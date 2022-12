Examen de la façon dont l’ARC audite les organismes de bienfaisance musulmans “imparfaits”: lettre ouverte

Des dizaines de groupes philanthropiques musulmans et plusieurs organisations de liberté civile exhortent le premier ministre Justin Trudeau à veiller à ce que le bureau de l’ombudsman des contribuables puisse accéder à toutes les informations dont il a besoin pour effectuer un examen systémique de la façon dont l’Agence du revenu du Canada traite et audite les organismes de bienfaisance dirigés par des musulmans, après qu’un rapport de 2021 ait accusé l’ARC de “préjugés et pratiques implicites”.

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), un organisme de défense des intérêts qui a dirigé la pression pour un examen des pratiques de l’ARC, a publié mardi une lettre ouverte signée par plusieurs organisations, exposant leurs préoccupations à la lumière de ce que l’ombudsman des contribuables, François Boileau , a récemment déclaré à propos de l’examen devant le Comité sénatorial des droits de l’homme.

“Malheureusement, nous vous écrivons aujourd’hui pour suggérer que l’examen ci-dessus est intrinsèquement défectueux”, indique la lettre.

Dans une déclaration publiée le 21 novembre, Boileau a déclaré que l’ARC avait dit à son bureau qu’elle ne pouvait pas divulguer certaines parties du dossier d’un organisme de bienfaisance en raison, en partie, de préoccupations concernant la divulgation d’informations liées à la sécurité nationale.

Boileau a déclaré que l’incapacité de l’ARC à divulguer des informations a rendu « impossible » la réalisation de l’examen systémique que son bureau a été chargé de mener à l’été 2021.

La lettre ouverte au Premier ministre énonce trois recommandations : qu’un organe d’examen soit créé pour réunir l’ARC et les ministères des Finances et de la Sécurité publique pour un examen de l’islamophobie et du racisme systémiques, que les autorisations et les cadres législatifs requis soient examinés dès le départ afin que l’examen puisse être effectué en temps opportun et que la Division de l’examen et de l’analyse (SAR) de l’ARC soit suspendue jusqu’à nouvel ordre.

“La frustration pour nous, c’est que pendant que cet examen est en cours d’élaboration, sur l’accès à l’information, les organisations caritatives musulmanes vont continuer à être soumises à cette [audit] vivre. Et c’est le plus gros problème », a déclaré Nadia Hasan, chef de l’exploitation du NCCM, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Des experts en politique gouvernementale et des organisations musulmanes ont déclaré à CTVNews.ca que le blocage d’un examen crucial de l’équité d’une puissante agence financière gouvernementale révèle d’importants obstacles à la transparence dans la compréhension des pratiques de l’ARC, qui continueront d’avoir un impact sur les musulmans au Canada. Ils disent que la question est révélatrice de graves lacunes dans la politique et empêche le gouvernement d’évoluer vers un cadre plus équitable pour les Canadiens, d’autant plus que le pays ne deviendra plus diversifié qu’avec l’augmentation de l’immigration.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, l’ARC a déclaré qu’elle prenait «très au sérieux» les préoccupations concernant le racisme et la discrimination systémiques et qu’elle s’efforçait de soutenir l’examen de ses pratiques par l’ombudsman.

LES AUDITS PROVIENNENT DE « STÉRÉOTYPES »

Deux rapports ont été publiés l’année dernière qui alléguaient que l’ARC avait ciblé des organismes de bienfaisance musulmans lors d’audits. Les vérifications fiscales sont des examens que l’ARC effectue pour s’assurer qu’un organisme de bienfaisance se conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les universitaires et les experts politiques qui ont rédigé ces rapports ont déclaré que ces audits étaient imprégnés de pratiques discriminatoires et biaisées qui sont ancrées au sein de l’institution.

L’une des études publiées, menée par le Conseil national des musulmans canadiens et l’Université de Toronto, a révélé que le modèle d’« évaluation fondée sur le risque » (RBA) du gouvernement utilisé dans la politique de financement de la lutte contre le terrorisme cible de manière disproportionnée les communautés de minorités raciales et les organisations musulmanes.

Le rapport a révélé qu’en vertu de la RBA, 100 % de tous les risques de financement du terrorisme étaient associés aux communautés de minorités raciales, et 80 % de tous les risques de financement du terrorisme étaient associés aux organisations caritatives musulmanes.

Les audits des organisations caritatives sont basés sur “un peu plus que des stéréotypes sur la race, la religion et la propension à la violence”, indique le rapport.

Ce rapport et d’autres ont appelé le gouvernement fédéral à enquêter sur la manière dont l’ARC mène des audits sur les organisations caritatives musulmanes et à suspendre la RAD. À la suite du Sommet national sur l’islamophobie en juillet 2021, où les conférenciers ont souligné les préoccupations concernant le processus de vérification de l’ARC, la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier a chargé le Bureau de l’ombudsman des contribuables de mener l’examen. Le mandat de l’ombudsman des contribuables est d’améliorer les services de l’ARC et le bureau travaille indépendamment de l’agence.

