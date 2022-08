Examen de la «déclaration d’urgence»: contagion en vol

Il ne suffit pas qu’un film catastrophe s’appuie sur le spectacle et le péril ; la crise doit permettre aux personnages de transcender leurs instincts les plus bas afin qu’ils puissent inspirer l’espoir. “Déclaration d’urgence”, un thriller percutant du scénariste-réalisateur sud-coréen Han Jae-rim, parvient à produire de l’excitation et du mélodrame à partir d’une histoire ridicule.

La prémisse du scénario de Han emprunte beaucoup à la série de films “Airport” et à “Air Force One”. Dans le film, un passager troublé (Yim Si-wan) libère un virus mortel à bord d’un avion en direction de la Corée du Sud à Honolulu. Les personnes infectées développent d’abord une éruption cutanée, puis leurs vaisseaux sanguins commencent à éclater. La panique qui s’ensuit parmi les passagers se propage plus rapidement que l’agent pathogène et montre comment la cupidité et la peur peuvent conduire à des tactiques de survie égoïstes.