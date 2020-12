Le plan suivant la montre en rentrant chez elle, pieds nus et grignotant joyeusement un hot-dog alors qu’une reprise de «It’s Raining Men» remplit la bande originale. Il y a des éclaboussures de rouge sur son bras – du sang ou du ketchup? Plus tard, elle enregistre la rencontre dans un gros cahier rempli de notes rouges et noires. Ce que les couleurs représentent, comme trop d’aspects de l’intrigue follement improbable, est inexpliqué. Au lieu de cela, nous suivons Cassandra alors qu’elle poursuit sa dangereuse patrouille de fluage, apparemment armée de rien de plus mortel qu’un doigt qui remue et un regard flétri.

Un film sur la longue queue d’une agression sexuelle (élaborer serait injuste), ce premier long métrage d’Emerald Fennell s’ouvre dans un club, la caméra panoramique à travers les basses régions pâteuses d’hommes d’affaires tournoyants avant d’atterrir sur Cassandra. Se prélasser dans un stand, tachée et apparemment gaspillée, c’est un régal auquel un homme (joué par Adam Brody) ne peut pas résister. Offrant galamment de la ramener à la maison, il fait un détour en douceur vers son appartement. Au moment où Cassandra révèle sa sobriété comme la pierre, il a déjà enlevé ses sous-vêtements et a emménagé pour la partition.

Bonbon dur au centre aigre, «Promising Young Woman» transforme la sociopathie en style et le traumatisme en blague. Incarnant les deux, Cassandra (Carey Mulligan), 30 ans, une décrocheuse de l’école de médecine qui vit toujours avec ses parents inquiets (Jennifer Coolidge et Clancy Brown), est une barista en semaine et une chasseuse du week-end. Sa proie est à deux pattes, mais déterminée: des hommes qui assimilent l’ivresse d’une femme au consentement.

Mélange confus de comédie noire, de thriller de vengeance et de conférence féministe, «Promising Young Woman» s’éloigne trop souvent de sa configuration potentiellement brûlante. Avec un scénario également de Fennell, le film ne veut toujours pas donner suite à sa propre indignation. Des couleurs éclatantes et un design hyper-féminisé illuminent des scènes d’artifice étrangement statique, le caractère absurde de la longue croisade de Cassandra – combien de lieux de prédateurs peut-il y avoir dans sa banlieue? – saper le poids moral de ses enjeux.

L’introduction de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de classe devenu chirurgien pédiatrique, envoie le film sur le territoire de la comédie romantique et Cassandra dans un bref flirt avec la normalité. Mais lorsque Ryan révèle de nouvelles informations sur de vieilles connaissances, sa routine de traque et de honte s’élargit pour inclure les femmes qui ont minimisé le crime d’il y a longtemps. Pourtant, le film, comme la vie de Cassandra, semble sans forme et pas aussi énervé qu’il le pense: un gadget prolongé qui ne parvient pas à remplir trop de blancs.

Enterré sous des boucles blondes et des franges de chien de berger, Mulligan donne de la profondeur et de la sensibilité à un personnage qui n’est guère plus qu’une poupée vengeresse. Soutenir les performances de Laverne Cox, en tant que patron sardonique de Cassandra, et d’Alison Brie, en tant qu’ancienne amie d’école, ajoutent du bruit et de la texture à un film qui est trop provisoire pour vendre les dommages à la base. Pour marteler les enjeux, «Promising Young Woman» a besoin d’au moins une scène où un homme répond de manière crédible à la supercherie de Cassandra: Tous les aspirants agresseurs ne s’excusent pas lorsqu’ils sont refusés. Et tandis que les annotations rouges dans son journal de bord pourraient indiquer des résultats violents, l’allusion est trop vague pour être enregistrée.

Il n’y a rien d’hésitant, cependant, sur la fin du film – ou, plus précisément, sur son avant-dernière scène. Vu dans le contexte d’une histoire de comeuppance masculine, cela peut paraître désastreux; mais, pour moi, c’était le moment le plus authentique du film et l’indicateur le plus fort du talent de Fennell pour creuser les désirs les plus sombres d’un personnage. «Promising Young Woman» n’est pas tant un fantasme de vengeance qu’une triste histoire de chagrin déformé et de fureur flamboyante: Cassandra peut mépriser ses pathétiques victimes, mais elle se déteste surtout.

