Examen de la brosse à dents sonique intelligente Planck 01

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Construction de haute qualité avec écran LCD couleur

Charge rapide USB de 3,5 heures et autonomie de la batterie de 3 semaines et plus

Retour de brossage intelligent Les inconvénients Les commentaires de brossage dans l’application sont trop compliqués

Pas de capteur de pression en temps réel Notre avis C’est une brosse à dents sonique efficace et bien faite avec une bonne gamme de modes de brossage, une excellente autonomie de la batterie et une charge rapide. Mais ses fonctionnalités intelligentes trop compliquées sont plus susceptibles de submerger l’utilisateur de données que d’améliorer les performances de brossage.

Prix ​​lors de l’examen

179,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui: brosse sonique intelligente Evowera Planck 01

La Planck 01 est la première brosse à dents sonique lancée par la société d’électronique grand public Evowera. Il vous donnera des informations sur le brossage et adaptera même sa force de nettoyage à vos besoins dentaires. Nous vérifions le buzz.

Conception et fonctionnalités

Écran ACL couleur

6 modes de brossage

Charge sans fil Qi de 3,5 heures

Jusqu’à 28 jours d’autonomie

La Planck 01 est une brosse à dents sonique, disponible en noir et en blanc. À première vue, elle ressemble à de nombreuses brosses à dents soniques concurrentes sur le marché, avec une petite tête de brossage ovale et un gros manche légèrement carré. Il ne semble pas à des millions de kilomètres d’une brosse Philips, par exemple.

Mais si la forme générale est banale, sa construction de haute qualité ne l’est pas. Il est léger dans la main, avec une finition brillante attrayante. L’écran et le bouton d’alimentation sont finis avec une garniture de couleur cuivre. Il est également étanche, avec un indice IPX7, vous pouvez donc l’emporter sous la douche.

Dans la boîte, vous trouverez le manche de brossage Planck 01, deux têtes de brossage de rechange, un câble et une base de chargement sans fil avec un connecteur USB. La base s’allume pendant que la brosse se charge. Vous pouvez même utiliser cet éclairage comme veilleuse.

Emma Rowley / Fonderie

Placez le Planck 01 dans la base et il atteindra une charge complète en 3,5 heures – dans mes tests, peut-être même un peu moins. Si vous êtes habitué à une brosse qui prend 12 heures à charger, c’est un énorme plus.

Le Planck 01 revendique une autonomie de 28 jours. Lors du test, il a atteint un peu plus de trois semaines, mais je me brossais plus longtemps que les deux minutes recommandées par le dentiste, deux fois par jour.

Il n’est pas livré avec un étui de voyage, ce qui est dommage. Avec sa batterie longue durée, ce serait une brosse idéale à emporter en voyage.

Il existe d’autres caractéristiques qui distinguent le Planck 01. Tout d’abord, l’écran LCD couleur affiche la date et l’heure lorsque vous le décrochez. Il y a un choix de huit thèmes d’écran – certains affichent également la température locale et l’heure du coucher du soleil.

Emma Rowley / Fonderie

Il y a deux boutons sur la poignée. Il y a un bouton marche/arrêt et un second qui permet de choisir entre six modes de brossage, qui s’affichent à l’écran : propre, blanc, sensible, confort (un deuxième programme doux) et thérapie (pour le soin des gencives). Pendant que vous brossez, vous pouvez choisir d’augmenter ou de diminuer l’intensité, ce qui est une autre fonctionnalité intéressante.

Il existe également un mode adaptatif qui prétend apprendre la façon dont vous vous brossez et s’adapter à votre technique. Est-ce le cas ? Ce que je peux dire, c’est qu’il change sensiblement de fréquence lorsque vous le déplacez dans votre bouche.

Pendant le brossage, l’écran affiche la minuterie de deux minutes et lorsqu’il s’arrête, il affiche une carte de vos dents avec la couverture de brossage que vous avez obtenue.

Fonderie

Vous pouvez également voir la durée de vie de la batterie et la durée de vie prévue de la tête de brosse sur l’écran. C’est beaucoup d’informations utiles, mais il y en a aussi qui sont moins utiles. Par exemple, j’utilise la brosse depuis plus d’un mois. À la fin de chaque session, il affiche trois barres, étiquetées couverture, durée et stress.

Il semble que, si vous vous brossez bien, les barres de couverture et de durée devraient être à leur niveau maximum – mais quelle est la quantité idéale de stress ? Que signifie exactement cette barre et comment dois-je utiliser cette information pour mieux prendre soin de mes dents ?

Et c’est avant même d’avoir accès aux données de l’application.

Application Ecowera

Nécessaire pour la mise en place

Données trop granulaires

L’application comprend également des options de paramètres pour la brosse

Vous devrez utiliser l’application, au moins pendant la configuration, car vous ne pouvez pas accéder à tous les paramètres sur la poignée de la brosse elle-même.

