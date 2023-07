Examen de la brosse à dents électrique Soocas Neos : brosse sonique + jet d’eau

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception intelligente

Laisse les dents propres

Bon pour voyager

Longue durée de vie de la batterie Les inconvénients Lourd

Utilisation désordonnée

Pas de capteur de pression Notre avis Cette brosse à dents électrique et ce jet d’eau intelligemment conçus nettoient bien les dents et constituent une excellente option pour les voyages. Cependant, son poids et sa taille le rendent moins facile à recommander comme brosse de tous les jours.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible actuellement aux États-Unis

Il est rare de voir quelque chose de totalement nouveau en ce qui concerne les brosses à dents électriques. La plupart des brosses à dents électriques récemment lancées sont des améliorations des modèles existants, avec des fonctionnalités améliorées, ou plus de fonctionnalités, ou plus de commentaires de brossage intégrés dans leurs cadres.

Mais le Soocas Neos est le premier pinceau de ce genre que j’ai vu. C’est une brosse à dents électrique sonique qui nettoie également vos dents avec un jet d’eau. Il dispose d’un réservoir d’eau intégré, vous n’avez donc pas besoin d’un réservoir d’eau connecté. Cela en fait une excellente option pour les personnes qui aiment la soie dentaire à jet d’eau, surtout si vous voulez une brosse que vous pouvez emporter avec vous.

Soocas est une entreprise de soins bucco-dentaires et personnels qui, selon ses propres termes, se concentre sur la recherche et le développement. Il propose un certain nombre de brosses à dents électriques, d’hydropulseurs et de rasoirs électriques disponibles sur son site Web. Les Neos ne sont pas encore disponibles à l’achat, mais nous mettrons à jour cet article avec des liens une fois qu’il le sera. Vous pouvez vous inscrire pour en savoir plus sur le site Web de Soocas.

Concevoir et construire

Beaucoup plus grande qu’une brosse à dents électrique standard

Pèse plus qu’une canette de Coca lorsque le réservoir est plein

Chargement USB

Comme vous vous en doutez, compte tenu de sa fonction de jet d’eau inhabituelle, le Neos est beaucoup plus long à 29 cm/ 11,4 pouces et plus large que votre brosse à dents électrique moyenne, avec une circonférence de près de 14 cm/ 5,5 pouces.

Il est gros mais pas impossible à tenir, et il y a une poignée texturée sur son dos, ce qui aide. Néanmoins, sa taille signifie que vous ne pourrez peut-être pas le ranger avec vos autres pinceaux. Il est trop grand pour tenir dans mon armoire de salle de bain à moins que je ne retire la tête de brosse.

Il pèse beaucoup plus aussi. Le Neos pèse 274 g/9,7 oz, contre 135 g/4,8 oz pour l’Oral-B iO4. Si vous les mettez côte à côte, vous verrez à quel point le Neos est massif.

Emma Rowley / Fonderie

À l’arrière se trouve un réservoir d’eau rabattable d’une capacité de 100 ml/3,3 fl oz. Il est facile à remplir à partir d’un robinet, mais une fois rempli d’eau, il pèse 361 g/12,7 oz, ce qui est plus qu’une canette de Coca.

Il a trois gros boutons qui le font fonctionner et ce qu’ils font n’est en aucun cas immédiatement évident. Mais tous ont un design tactile différent, ce qui devrait – en théorie – aider à l’utilisation. Sous les boutons se trouve une colonne de voyants tout aussi mystificateurs au départ. En dessous se trouve un voyant de batterie pratique.

Emma Rowley / Fonderie

Vous pouvez retirer le capuchon à la base de la brosse pour nettoyer correctement le réservoir et l’ensemble est livré avec une longue brosse, conçue spécialement à cet effet.

Emma Rowley / Fonderie

Également dans la boîte, vous obtiendrez une station de chargement sans fil USB, une pochette de voyage à cordon fin et deux têtes de brosse à dents. Les têtes de brosse sont spécialisées grâce au jet d’eau, et on ne sait pas encore combien coûteront les remplacements.

Emma Rowley / Fonderie

Soocas affirme que le Neos a une autonomie de 30 jours. Je n’ai pas réussi à le vider lors des tests.

Performance

Le réservoir d’eau dure environ 40 secondes

Trois intensités de brossage

Pas de capteur de pression

Lorsque je teste un nouveau produit, j’aime toujours voir à quel point il est intuitif à utiliser, avant de me référer au manuel. Dans le cas du Neos, il n’y avait pas de manuel, alors je viens de commencer à l’utiliser.

Pour faire court, je n’arrivais pas à comprendre les boutons, l’eau giclait partout et j’ai eu recours au site Web de Soocas.

