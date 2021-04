Vous pouvez presque sentir les joints jonchant l’écran alors que «The Marijuana Conspiracy» avance sans but. Se déroulant au Canada en 1972, et dramatiser une expérience réelleConçu pour tester les effets du cannabis sur les jeunes femmes, ce film atrocement gauche se sent comme une occasion manquée pour une enquête éthique brûlante. Craignant que le premier ministre Pierre Trudeau soit sur le point de dépénaliser l’herbe, un politicien désapprobateur (Derek McGrath) – dans l’espoir de prouver que le médicament inspire la paresse et la turpitude morale générale – engage un sociologue décontracté (Gregory Calderone) pour mener l’étude. Pendant 98 jours, les femmes volontaires seront confinées et surveillées impitoyablement tout en inhalant de fortes doses d’herbe approuvée par le gouvernement. Lorsqu’ils ne toking pas, ils seront payés pour tisser des ceintures en macramé et des tentures murales.

Les téléspectateurs avisés ne s’attendront pas à un film d’action, mais « The Marijuana Conspiracy » est pire qu’inerte: il est superficiel et sourd. Les tentatives pour mettre en évidence le sexisme et la discrimination de l’époque sont soit d’une manière embarrassante soit d’une facilité dérangeante. En se concentrant sur cinq fumeurs consentants, chacun avec un trait de personnalité et un objectif financier spécifique – mélancolique et sans-abri, guilleret et lié à la commune – l’écrivain et réalisateur, Craig Pryce, les nourrit de dialogues grinçant avec un jargon ancien et un sentiment collant. La musique de style Sitcom relie les sessions de liaison et les confessionnaux, la cinématographie professionnelle soulignant l’ambiance du petit écran.