Examen de la friteuse à air double zone Ninja Foodi MAX : cuisine intelligente

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Fonctionnement intuitif pour une cuisine sans tracas

Super facile à nettoyer

Polyvalent : doté de nombreuses fonctionnalités

Sonde de cuisson numérique innovante Les inconvénients La qualité de construction pourrait être meilleure

Encombrant : prend beaucoup de place sur le comptoir

Cher Notre verdict La friteuse à air double zone Foodi MAX doit être l’une des friteuses à air les plus intelligentes du marché, offrant six méthodes de cuisson, une fonction de double cuisson pour une cuisson simultanée et une sonde de cuisson numérique pour une viande parfaitement cuite sans surveillance constante. La qualité de fabrication fait peut-être un peu défaut, et ce n’est certainement pas bon marché, mais c’est un choix remarquable pour ceux qui recherchent une friteuse à air offrant des performances et une commodité optimales.

Prix ​​une fois examiné

249,99 $

248,96 $

Les friteuses à air font partie de ces gadgets qui, ces dernières années, sont devenues indispensables pour presque tous ceux qui possèdent une cuisine.

Qu’il s’agisse de leur facilité d’utilisation, de leurs fonctions de cuisson efficaces et permettant de gagner du temps, ou de leur consommation d’énergie réduite par rapport aux fours traditionnels (ce qui est certainement une bénédiction pour beaucoup en cette crise du coût de la vie), les friteuses à air ont pris d’assaut le monde.

L’une des plus grandes marques à la pointe de cette tendance est la marque américaine d’appareils de cuisine Ninja. Il est donc tout à fait approprié de passer en revue la dernière et meilleure création de Ninja, que nous avons testée de manière approfondie au cours des derniers mois. Il s’appelle le Foodi 6-in-1 Smart 10-qt. Friteuse à air à 2 paniers (DZ550) aux États-Unis et friteuse à air double zone Foodi MAX (AF451UK) au Royaume-Uni.

Et juste pour être clair, bien que Ninja annonce les capacités de cuisson intelligentes de la machine, il s’agit d’une référence à sa sonde de cuisson et à d’autres fonctionnalités avancées – et non à des capacités connectées.

Concevoir et construire

Construction en plastique

Affichage numérique

Sonde de cuisson numérique incluse

Si vous connaissez déjà les friteuses à air Ninja, vous remarquerez peut-être que ce modèle ressemble beaucoup à son prédécesseur, le DZ401/AF400UK. Donc, avant de me lancer dans l’examen, discutons rapidement de ce qui distingue ces deux modèles.

Ninja a relooké un peu le panneau de commande, en remplaçant l’ancien cadran central par des boutons numériques plus élégants. La plus grande différence, cependant, réside dans l’ajout de la sonde de cuisson numérique. Ce gadget astucieux a fait sa première apparition sur le Foodi MAX Health Grill de Ninja, lancé il y a quelques années. Ce fut clairement un succès auprès des utilisateurs.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la sonde est une broche métallique amovible qui surveille de près la température de vos aliments pendant la cuisson. Il se range sur le côté de la machine et se branche en cas de besoin (pour cuire des steaks et des rôtis par exemple).

Lee Bell / Fonderie

Ce qui la rend intelligente, cependant, c’est qu’elle vous permet de choisir parmi une série d’options de cuisson prédéfinies à l’aide du panneau d’affichage de la friteuse à air, de saignant à bien cuit (en fonction de la viande). Vous laissez simplement la sonde là-dedans pendant que la viande fait son travail et la friteuse à air vous préviendra lorsqu’elle sera prête à être dévorée.

Son riche ensemble de fonctionnalités est certainement utile ici car il s’adapte à une gamme de scénarios de cuisson grâce à ses six modes de cuisson : friture à l’air libre, friture à l’air croustillante maximale, cuire au four, rôtir, déshydrater et réchauffer.

Alors, qu’en est-il du look ? Pour être honnête, je n’ai pas été époustouflé au déballage. C’est probablement parce que j’utilise le Foodi MAX Health Grill super robuste de Ninja depuis près de deux ans, qui est fabriqué à partir de matériaux d’assez haute qualité.

Mais cette friteuse à air n’offre pas la même qualité de fabrication. Les accents chromés sont en fait en plastique et ont donc l’air un peu bon marché et les tiroirs semblent un peu trop fragiles – comme s’ils se fissureraient facilement en cas de chute. Le tout ne respire pas vraiment la qualité.

Ne vous méprenez pas, il est toujours très esthétique, avec un design élégant qui conviendra à n’importe quelle cuisine.

Performances et fonctionnalités

Deux tiroirs

Fonction de synchronisation

Six méthodes de cuisson

Bon, parlons performances.

Comme on peut s’y attendre d’un appareil Ninja, cette friteuse à air fonctionne toujours bien, offrant d’excellents résultats dans tous les domaines.

J’ai soumis chacun de ces modes à des tests rigoureux, allant même jusqu’à expérimenter avec des oranges déshydratantes pour mes Negronis. Croyez-moi, ils fonctionnent parfaitement.