Plusieurs mois plus tard, cet examen du processus de vérification est actuellement entravé par des informations manquantes, a déclaré Boileau dans sa déclaration du 21 novembre.

Boileau a déclaré que son bureau tente de déterminer comment l’ARC sélectionne les organismes de bienfaisance pour les audits, et qu’il est « impossible » de valider cette information avec ce que l’ARC a actuellement fourni.

L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui énonce les dispositions en matière de confidentialité qui empêchent le gouvernement de partager les renseignements sur les contribuables à moins qu’ils ne répondent aux critères de la Loi, est considéré comme « d’une importance primordiale », a-t-il déclaré.

Boileau a déclaré que son bureau s’est engagé auprès de l’ARC et du ministère de la Justice pour explorer s’il existe des «options alternatives viables» compte tenu des restrictions au partage d’informations mises en œuvre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Mais l’ARC a indiqué qu’elle avait ses propres politiques concernant la non-divulgation d’informations concernant le processus d’évaluation des risques pour les organismes de bienfaisance, distinctes de la Loi, a écrit Boileau. Ces informations sur l’évaluation des risques sont “cruciales” pour répondre correctement aux questions fondamentales de son enquête, a-t-il déclaré.

“Les attentes du public concernant cet examen sont très élevées”, a-t-il déclaré. « Je trouve important d’être le plus transparent possible avec le public canadien.

‘QUI SURVEILLE LE CRA?’

Anver Emon, le directeur de l’Institut d’études islamiques de l’Université de Toronto et l’un des co-auteurs de l’examen académique des pratiques de l’ARC, a déclaré qu’il y a un “problème fondamental de responsabilité” lorsqu’un organisme gouvernemental ne peut pas fournir d’informations à un examen ordonné par le gouvernement.

« Il s’agit d’un problème de gouvernance, de la représentativité de notre organisme fiscal vis-à-vis du public démocratique, qui sont les contribuables. Plus troublant, ce n’est pas n’importe quel examen. Il s’agit d’un examen fondé sur l’équité », a déclaré Emon lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca.

« Qui regarde le CRA ? Si c’est toujours un magasin tenu en interne, il n’y a pas de lumière pour briller », a-t-il déclaré.

Lorsque l’examen a été appelé l’année dernière, le NCCM a clairement indiqué qu’il devait être fait avec « intégrité et rigueur », a déclaré Hasan lors d’un entretien téléphonique.

Le bureau de l’ombudsperon a indiqué « assez clairement que les barrières que nous pensions pouvoir exister sont bel et bien là », a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin que le gouvernement intervienne et agisse réellement pour que cet examen soit un succès.”

L’impact du processus d’audit actuel de l’ARC a été ressenti par la communauté musulmane pendant de nombreuses années, en limitant la capacité des organisations à fournir de l’aide et en sapant leur légitimité, a déclaré Hasan. Ces organisations caritatives fournissent une aide aux banques alimentaires, aux mosquées, aux refuges pour femmes et aux associations humanitaires, a-t-elle déclaré.

LES POLITIQUES QUI INFORMENT LES VÉRIFICATIONS DE L’ARC

Emon a déclaré que les fiscalistes ne sont pas des spécialistes de la lutte contre la discrimination et qu’ils n’ont pas d’expertise dans l’éradication du racisme, c’est pourquoi un examen comme celui-ci est crucial.

L’ARC utilise des politiques qui ont été créées pendant une période de panique morale après le 11 septembre et qui sont intrinsèquement biaisées envers les musulmans et qui doivent être corrigées, a-t-il déclaré.

Après le 11 septembre, le Groupe d’action financière, un groupe mondial d’élaboration de politiques intergouvernementales qui établit des normes internationales pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a présenté des recommandations concernant la surveillance des organisations à but non lucratif pour le financement du terrorisme, en raison d’un « exagération et généralement démystifiée ». ” croyance qu’Oussama ben Laden injectait de l’argent dans al-Qaïda, selon le rapport de l’Université de Toronto et du NCCM.

Le Canada est un membre fondateur du groupe de travail et tient à suivre ses recommandations, indique le rapport.

En 2015, le gouvernement fédéral a terminé une auto-évaluation sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Canada, avant une évaluation de routine de ses politiques par le Groupe de travail. Dans cette évaluation, 100 % des menaces terroristes contre le Canada étaient considérées comme étant posées par des groupes raciaux minoritaires, souligne le rapport de l’UofT.

Et ce malgré les inquiétudes concernant les menaces intérieures de groupes de suprématie blanche comme les Proud Boys, qui ont été ajoutés à la liste gouvernementale des entités terroristes en 2021.

