Examen de la canopée – Conseiller technique

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Protection contre les sextos

Alertes de localisation

Outils de blocage puissants Les inconvénients Impossible de bloquer les images dans les applications

Impossible de limiter le temps d’écran par application

Pas de surveillance des mots clés Notre verdict Il existe des outils utiles dans Canopy, la protection contre les sextos se démarquant. Mais l’incapacité de gérer le temps d’écran pour des applications individuelles et la difficulté de la configurer sur certains téléphones donnent au service une impression de manque de finition et d’incomplétude.

Prix ​​une fois examiné

À partir de 7,99 $ par mois

Meilleurs prix aujourd’hui : auvent

Assurer la sécurité de vos enfants en ligne est un défi constant. Même si nous conseillons toujours de discuter des dangers potentiels qui existent, les mamans et les papas ont parfois besoin d’un peu d’aide. C’est là que le logiciel de contrôle parental peut s’avérer une bonne idée. Il vous permet de définir des limites quant aux endroits où les enfants peuvent accéder à Internet, ainsi que diverses protections pour les empêcher de voir ou même d’envoyer des choses qu’ils ne devraient pas. Il vous permet également de définir des limites de temps d’écran, afin que les enfants ne puissent pas utiliser leurs appareils toute la journée… et toute la nuit. Canopy vise à offrir ces fonctionnalités, redonnant le contrôle aux parents.

Alors, comment ça marche ? Voici l’examen complet de Tech Advisor.

Fonctionnalités et applications

Processus de configuration quelque peu intimidant

Surveillance d’images alimentée par l’IA

Filtres de temps et de contenu

Canopy propose des applications pour Android, iOS, Windows, MacOS et Chromebooks, ce qui offre une couverture complète pour les appareils de vos enfants.

Comme d’habitude, il y a deux moitiés de l’équation : une application pour les parents et une application pour les enfants. Le premier est facile à installer, car vous le trouverez sur la boutique d’applications normale de votre plate-forme préférée. Cela fait, vous devrez alors obtenir un lien pour installer l’application Kids. Le processus de configuration de la version pour enfants est plus complexe. Comme pour toutes les applications de contrôle parental, vous devez accorder l’accès à diverses autorisations système, dont certaines ne correspondent pas à celles indiquées par Canopy.

Parce qu’ils ont besoin d’autorisations importantes pour contrôler l’appareil, vous verrez des avertissements effrayants qui peuvent sembler une manière gênante et intimidante pour l’application de se présenter. En tant qu’examinateur, je comprends la nécessité de cette approche, mais pour quelqu’un qui n’est pas à l’aise avec les logiciels, cela pourrait décourager les gens avant de commencer.

Cela a été suivi par des performances irrégulières sur l’application enfant, où il m’a fallu revenir aux paramètres pour accorder d’autres autorisations qui n’avaient apparemment pas été accordées correctement. Finalement, j’ai tout réussi, mais plus par chance que par jugement. J’ai essayé de me référer à la section d’aide de l’application, mais c’était presque inutile. Ce domaine doit absolument être amélioré.

Lorsque tout est opérationnel, vous disposez d’une gamme décente d’options sur la manière dont vous souhaitez surveiller et restreindre le comportement de votre enfant sur son appareil. En appuyant sur le bouton des paramètres de protection de l’application parent, vous ouvrez une liste de rubans comprenant la détection de la localisation, le sexting, les temps d’arrêt, ainsi que des filtres pour des applications, des catégories et des sites Web spécifiques.

Restrictions des applications et des sites Web

Canopy vous permet de spécifier des sujets particuliers qui peuvent être restreints sur le téléphone de votre enfant. Il peut s’agir de jeux d’argent, de jeux, de réseaux sociaux ou d’autres choses que vous ne voulez pas que votre enfant voie. Une fois celui-ci sélectionné, Canopy bloquera ensuite les sites Web et les applications entrant dans ces catégories. Si vous préférez une approche plus granulaire, vous pouvez spécifier les sites Web exacts à bloquer ou les applications installées sur le téléphone de votre enfant. Il existe trois niveaux de restriction : Bloqué, Autorisé ou Non filtré. Cela signifie que l’enfant ne peut pas y accéder du tout ou dans les niveaux de filtre que vous avez définis pour son accès global. Cela revient essentiellement à savoir si quelqu’un est nu ou non.

