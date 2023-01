Examen de la couverture électrique Silentnight Comfort Control

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Fin et discret

Chauffe rapidement

Pas cher à courir Les inconvénients Taille trop petit

Peut se regrouper

Mauvaise position du connecteur Notre avis Le Silentnight Comfort Control est une couverture électrique simple et facile à utiliser, mais sa taille est trop petite et une personne peut devoir dormir sur ou à proximité d’un connecteur en plastique volumineux.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Je pensais que les couvertures électriques étaient toutes des couettes chauffantes dans lesquelles vous vous enveloppiez ou que vous tiriez sur vous comme une couette, mais la plupart d’entre elles sont en fait de minces draps chauffants que vous placez en permanence sous le drap-housse de votre lit.

Si vous êtes intéressé par une couverture chauffante qui vous couvrira sur le canapé ou au lit, jetez un œil à notre avis sur le jeté chauffant Glamhaus.

J’ai testé la couverture électrique king size Silentnight Comfort Control lors d’une vague de froid au Royaume-Uni et j’ai été reconnaissant pour ce qu’elle offre – un moyen rapide de réchauffer votre lit avant de monter, à un coût relativement faible par rapport au centre chauffage ou radiateurs enfichables.

Cette couverture est une bonne option simple mais elle n’est pas sans défauts, ce à quoi je ne m’attendais pas compte tenu de son prix de 55 £.

Caractéristiques de conception

Le Comfort Control a une conception similaire à la plupart des couvertures chauffantes sous drap. Il s’agit d’une simple couverture molletonnée en polyester que vous fixez sur le dessus de votre matelas ou de votre couette à l’aide de sangles élastiques.

C’est très facile à mettre, mais j’ai tout de suite trouvé que la couverture king size n’était pas vraiment king size. Il mesure 165 x 137 cm, tandis qu’un matelas king standard au Royaume-Uni mesure 200 x 150 cm.

Selon les images de Silentnight, la couverture doit être positionnée au pied du lit, en laissant un espace d’environ vos épaules jusqu’au haut de votre oreiller où elle n’atteint pas.

Cela crée deux problèmes. Le premier est que le dessus du lit ne chauffe pas ! J’ai ressenti beaucoup plus vivement le froid du lit en hiver et je préférerais que ma moitié supérieure soit chaude quand je suis entré après avoir mis la couverture – mais si je déplaçais la couverture, cela signifiait que le lit était froid là où mes pieds reposent, comme la couverture ne va pas aussi loin.

Ma petite femme n’a pas eu le même problème.

Nuit silencieuse

Silentnight fabrique également la couverture en tailles simple, double et super king. Ce dernier a la même largeur que le roi à 165 cm et n’est plus long que de 10 cm à 147 cm. Pourquoi les couvertures n’ont-elles pas la même taille que le matelas ?

J’ai utilisé d’autres couvertures électriques qui couvrent la majeure partie du matelas et je les ai trouvées beaucoup plus satisfaisantes. J’ai trouvé avec cette taille trop petite que la couverture avait également tendance à se tasser ou à s’incliner sur le côté après quelques nuits.

L’autre problème avec le Silentnight est le positionnement du connecteur. La couverture a un fil enroulé à l’intérieur qui chauffe lorsque vous l’allumez, il a donc besoin d’un câble connecté au secteur pour se brancher quelque part.

Ce connecteur se trouve nécessairement sur le côté gauche du lit lorsque vous le regardez depuis le pied du lit. Il doit être là pour que vous puissiez accéder au contrôleur de chaleur suspendu à trois niveaux lorsque vous êtes allongé.

Il se trouve que c’est mon côté du lit. En raison de la taille de la couverture, le connecteur se trouve précisément là où je suis allongé et je me suis souvent roulé dessus douloureusement la nuit. C’est une conception défectueuse.

Aie Henry Burrell / Fonderie

D’autres couvertures électriques existent avec deux côtés séparés afin que chaque personne dans un lit plus grand puisse contrôler sa température. Le Comfort Control n’a qu’un seul contrôle, donc si vous partagez un lit, vous devrez convenir si vous voulez qu’il soit réglé sur un, deux ou trois.

J’ai trouvé le niveau un trop bas pour les nuits les plus froides. En règle générale, le régler au niveau deux pendant une heure avant le coucher rend les draps bien chauds sans être inconfortables. Le niveau trois est sensiblement grillé, mais un bon réglage pour réchauffer rapidement le lit si vous oubliez ou si vous avez particulièrement froid.

Il s’agit d’une simple couverture électrique et ne possède aucune fonctionnalité ou technologie “intelligente” permettant d’ajuster la température de quelque manière que ce soit. Il est allumé ou éteint, bien que Silentnight indique qu’il dispose d’une “protection contre la surchauffe”.

Vous pouvez également laver la couverture en machine après avoir retiré le connecteur.

Combien ça coûte de courir ?

Les couvertures électriques sont un moyen économique de chauffer votre lit. Le Silentnight Comfort Control king size peut chauffer jusqu’à 90 watts au niveau trois, ce qui équivaut à environ 3p par heure d’utilisation au moment de la rédaction en janvier 2023.

Le niveau un chauffe à 28 watts, soit 1p par heure, et le niveau deux à 51 watts, soit 2p par heure.

C’est considérablement moins cher que de faire fonctionner le chauffage central ou un radiateur électrique enfichable.

Henry Burrell / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Silentnight Comfort Control est une couverture électrique d’entrée de gamme avec les caractéristiques les plus élémentaires : trois niveaux de chaleur.

La couverture king size que j’ai testée coûte 55 £ directement de Silentnight ou amazon Royaume-Unis. Il est également disponible en tailles simple, double et super king auprès de ces détaillants.

Il n’est pas disponible aux États-Unis.

Verdict

La couverture électrique Silentnight Comfort Control est une couverture électrique simple et relativement abordable qui pourrait vous faire économiser considérablement sur les factures d’électricité ou de chauffage, coûtant environ 3p par heure à utiliser au réglage le plus élevé.

C’est presque trop simple étant donné qu’il n’y a qu’un seul contrôle pour l’ensemble du lit, alors que d’autres couvertures chauffantes sont divisées en deux pour que vous et un partenaire puissiez contrôler séparément si vous souhaitez des températures différentes.

La couverture est également plus petite que la taille du matelas à laquelle elle correspond, vous voudrez peut-être augmenter la taille, et le connecteur de câble dans le coin supérieur gauche se trouve inconfortablement près de l’endroit où une personne est allongée.

Malgré ces inconvénients, il s’agit toujours d’une couverture chauffante compétente et efficace qui chauffe rapidement et dispose d’une sécurité contre la surchauffe.

Spécifications