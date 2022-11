Examen de la couverture électrique Cosi Home: gardez au chaud pour 2,5p par heure

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Pas cher à courir

Abordable

Vous garde au chaud toute la nuit Les inconvénients La configuration peut être pénible

Seulement trois réglages de chaleur

Ne couvre pas tout le matelas Notre avis Bien qu’elle puisse être un peu pénible à installer et qu’elle ne dispose pas des fonctionnalités haut de gamme d’alternatives plus chères, la couverture électrique Cosi Home est abordable, elle vous gardera au chaud toute la nuit et ne coûte que 2,5 pence par heure pour fonctionner.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible

Alors que nous passons de l’été à l’automne et enfin à l’hiver, il est temps de penser au chauffage de la maison. Avec des prix du gaz et de l’électricité astronomiquement élevés au Royaume-Uni cette année, les consommateurs recherchent des moyens plus économiques de se réchauffer, en particulier au lit la nuit.

La réponse? Couvertures électriques. Ce n’est certes pas un nouveau concept, et vous pourriez être rebuté par les couvertures électriques inférieures à la moyenne d’antan, mais la technologie a connu une certaine résurgence ces dernières années avec une meilleure protection et, surtout, une bien meilleure efficacité énergétique.

La couverture électrique Cosi Home est l’une de ces couvertures, visant à vous garder au chaud même pendant les nuits d’hiver les plus froides sans vous ruiner.

Caractéristiques de conception

Le matériau polaire de la couverture électrique Cosi Home est doux et épais, ce qui vous aide à ignorer les serpentins chauffants intégrés à l’intérieur. J’ai toujours remarqué leur présence pendant que je dormais, mais c’est loin d’être aussi visible que les vieilles couvertures chauffantes d’il y a quelques années. Il se plie facilement pour être rangé lorsqu’il n’est pas utilisé, très pratique pendant les mois d’été, et il est également compatible avec la machine à laver.

L’installation peut être un peu pénible car, contrairement à la plupart des alternatives, il n’y a pas de sangles élastiques pour maintenir la couverture en place sous votre drap. Au lieu de cela, il utilise des sangles et des boucles en coton que vous devez faire passer sous votre matelas de l’autre côté du lit pour le maintenir en place.

Il y a beaucoup plus de problèmes que les sangles d’angle, et c’était un travail assez important étant donné que mon matelas en mousse à mémoire de forme de 48 kg est assez grand et lourd. Glisser quelque chose sur les coins de mon matelas aurait été beaucoup plus facile. Vous pouvez le laisser défait, comme je l’ai fait lors de ma première nuit, mais vous courez le risque que la couverture bouge et se plie pendant que vous bougez pendant votre sommeil.

Il convient de noter à ce stade que la couverture Cosi Home ne couvre pas l’intégralité de votre matelas, mais plutôt la partie centrale où vous êtes le plus susceptible de vous allonger, la couverture double mesurant 1350 x 1200 mm par rapport à une norme. matelas double 1350 x 1900mm.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est assez standard parmi les couvertures électriques d’entrée de gamme, même lorsque vous achetez la bonne taille pour votre lit, mais cela signifie également que le haut et le bas du lit sont souvent beaucoup plus frais que le milieu, et cela m’a parfois réveillé. Ma recommandation? Taille au dessus lors de l’achat.

La couverture est connectée au secteur via un câble étonnamment plat, avec le contrôleur en plastique assis à l’écart sur le côté du lit. Son fonctionnement est plus basique que les alternatives haut de gamme comme la propre couverture électrique Dual Control de Cosi Home avec technologie de chauffage multizone qui peut contrôler indépendamment le chauffage dans différentes zones de la couverture, offrant à la place une fonction marche/arrêt simple avec trois niveaux de chaleur au choix.

Pour référence, des alternatives plus haut de gamme peuvent offrir jusqu’à neuf réglages de température pour vraiment composer la température parfaite pour vous. La couverture électrique de Cosi Home va essentiellement d’un peu chaud à assez chaud avec très peu d’intervalle. Cosi Home recommande le niveau 1 pour un sommeil confortable toute la nuit, et vous n’avez pas à vous soucier de la surchauffe grâce à la protection intégrée contre la surchauffe qui vous protège.

Bien que j’ai trouvé que le réglage de chaleur le plus élevé était parfait pour un sommeil confortable par une nuit froide (ma chambre avait en moyenne 14 degrés Celsius une nuit pendant les tests, donc c’était le bienvenu !), Cela peut prendre un certain temps pour atteindre cette température. Cosi Home revendique 60 à 90 minutes, bien que j’ai trouvé qu’il a fallu près de deux heures avant d’atteindre sa température optimale.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est bien si vous vous souvenez de l’allumer quelques heures avant d’aller vous coucher, mais cela n’aidera pas si vous oubliez. C’est assez long à attendre, surtout par rapport au Couverture sherpa chauffante Dreamland Scandi cela ne prend que cinq minutes pour se réchauffer – mais à environ le double du coût de l’option de Cosi Home.

Combien ça coûte de courir ?

La question est, combien cela coûte-t-il de courir? C’est un facteur important à prendre en compte dans le contexte de la hausse des coûts du gaz et de l’électricité, après tout. La bonne nouvelle est que son efficacité énergétique est impressionnante.

Nous avons calculé qu’à son maximum, il ne coûte que 2,5 pence par heure pour fonctionner, ou 20 pence pour le garder allumé pendant 8 heures de sommeil. Compte tenu du coût astronomique du chauffage central, cela pourrait être un moyen plus économique de rester au chaud la nuit pendant les mois froids d’hiver. C’est une idée déprimante que nous devions le faire du tout en 2022, mais c’est un tout autre article…

Lewis Peintre / Fondeur

Prix ​​& disponibilité

Comme j’y ai fait allusion, la couverture électrique Cosi Home est à l’entrée de gamme du marché avec un prix de 39,99 £ qui reflète cela. Vous avez la possibilité de payer un peu plus pour obtenir une couverture avec des fonctionnalités plus avancées comme le chauffage multizone et plus de réglages de chaleur, mais si vous voulez juste une couverture électrique qui fera le travail à moindre coût, c’est un excellent option.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter la couverture électrique Cosi Home de Cosi Home lui-même, ainsi que des détaillants comme Amazone au Royaume-Uni. Les acheteurs américains n’ont pas de chance cependant, sans disponibilité aux États-Unis pour le moment.

Verdict

La couverture électrique Cosi Home peut être un peu pénible à installer par rapport aux autres couvertures sur le marché, mais une fois que c’est fait, c’est un petit interprète solide qui vous gardera au chaud toute la nuit.

Il n’offre pas de fonctionnalités avancées telles que le chauffage multizone et un contrôle de chauffage plus avancé, et cela peut prendre un peu de temps pour chauffer, mais il offre un bon rapport qualité-prix pour ceux qui ont un budget serré cet hiver.