Vous ne pouvez choisir aucun type de restriction de temps par application ou par site, ce qui fait de Canopy un outil brutal. C’est essentiellement tout ou rien, ce qui est une grande déception. En règle générale, vous souhaiterez accorder quelques heures uniquement sur certaines applications sociales, telles que TikTok, mais ce n’est pas possible ici. Les enfants ont la possibilité de demander l’accès à une application ou à un site, il est donc possible de l’autoriser au cas par cas. Mais vous devrez ensuite réinitialiser la restriction.

Il convient de noter que vous pouvez combiner les paramètres pour affiner quelque peu les choses. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez interdire tous les jeux, vous pouvez alors utiliser la zone des catégories pour cela. Mais vous pouvez exempter un jeu particulier dans la section Applications en le définissant sur Autorisé. Cela signifie également que vous devrez vous souvenir des paramètres que vous avez créés si vous voulez vraiment rester au courant.

Canopy n’a pas la possibilité de surveiller le langage utilisé dans les textes ou les applications de médias sociaux, comme c’est le cas dans certaines autres applications. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser pour surveiller tout langage potentiel de toilettage ou d’automutilation qui pourrait fournir une alerte précoce. avertissement pour des situations dangereuses comme celles-là.

Restrictions de temps

Bien que les applications individuelles ne puissent pas avoir de limite de temps, vous pouvez définir des restrictions globales lorsque votre enfant peut ou ne peut pas utiliser son appareil. Cela peut être aussi simple qu’une heure pendant laquelle vous dînez normalement ou lorsque les lumières sont éteintes pour la nuit. Canopy l’appelle Down Time. Vous pouvez ajouter plusieurs temps d’arrêt, avec des jours et des heures spécifiques, ainsi que la possibilité de les nommer afin que vous vous souveniez de leur utilité. Cette granularité est géniale.

Alertes de localisation

Comme avec de nombreuses autres applications de contrôle parental, Canopy peut surveiller l’emplacement de l’appareil de votre enfant grâce à sa fonction de détection de localisation. Il peut s’agir soit d’une vérification rapide au fur et à mesure, soit de la configuration d’alertes de localisation qui vous permettront de savoir quand ils atteignent une destination. Cela peut être le cas lorsqu’ils vont seuls à l’école, rencontrent des amis ou viennent simplement en ville. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter l’adresse et vous serez averti dès leur arrivée.

Le reporting a plutôt bien fonctionné, les notifications apparaissant sur mon téléphone peu de temps après l’arrivée de la personne à destination. C’est une fonctionnalité intéressante qui n’est pas trop intrusive.

Blocage d’images et de vidéos

L’une des principales fonctionnalités de Canopy est sa recherche d’images basée sur l’IA qui surveille ce que les enfants regardent sur leurs appareils. Vous pouvez définir des restrictions pour surveiller en permanence les photos de nu ou les renforcer pour bloquer également les maillots de bain et la lingerie. Cela s’étend aux services populaires tels que YouTube, Instagram, Twitter et la recherche Google, mais pour remplir sa fonction, Canopy force l’utilisateur à quitter l’application et à accéder à la version du navigateur.

Il est important de comprendre que Canopy ne peut pas vérifier et bloquer les images dans les applications, vous devrez donc bloquer Instagram et forcer votre enfant à utiliser la version Web, ce dont il ne sera certainement pas content.

Cela génère à nouveau un autre paramètre qui doit être ajusté sur l’application enfant, avec les instructions vous indiquant de rechercher des « liens ouverts », puis de désactiver le commutateur à bascule. Ce n’est pas simple et comme de nombreux aspects des paramètres et de l’installation, Canopy laisse l’utilisateur confus.