En fait, plutôt que d’être des boutons de fonction, les deux boutons du haut sont destinés à différents programmes. J’avais deviné que l’un était pour le nettoyage sonique et l’autre pour le jet d’eau. J’ai eu tort. Le bouton supérieur plus grand est destiné à un programme de nettoyage complet de brossage sonique, suivi d’un brossage et d’un fil dentaire.

Le deuxième bouton plus petit offre un mode de nettoyage complet plus court (environ 30 à 50 secondes), avec à la fois des vibrations sonores et de l’eau. La durée dépend de la durée de conservation de l’eau dans le réservoir, qui varie en fonction de l’intensité du jet d’eau.

Une fois rempli d’eau, il pèse 361 g / 12,7 oz – ce qui est plus qu’une canette de Coca

Vous pouvez régler l’intensité des vibrations sonores et la pression de l’eau en basculant la touche jaune à la base. Il existe trois réglages d’intensité des vibrations sonores et trois pour l’intensité du jet d’eau.

C’est extrêmement simple une fois que vous savez, pensai-je en essuyant le dentifrice et l’eau de mes yeux.

Lorsque vous utilisez le programme long, la période de brossage initiale de deux minutes recommandée par le dentiste est interrompue par un changement de vibration toutes les trente secondes, pour vous indiquer de passer au quadrant suivant de votre bouche.

Après deux minutes, il y a une alerte plus longue et plus forte, pour vous informer que le jet d’eau se prépare. Vous obtiendrez alors environ 30 à 50 secondes de soie dentaire avant que le réservoir ne soit vidé.

Il serait utile d’avoir un mode brossage uniquement. Bien que vous puissiez l’arrêter avant le démarrage du jet d’eau, ou brosser avec un réservoir vide, tôt ou tard, vous allez vous faire asperger.

En effet, l’utilisation du jet d’eau est un processus assez chaotique. C’est plus salissant qu’un brossage ordinaire et très probablement, vous-même ou votre sol finirez par attraper un peu de pulvérisation. Ce n’est pas le genre de brosse que vous voudriez utiliser lorsque vous êtes tous habillés pour polir rapidement vos dents avant de sortir. Cela signifie que vous aurez également besoin d’une deuxième brosse à dents pour ces occasions.

Il est également beaucoup trop facile d’appuyer accidentellement sur l’un des boutons lorsque vous vous débattez avec sa taille épaisse pendant le brossage. Cela signifie alors sortir la brosse de votre bouche pour voir ce que vous avez appuyé, ce qui est inévitablement lorsque vous aurez un jet d’eau dans le visage.

Après avoir utilisé la brosse, vos dents seront très propres. C’est aussi un moyen facile d’intégrer la soie dentaire à votre routine dentaire habituelle.

Pourtant, il est classé IPX8 résistant à l’eau, vous pouvez donc l’utiliser sous la douche, bien que nous vous suggérons de ne pas l’utiliser dans le bain au cas où vous le laisseriez tomber. Il devrait survivre à un dunk ou deux, mais ce ne sera pas le cas si cela se produit régulièrement.

Le jet d’eau provient d’une ouverture surélevée au milieu des poils de la brosse à dents. À certains égards, il s’agit d’une conception parfaite, car cela signifie que vous pouvez simplement vous brosser les dents comme d’habitude et que le jet sera toujours dirigé dans la bonne direction.

Cependant, le Neos n’a pas de capteur de pression, donc si vous appuyez trop fort lorsque vous vous brossez, la seule façon de le savoir est de vous gratter les dents avec le plastique dur de la buse à jet. Il ne dépasse que légèrement – environ la moitié de la longueur des poils – mais pour certaines personnes, ce sera trop.

Emma Rowley / Fonderie

Après avoir utilisé la brosse, vos dents seront très propres. C’est aussi un moyen facile d’intégrer la soie dentaire à votre routine dentaire habituelle. Mais la brosse est beaucoup plus lourde et plus encombrante qu’une brosse à dents électrique ordinaire, de sorte que vous pourriez constater que vous ne l’atteignez pas toujours quand vous le devriez.

Verdict

Le Soocas Neos représente une excellente idée et j’ai aimé l’utiliser. J’ai l’impression que c’est une brosse efficace et que l’action du jet d’eau est bonne pour nettoyer entre les dents. Cependant, comme il est lourd et salissant à utiliser, je me suis souvent retrouvé à prendre une autre brosse à dents à la place.

Achetez-le si vous voulez une brosse à soie dentaire pour les voyages ou une deuxième brosse pour vous encourager à utiliser la soie dentaire régulièrement, mais ne jetez pas votre brosse de tous les jours pour l’instant.

