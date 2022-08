Examen de la barre de son Vizio M-Series AiO: un son exceptionnel pour tout sauf Atmos

Les années 2000 ont été une période folle, et en particulier pour les acheteurs de téléviseurs – à mesure que les écrans devenaient plus plats, les designs devenaient de plus en plus extravagants. D’énormes bordures de verre, des représentations physiques de couchers de soleil et de nuages, et d’autres types d’étrangeté – quelque chose qui a culminé dans le infâme LG TV avec un trou dedans. Cependant, au fur et à mesure que la taille de l’écran des téléviseurs augmentait, les cadres rétrécissaient et les conceptions devenaient plus conservatrices. C’est ce conservatisme qui a déteint sur le partenaire TV désormais omniprésent, la barre de son. La tendance actuelle est à quelque chose que vous ne remarquez même pas – qui “se fond dans l’espace de vie”. En termes réels, cela se traduit par : “beaucoup de noir et de gris”.

Le Vizio M-series All-in-One correspond au dossier en ce qu’il est gris, et bien qu’il soit de forme trapézoïdale, ce détail est facile à manquer. Comme pour les précédentes barres de son “Toblerone” que la société a lancées, l’apparence “terne” de ce modèle dément ses côtelettes audio considérables.

Comme Sonne bien pour sa taille et son prix

Excellente réponse des basses

Aussi capable avec la musique et les films

Deux entrées HDMI offrent de la flexibilité N’aime pas Genre de laid

Aucune capacité d’extension

Pas de diffusion Wi-Fi

Pas de vrai (ni même de faux) Dolby Atmos

Comparé à d’autres barres de son au prix, il n’a peut-être pas les meilleures fonctionnalités – il manque le streaming de musique Wi-Fi, par exemple – mais le Vizio offre à la place une performance complète et riche. Oui, il dispose de la fonctionnalité Dolby Atmos mais il n’est pas capable de générer des effets de hauteur, bien que ce ne soit pas surprenant à ce prix.

Si le manque de véritables performances Atmos ne vous dérange pas – ou son apparence terne – la série Vizio M offre beaucoup de punch pour l’argent, et c’est un moyen idéal de mettre à niveau un téléviseur à petit budget pour une meilleure musique et des films.

Qu’y a-t-il dans la boite

Ty Pendlebury/Crumpe



Barres de son Dolby Atmos sont un tout, et quand ils sont bien faits ils apportent littéralement une nouvelle dimension à vos films… et à la musique aussi, pourquoi pas ? Le M321 est une barre de son Dolby Atmos – il a le logo et tout – mais n’y lisez pas trop, car il s’agit strictement d’une barre de son 2.1 canaux. Le Vizio dispose également d’un décodage DTS:X, ainsi que de l’utilisation de DTS Virtual:X, et ceci est conçu pour simuler le son venant autour et au-dessus de vous.

Côté design, le M213AD-K8 mesure 36 pouces de long, 2,13 pouces de haut et 5,5 pouces de profondeur. Bien qu’il soit principalement conçu pour s’asseoir devant votre téléviseur, il peut également être placé sur le mur (avec deux supports en trou de serrure) pour pointer vers l’extérieur dans votre pièce. Il comprend une construction en plastique et comporte une enveloppe en tissu gris sur le dessus. À une extrémité, la barre comporte un ensemble de commandes, notamment la sélection de l’alimentation et de l’entrée.

Ty Pendlebury/Crumpe



La barre de son comprend un complément de six haut-parleurs comprenant deux woofers, deux tweeters et une paire de “subwoofers” intégrés de 3 pouces. Contrairement aux concurrents Denon DHT-S217 ou Sonos Ray, il n’est pas possible de passer ultérieurement à davantage de canaux surround. Par exemple, il n’y a pas de sortie subwoofer, comme sur le Denon, vous ne pouvez donc pas ajouter de sub séparé.

L’avant de l’armoire recouverte de tissu comprend une LED colorée pour indiquer l’entrée, ainsi qu’une série de LED blanches pour le volume. Lors du changement d’entrée, une voix masculine amicale lira le nom de la connexion sur laquelle vous vous trouvez. Contrairement au M-Elevate extrêmement lent, j’ai été soulagé de constater que l’entrée change instantanément.

Ty Pendlebury/Crumpe



Le Vizio comprend une entrée HDMI plus HDMI eARC et audio optique pour brancher votre téléviseur, deux ports analogiques de 3,5 mm avec un pour un assistant vocal comme Amazon Echo Dot, et un port USB pour lire des WAV à partir d’une clé USB.

Enfin, la télécommande offre un contrôle du volume ainsi que deux bandes d’égalisation et un sélecteur d’entrée. Le dos de la télécommande comprend utilement un tableau de code couleur des entrées.

Ty Pendlebury/Crumpe



Comment ça sonne?

Nous avons entendu de bonnes implémentations de Dolby Atmos sans avoir besoin de pilotes de hauteur dédiés – le Sonos Beam Gen 2 vient instantanément à l’esprit – mais il est vraiment difficile de discerner une différence entre le contenu 5.1 et immersif sur le Vizio. Mais pour presque tout le reste, c’est super !

J’ai comparé le Vizio à deux barres de son concurrentes – la Denon DHT-S217 et la Sonos Ray – qui sont également des barres simples avec des subwoofers “intégrés”.

J’ai commencé mes tests de ces trois produits avec la scène de lobby de The Matrix, pour sa combinaison de détails fins, de panoramique du son surround et de basses profondes. C’est dans cette scène que le Vizio a montré sa domination sur le Denon et, dans une moindre mesure, sur le Sonos. Le Vizio présentait une scène sonore plus large que le Denon et une meilleure séparation des effets sonores. La bande-son du film est complexe et dense, mais le Vizio a réussi à séparer les différents types de coups de feu des douilles qui tombent et de la ligne de basse percutante. