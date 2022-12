Examen de la chaise de jeu Secretlab Titan Evo 2022 : elle ne cesse de s’améliorer

La Secretlab Titan Evo 2022 n’est pas juste un nouveau nom sur une vieille chaise. Secretlab a amélioré l’une des premières chaises pour faire notre meilleure liste en apportant des changements petits mais conviviaux.

Le coussin de tête et les accoudoirs, par exemple, se fixent magnétiquement à la chaise, améliorant l’esthétique et la fonctionnalité du Titan. Les fabricants de chaises utilisent généralement un rail ou des sangles pour les appuie-tête, mais les aimants nettoient le design tandis que l’appuie-tête reste immobile. De plus, si vous avez déjà rencontré des accoudoirs fissurés, déchirés ou simplement usés, vous comprendrez pourquoi les aimants sont si bien accueillis. Le rembourrage de l’accoudoir peut facilement être échangé s’il est endommagé ou pour changer le look avec une couleur différente.

Secretlab



L’une des meilleures caractéristiques du Titan reste dans le mélange : un support lombaire interne réglable. Si vous vous déplacez beaucoup comme moi, vous constaterez que c’est tellement mieux que le support d’oreiller lombaire moyen. De plus, Secretlab a conservé les accoudoirs 4D rembourrés verrouillables de la chaise. C’est génial parce que quand je me lève, je saisis parfois les accoudoirs, et s’ils ne se verrouillent pas, ils se déplacent.

Le Titan Evo 2022 est un fauteuil confortable au toucher ferme. La base du siège est large pour les utilisateurs plus grands et ceux qui aiment croiser les jambes. Le dossier est large et suffisamment haut pour soutenir pleinement votre dos et s’incline à 160 degrés. La base en forme d’étoile de la chaise est large et sécurisée, sans grincement lorsque je m’y effondre.

Le Titan Evo 2022 est disponible en trois tailles : petit (qui supporte des corps jusqu’à 5 pieds, 6 pouces de hauteur et jusqu’à 200 livres), régulier (5 pieds, 7 pouces à 6 pieds, 2 pouces de hauteur, 220 livres) et extra grand (5 pieds, 11 pouces à 6 pieds, 9 pouces de hauteur, 395 livres).

En plus de s’adapter à toutes les tailles, l’Evo propose quatre choix de revêtements : similicuir néo-hybride, tissu Softweave Plus, cuir Napa et exotique. Le prix de départ du Titan Evo 2022 est de 484 $.

Skins Secretlab sont une nouvelle offre exclusive à l’Evo 2022. Il s’agit essentiellement d’une housse de chaise qui s’enroule autour de l’Evo et lui va comme un gant. C’est une excellente fonctionnalité pour tous ceux qui ont eu des remords de l’acheteur lors du choix d’une couleur ou d’un design. Secretlab propose également de nombreuses collaborations de conception, telles que Attack on Titan, Star Wars et Batman. Les utilisateurs peuvent coordonner les accoudoirs avec la peau ou les échanger et les personnaliser en fonction de leur personnalité. L’utilisation de peaux aide également à prévenir l’usure de la chaise elle-même.

Pour une ventilation des skins, consultez-les ici.