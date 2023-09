Examen de la brosse à dents sonique Usmile Y10 Pro : autonomie de six mois

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellente autonomie de la batterie

Pas besoin de support de chargement

Minuterie et capteur de pression

Chargement USB Les inconvénients Commentaires de brossage déroutants

Pas d’accessoires de voyage ni de support

Capteur de pression pas assez sensible

Manuel difficile à lire Notre verdict Le Y10 Pro dispose d’une minuterie de brossage, d’un capteur de pression, d’un chargement USB et d’une énorme autonomie de batterie de 6 mois, que nous apprécions tous. Mais ne l’achetez pas pour son affichage numérique ou ses commentaires de brossage, qui prêtent au mieux à confusion.

Prix ​​une fois examiné

109,90 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Usmile Y10 Pro

109,90 $ (109,90 $ / nombre)

Le Y10 Pro a beaucoup à offrir, surtout à ce niveau de prix. Il contient un affichage numérique, quatre modes de nettoyage, une batterie longue durée, un chargement USB et une tête de brosse qui vibre entre 31 000 et 38 000 fois par minute. Mais certaines de ses fonctionnalités fonctionnent mieux que d’autres.

Voici ce que nous en avons pensé.

Concevoir et construire

Affichage numérique

Plus large et plus longue qu’une brosse à dents électrique moyenne

Utiliser directement depuis la boîte

Dans la boîte, vous recevrez l’Usmile Y10 Pro en blanc avec un écran numérique noir en deux parties, un manuel d’utilisation, deux têtes de brosse à dents dans des récipients en plastique transparent et un câble USB. Certaines boîtes sont livrées avec quatre têtes de brosse à dents, alors vérifiez ce que vous obtenez avant d’acheter.

Alex Greenwood / Fonderie

La batterie est chargée avant de quitter l’usine, vous pouvez donc utiliser l’Usmile directement depuis la boîte. Il vous suffit d’ouvrir une tête de brosse à dents, de la cliquer sur le corps de la brosse à dents et c’est parti.

Fait intéressant, l’Usmile est plus longue que les autres brosses à dents soniques : 25 cm du haut de la brosse à la base, plutôt que les 22 à 24 cm plus courants, et nous pensons que cela est probablement dû au port de chargement USB situé en bas.

L’arbre principal est également plus rond, avec un diamètre de 2,5 cm. Tout cela signifie que votre main est un peu plus éloignée de votre visage lorsque vous vous brossez les dents. De plus, la Y10 Pro est loin d’être une brosse à dents fine. D’accord, cela ne va pas submerger votre main, mais certaines personnes pourraient préférer quelque chose de plus souple.

La tête de brosse elle-même mesure 2 cm de long et environ 9 mm de large avec les poils coupés en forme d’auge au milieu de la tête. Les poils s’estomperont au bout de trois mois pour vous rappeler de changer de tête de brosse.

Vous pouvez utiliser l’Usmile directement depuis la boîte. Il vous suffit d’ouvrir une tête de brosse à dents, de la cliquer sur le corps de la brosse à dents et c’est parti.

Il y a deux boutons sur le devant de la brosse à dents : une touche marche/arrêt sous l’affichage numérique et un autre bouton de fonction blanc en dessous pour parcourir les modes de nettoyage. Le tout est étanche IPX8, vous pouvez donc l’utiliser en toute sécurité dans le bain ou la douche.

Performances et fonctionnalités

Pas de chargeur – chargement USB direct

Quatre modes de nettoyage

Minuterie et capteur de pression

L’un des avantages du Y10 Pro est que vous le chargez via USB directement au bas de la brosse à dents : vous n’avez pas besoin de base de chargement. Il vous suffit de relever le capuchon caoutchouté au bas de la brosse à dents, de brancher le câble USB fourni, de brancher l’autre extrémité sur un chargeur et le tour est joué.

Cela signifie moins d’encombrement dans la salle de bain, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit si vous aimez un support dédié pour votre brosse : le Y10 Pro n’en est pas livré avec.

Alex Greenwood / Fonderie

Usmile indique que vous pouvez obtenir jusqu’à six mois d’utilisation avec une batterie complètement chargée (brossage deux fois par jour pendant deux minutes à la fois) et que la charge prend environ quatre à cinq heures. Lorsque la batterie est faible, l’icône de chargement apparaît sur l’écran intelligent pour vous inviter à agir.

La Y10 Pro est une brosse à dents très simple à utiliser. Vous l’allumez, choisissez votre mode de nettoyage et vous brossez les dents. Cependant, il se passe beaucoup de choses en termes de feedback et de réactivité, même si nous n’avons pas trouvé tout cela utile.

Il existe quatre modes de nettoyage : intelligent, propre, blanc et doux.

Les messages de feedback peuvent être un peu opaques. On dit simplement « à améliorer », nous soupçonnons donc que quelque chose a été perdu dans la traduction.

Le mode intelligent utilise un capteur gyroscope et une reconnaissance de position à l’intérieur de la brosse pour modifier le mouvement et les vibrations, ce que nous avons ressenti comme un changement dans l’oscillation de la tête de brosse.

Le mode de nettoyage est un nettoyage standard à pression modérée. Le mode blanc nettoie avec plus d’intensité et le mode doux avec moins.

Il y a un indicateur de pression, qui, à notre avis, est une caractéristique assez importante dans une brosse à dents électrique. Si vous appliquez trop de pression, l’indicateur au dos du pinceau s’allumera en rouge. Cependant, nous avons constaté qu’il fallait postuler beaucoup de pression pour que cela se produise, nous ne sommes donc pas entièrement convaincus de son utilité.

La brosse à dents vous rappellera par vibration toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer au quadrant suivant de votre bouche, et il y a aussi une minuterie.

Lorsque vous avez fini de vous brosser les dents et éteint la brosse, vous recevrez également un retour d’information sur le brossage. Il vous indiquera le temps que vous avez passé au brossage et deux pourcentages de couverture de brossage. Il y a aussi un message de retour, que nous avons parfois trouvé déroutant.

Nous ne savions pas exactement ce que signifiaient les deux pourcentages de brossage, et les messages de commentaires peuvent être un peu opaques. On dit simplement « à améliorer », nous soupçonnons donc que quelque chose a été perdu dans la traduction.

Néanmoins, nous avons constaté que le Y10 Pro offrait aux dents un nettoyage toujours bon et en profondeur.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, l’Usmile Y10 Pro est disponible directement auprès d’Usmile lui-même ou sur Amazon pour 109,90 $.

Des têtes de brosse de remplacement sont également disponibles chez Usmile au prix de 24,99 $ pour un paquet de quatre.

Au moment de la rédaction de cet article, le Y10 Pro n’est pas encore disponible au Royaume-Uni. Cependant, vous pouvez obtenir la brosse à colonne romaine Usmile Y1S sur Amazon UK pour moins de 50 £. Il est disponible dans une variété de couleurs attrayantes avec un étui de voyage et deux têtes de brosse. Vous pouvez en savoir plus sur cette brosse dans notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques économiques.

Verdict

Le Y10 Pro offre la meilleure autonomie de batterie parmi les brosses que nous avons testées, ainsi qu’un chargement USB et une minuterie. Cependant, nous ne pensons pas que le capteur de pression soit suffisamment sensible et nous avons trouvé le retour d’information sur le brossage plutôt déroutant qu’utile.

Pourtant, le Y10 Pro fait ce qu’il est censé faire : il nettoie bien vos dents et il le fait à un prix décent.

Pour plus d’options de brosses à dents électriques, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.