Lee Bell / Fonderie

Mon premier test consistait à cuire un poulet entier de 4,4 lb/2 kg dans l’un des tiroirs. Grâce à la sonde, il est ressorti parfaitement cuit au bout d’environ 40 minutes. Et le meilleur ? Je pouvais aller regarder mon émission préférée sans avoir à me soucier de la regarder toutes les 15 minutes. La sonde a fonctionné à merveille.

La vraie magie de cette friteuse à air, cependant, réside dans sa capacité à cuisiner un repas entier en une seule fois. Pendant que le poulet rôtit dans le tiroir de gauche, je peux ajouter des pommes de terre en dés dans l’autre et simplement le faire frire pendant 20 minutes avant d’activer la fonction Sync. Lorsque le minuteur se termine, vous avez du poulet et des quartiers parfaitement chronométrés, prêts à partir.

Il est polyvalent, se synchronise comme un pro et fonctionne en douceur, ce qui en fait un incontournable de la cuisine

Il existe également un bouton Match lorsque vous cuisinez la même chose dans les deux tiroirs. Cela fonctionne bien pour préparer une portion familiale de chips, par exemple. Tout ce que vous avez à faire est de définir la méthode de cuisson pour un tiroir, d’appuyer sur Match et les paramètres seront dupliqués dans l’autre.

Lee Bell / Fonderie

Quant à l’espace, cette friteuse à air peut contenir une quantité surprenante de nourriture dans chaque tiroir. Chaque tiroir a une capacité de 5 QT/4,75 L, soit environ 3,3 lb/1,5 kg de pommes de terre si vous aimez les glucides, comme moi. Cela le rend idéal pour cuisiner pour 2-3 personnes, d’après mon expérience. Ninja dit qu’il en nourrit quatre, mais cela dépend totalement de la quantité que vous mangez ou de votre faim.

Ce qu’il y a de mieux, c’est la vitesse à laquelle il cuit. Ninja prétend qu’il est 75 % plus rapide que les fours ordinaires. Même si cela accélère la cuisson et réduit la consommation d’énergie, je ne suis pas sûr qu’il obtienne les mêmes résultats en un quart du temps. Les pommes de terre rôties, par exemple, prennent environ 20 à 25 minutes, alors que mon four habituel prend 60 à 70 minutes, soit un tiers du temps.

Quant au nettoyage, Ninja l’a rendu très simple. Les plaques de cuisson de la friteuse à air se détachent et peuvent être placées directement dans le lave-vaisselle avec le reste du tiroir, ce qui facilite le nettoyage au moment des repas.

En un mot, il offre des performances constantes de premier ordre. Il est polyvalent, se synchronise comme un pro et fonctionne en douceur, ce qui en fait un incontournable de la cuisine.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, le Ninja Foodi 6-in-1 Smart 10-qt. La friteuse à air à 2 paniers (DZ550) a un PDSF de 249,99 $ et est disponible chez Ninja et Amazon. Il est en stock chez Walmart aussi mais au moment d’écrire ces lignes, c’est plus cher là-bas.

Au Royaume-Uni, la friteuse à air double zone Foodi MAX (AF451UK) a un prix conseillé de 269,99 £. Il existe de nombreuses options d’achat à ce prix, y compris directement auprès de Ninja, de Currys, John lewis et Argos. Mais au moment de la rédaction, Amazon propose le meilleur prix.

Mais il ne s’agit pas seulement de ce qu’il en coûte pour l’acheter, mais aussi de ce qu’il en coûte pour l’exploiter. Aux États-Unis, c’est une puissance économique de 1 690 W. Mais le modèle britannique est un appareil de 2 470 W, ce qui signifie qu’il consomme beaucoup d’énergie.

En prenant comme exemple mon tarif énergétique au Royaume-Uni, si vous utilisiez les deux tiroirs à pleine capacité pendant une heure, il vous en coûterait 77p pour préparer votre dîner. Même si cela semble cher, cela reste beaucoup plus rentable que de cuire le même dîner au four. Et, à moins que vous ne cuisiez un rôti complet, vous le ferez généralement cuire pendant une période beaucoup plus courte.

Verdict

Si vous recherchez une friteuse à air tout-en-un qui réussit vraiment, la friteuse à air double zone Ninja Foodi MAX est là où elle se trouve. Non seulement il offre six méthodes de cuisson, notamment la friture à l’air libre, le rôtissage, la cuisson au four et même la déshydratation, mais la fonction de double cuisson pour la cuisson simultanée et la sonde de cuisson numérique changent totalement la donne en ce qui concerne l’heure des repas, surtout si vous êtes dans la cuisson de la viande.

Cela fait pratiquement de la cuisine (et du nettoyage ensuite) une promenade dans le parc. C’est pourquoi, parmi de nombreuses autres raisons, je la considère comme l’une des meilleures friteuses à air que vous puissiez acheter actuellement.

Bien sûr, la qualité de fabrication peut manquer de pièces, et ce n’est certainement pas bon marché, mais c’est certainement un choix remarquable pour ceux qui recherchent une friteuse à air avec des fonctionnalités intelligentes, des performances optimales et une commodité.