Il y a un carillon électrique extrêmement ennuyeux que vous voudrez probablement éteindre, et vous ne pouvez le faire que dans l’application (bien que si vous l’aimez, vous serez heureux d’apprendre qu’il existe cinq options de carillon ennuyeux à explorer ).

De plus, vous aurez besoin de l’application pour changer le thème de l’écran et choisir la main avec laquelle vous vous brossez (important pour cartographier la bouche).

Vous pouvez également modifier la durée de brossage standard et marquer une carte de la bouche pour montrer les points sensibles, les accolades, le travail du canal radiculaire et les dents avec une carie potentielle, que le Planck 01 brossera apparemment plus doucement.

Fonderie

Le retour de brossage est affiché sous la forme de graphiques radar et de graphiques linéaires. Ce n’est pas vraiment le genre d’affichage d’informations « en un coup d’œil » qui vous permet de savoir que vous vous brossez trop fort ou que vous continuez à manquer une zone à l’arrière de votre bouche.

Les données sont en plusieurs catégories : durée, couverture, amplitude, intervalle de temps (temps de brossage standard) et force. Il se passe beaucoup de choses ici, cela ne semble pas très convivial et je ne sais pas comment appliquer les informations des tableaux d’amplitude ou de force pour améliorer mon brossage.

Performance

Mécaniquement silencieux mais gémit

Excellentes performances de brossage

Pas de capteur de pression traditionnel

Mécaniquement, le Planck 01 est une brosse silencieuse (Evowera dit qu’elle est inférieure à 48 dB A) mais elle émet un gémissement aigu lors du nettoyage qui peut être plus rebutant pour certains qu’un moteur bruyant.

Mais il se brosse efficacement et laissera vos dents propres. Et la plage d’intensité signifie que vous pouvez obtenir un brossage parfait. Chacun devrait pouvoir trouver un mode de nettoyage qui lui convient et l’adapter en fonction de ses besoins quotidiens.

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’écran sur la poignée montre également la couverture de brossage obtenue. Je ne suis pas entièrement convaincu de sa précision extrême, mais dans l’ensemble, je pense que cette fonctionnalité m’a aidé à être plus attentif au brossage avec soin.

Il se passe beaucoup de choses avec le Planck 01, il est donc décevant qu’il lui manque une caractéristique clé : un capteur de pression en temps réel facile à lire qui vous avertit si vous appuyez trop fort lorsque vous vous brossez.

Prix ​​et disponibilité

Le Planck 01 est disponible en noir ou blanc pour 179,99 $ d’Amazon US et il est livré avec trois têtes de rechange supplémentaires. Au Royaume-Uni, cela coûte 149,99 £ et vous pouvez également prends-le en noir ou blanche.

L’autre dépense à prendre en considération est le coût des têtes de brosse de remplacement. Ceux-ci sont chers. Aux États-Unis, ils coûtent 29,99 $ pour un pack de trois soit en noir ou blanc.

Au moment de la rédaction au Royaume-Uni, ils coûtent 22,99 £ pour un pack de trois si vous optez pour le blanc (près de 7 £ chacun), ou 18,30 £ pour trois (plus de 6 £ chacun) si vous voulez du noir. Nous ne savons pas pourquoi une couleur coûte plus cher qu’une autre.

Dans certains supports publicitaires, Evowera indique que vous pouvez utiliser des têtes de brosse d’autres marques, bien que sur le site Web, il soit interdit. J’ai essayé et je peux confirmer que les têtes de brosse Philips Sonicare s’adaptent au manche (bien qu’il y ait un grand écart entre le manche et la tête) et que la brosse semble fonctionner normalement, bien que le retour de brossage puisse être affecté. Les têtes de brosse Sonicare génériques pourraient donc vous faire économiser de l’argent au fil du temps.

Verdict

En ce qui concerne ses fonctionnalités intelligentes, c’est un cas de surcharge d’informations. Des commentaires plus simples seraient plus utiles à la plupart des gens que les graphiques détaillés. De plus, certaines des fonctionnalités supplémentaires sont inutiles. Ai-je besoin d’une brosse à dents pour me donner des informations sur la météo ? Ou suivre mon cycle menstruel (ce que, selon le site Web, il peut aussi faire) ? Non, je ne sais pas.

Cependant, il s’agit d’une brosse à dents sonique efficace et bien conçue. Ses performances de brossage sont excellentes et le choix des modes et des réglages d’intensité est utile. Et pour couronner le tout, la charge rapide et la longue durée de vie de la batterie sont d’excellentes caractéristiques.

Pour plus d’options d’achat de brosses à dents électriques et pour voir quelles brosses nous recommandons, consultez notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.