Pour être honnête, cela bloque l’accès à l’application, mais ce n’est pas l’utilisation prévue de cette fonctionnalité. L’une des raisons de cette confusion pourrait être que mon téléphone de test est un Xiaomi 12 Lite, que j’utilise avec bonheur comme conducteur quotidien depuis des mois. Sur mon Google Pixel, les paramètres sont présents, mais sur le MIUI de Xiaomi, ils ne le sont pas. Cela pourrait donc être dû au téléphone, mais c’est néanmoins un problème.

Aux États-Unis, très peu de téléphones chinois sont vendus en raison des restrictions commerciales imposées par le gouvernement. Au Royaume-Uni, en Europe et dans le reste du monde, ils sont très populaires. Une application ne devrait pas nécessiter la bonne marque de téléphone pour fonctionner, surtout lorsque les enfants sont plus susceptibles de posséder ces téléphones bon marché, qui constituent le pilier des marques chinoises.

Enfin, pour lancer la fonctionnalité, j’ai recherché des célébrités célèbres pour avoir enfilé un ou deux maillots de bain au cours de leur carrière. Sur Google Image Search, cela a renvoyé la liste normale, mais avec certaines images remplacées par un panneau blanc. Curieux de voir comment cela fonctionnait, j’ai suivi les liens et découvert que plusieurs d’entre eux ne contenaient aucune nudité partielle ni même d’images sexualisées. Cela suggère que l’algorithme est quelque peu prude dans son attitude. Bien sûr, on pourrait très bien affirmer que vous préférez avoir un bloqueur trop empressé plutôt que trop indulgent.

Sexting

Une autre fonctionnalité basée sur l’IA est le paramètre de prévention du sexting. C’est assez intelligent car cela surveille l’utilisation de l’appareil photo et de la pellicule. Lorsqu’il détecte une image inappropriée prise ou téléchargée, il verrouille le fichier et donne le choix à l’enfant de conserver l’image (qui vous sera ensuite envoyée pour approbation) ou de la supprimer.

J’ai trouvé que cela fonctionnait bien pour capturer des images de maillots de bain dans un cadre strict, et en donnant à l’enfant le choix de la manière de procéder, cela devrait l’encourager à prendre de meilleures décisions, tout en respectant sa vie privée et son potentiel d’erreur.

Prix ​​et disponibilité

Canopy commence par un essai gratuit de sept jours afin que vous puissiez voir si cela fonctionne pour vous. Après cela, vous devrez vous inscrire à l’un des niveaux payants. Ceux-ci coûtent 7,99 $ (6,30 £) par mois pour protéger jusqu’à trois appareils, 9,99 $ (7,85 £) par mois pour cinq appareils et 15,99 $ (12,50 £) par mois pour dix appareils. Évidemment, assurez-vous de vous inscrire uniquement au niveau qui couvre le nombre d’appareils que vous souhaitez contrôler, car vous pourrez toujours mettre à niveau plus tard si vous en achetez davantage. Vous pouvez économiser de l’argent en vous inscrivant pour un an et en payant d’avance. Cela ramène le forfait à trois appareils à 84,99 $ (66,60 £), les cinq appareils passent à 99,99 $ (78,30 $), le niveau supérieur de 10 appareils coûtant 119,99 $ (94 £).

Verdict

Canopy propose des outils puissants qui peuvent permettre d’empêcher plus facilement les enfants de rencontrer les mauvaises choses qui se cachent en ligne. La fonction de sexting est particulièrement efficace, mais dans d’autres domaines, il y a un manque évident de contrôle précis. L’incapacité de limiter le temps que les enfants passent sur certaines applications est le plus gros problème, et il aurait été plus judicieux d’utiliser la technologie de l’IA pour mettre en œuvre une surveillance des mots clés afin de surveiller l’automutilation ou le langage de toilettage utilisé sur l’appareil.

Associez cela à l’installation et à la configuration non soignées de Canopy, sans parler de plusieurs cas de gêne qui se sont glissés dans l’interface, et il est difficile de recommander Canopy à certains des leaders dans ce domaine, tels que Qustodio.