L’édifice Connaught du siège social de l’Agence du revenu du Canada (ARC) est photographié à Ottawa le lundi 17 août 2020. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

Un autre rapport de 2021 du Groupe international de surveillance des libertés civiles, une coalition d’organisations de la société civile, a révélé qu’entre 2008 et 2015, RAD a réalisé des audits de 16 organisations caritatives, et huit de ces organisations ont vu leur statut révoqué. Sur ces huit, six étaient des organisations caritatives musulmanes.

Le rapport indique qu’au lendemain des attentats du 11 septembre, le gouvernement canadien a créé de nouvelles politiques antiterroristes qui ont donné aux agences de sécurité de “nouveaux pouvoirs étendus” qui ont été critiqués pour avoir sapé les droits de l’homme pendant plus de deux décennies. Un exemple en est la modification de la loi sur les produits du crime visant à inclure le financement du terrorisme en décembre 2001.

La législation mise à jour a permis à l’ARC de radier les organisations caritatives sur présentation d’un dossier au juge, a déclaré Emon.

L’ARC a déclaré qu’elle n’avait pas utilisé cette législation, a déclaré Emon. Cependant, il souligne le témoignage de 2016 devant le Sénat, où les responsables de l’agence de l’ARC ont déclaré que l’ARC adoptait une “approche nuancée” et indiquait clairement qu’une organisation pourrait être auditée s’il existe des informations provenant d’autres sources qui “suggèrent” qu’un organisme de bienfaisance fournit des fonds à une « organisation étrangère » qui pourrait être liée au terrorisme.

L’ARC DIT QU’ELLE PREND LES PRÉOCCUPATIONS DE VÉRIFICATION “TRÈS AU SÉRIEUSEMENT”

Lundi, au Comité sénatorial des droits de la personne, des représentants de l’ARC ont été interrogés par des sénateurs qui étudient l’islamophobie et son rôle dans la violence en ligne et hors ligne contre les femmes, la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination au travail.

Geoff Trueman, le commissaire adjoint de l’ARC, a déclaré au comité que les audits axés sur le financement du terrorisme représentent une « petite partie » du programme d’audit, soit 0,5 % des audits.

En réponse aux questions concernant les conclusions de l’International Civil Liberties Monitoring Group, Sharmila Khare, directrice générale de la direction des organismes de bienfaisance, direction de la politique législative et des affaires réglementaires de l’ARC, a déclaré que le cadre que l’agence suit en ce qui concerne les audits est celui établi par le gouvernement.

Tim McSorley, coordinateur de l’International Civil Liberties Monitoring Group et auteur du rapport du groupe, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique que les déclarations de l’ARC devant le comité étaient “incroyablement décevantes et frustrantes”.

“Il y avait un dédain général et un refus de reconnaître qu’il y avait un problème avec l’examen et que l’examen était nécessaire”, a déclaré McSorley.

CTVNews.ca a contacté l’ARC et le bureau de Lebouthiller concernant le processus d’examen de la vérification et les préoccupations. Le bureau du ministre n’a pas répondu.

Dans une déclaration envoyée par courriel, l’ARC a déclaré qu’elle était au courant de la lettre ouverte du Conseil national des musulmans canadiens et de ses recommandations.

« Nous savons que le racisme et la discrimination systémiques sont des préoccupations réelles et importantes au Canada. L’ARC prend ces préoccupations très au sérieux, en particulier dans l’exercice de ses fonctions, et s’engage à protéger le secteur caritatif », déclare-t-il.

L’ARC a indiqué qu’elle a appuyé l’examen effectué par le Bureau de l’ombudsperon des contribuables en répondant à toutes les demandes d’information, en partageant et en expliquant les politiques et les procédures de la Direction des organismes de bienfaisance qui éclairent l’évaluation des risques et la sélection des audits, et en expliquant comment ces politiques sont mises en œuvre. L’agence a déclaré avoir également participé à “de nombreuses interviews”.

Des informations sur les contribuables ont également été fournies s’il s’agit d’informations accessibles au public, telles que des copies de lettres envoyées à des organismes de bienfaisance expliquant les raisons de la révocation de son statut, a déclaré l’ARC. Des informations confidentielles ont également été fournies si le bureau du médiateur a obtenu l’autorisation de l’organisme de bienfaisance pour les consulter, a-t-il déclaré.

McSorley a déclaré que bien que le nombre d’audits de l’ARC axés sur le financement du terrorisme soit faible par rapport au programme d’audit global, les audits ciblant les organisations caritatives musulmanes ont des problèmes d’équité importants et ont eu un impact négatif sur les organisations impliquées. Aucune accusation n’a jamais été portée contre les organismes de bienfaisance, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement doit agir, le Premier ministre doit agir afin de s’assurer qu’il y a un examen complet et complet de cette question”, a-t-il déclaré.