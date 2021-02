Examen de la «  crise  »: trouver une solution

Les problèmes – de la dépendance elle-même aux incitations défectueuses dans les institutions qui pourraient l’empêcher – exigent un traitement plus large. Comparé à la série HBO «The Wire», qui couvrait un matériau similaire, presque tous les bretzels sembleraient trop petits.

Application de l’approche panoramique du «Trafic» de Steven Soderbergh au sujet de, enfin, «Trafic», « Crise » examine le caractère insoluble de l’épidémie d’opioïdes à travers un récit à trois volets. Le scénariste-réalisateur, Nicholas Jarecki, qui a réalisé le thriller captivant «Bonfire of the Vanities», «Arbitrage» (2012), brasse maladroitement une liste de problèmes sociaux sous la forme d’un drame.

Le fil le plus passionnant de «Crisis» implique Jake Kelly (Armie Hammer, qui a récemment été accusé d’envoyer des messages bizarres sur les réseaux sociaux et d’autres comportements troublants; il a nié les actes répréhensibles ). Jake est présenté comme un importateur de médicaments, mais s’est rapidement révélé être un agent infiltré de la DEA planifiant un buste qui chevauche les deux côtés de la frontière canado-américaine. Sa sœur (Lily-Rose Depp) est elle-même accro.

Dans presque le revers de la médaille de cette histoire, Claire Reimann (Evangeline Lilly), maman de hockey et toxicomane en convalescence aux opioïdes, se transforme en détective et justicière potentielle après une tragédie liée à son fils.

Enfin, Gary Oldman joue le Dr Tyrone Brower, un professeur qui défie un mécène de longue date, une société pharmaceutique, en affirmant qu’un nouvel analgésique ne crée pas de dépendance. Devenir dénonciateur, c’est concurrencer les immenses ressources de Big Pharma.

Sautant entre Détroit et Montréal, le film est bien rythmé mais met souvent à rude épreuve la crédulité. Jarecki amène Claire hors de son caractère pour extraire l’intrigue, et le sort du Dr Brower est résolu dans une coda peu convaincante en contradiction avec le cynisme précédent.

Crise

Noté R. Violence et consommation de drogues. Durée: 1 heure 58 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.