l’espoir et du salut, à tel point qu’il doit littéralement être ressuscité de les morts pour que le jour soit sauvé. Malgré les autres héros puissants et charismatiques de la liste (Gadot et Momoa sont toujours intrigants à regarder, même dans les séquences les moins flatteuses), «Justice League» ne peut pas concevoir d’espoir dans un autre sens que l’homme avec un S sur son coffre.

La cinématographie, de Fabian Wagner, est sombre, comme si tout le film avait été tourné dans la grotte des chauves-souris, infecté par la couvée de Bruce Wayne. Les quelques tentatives de dialogue décontracté et le déploiement brutal de Miller en tant que soulagement comique dans le film tombent en plomb dans cette atmosphère funèbre. Même le nouveau costume de Superman donne au Kryptonien l’impression qu’il traverse une phase emo. Le triomphe au combat et le score – ainsi que les plans d’action brillants – télégraphient l’espoir sans y souscrire pleinement.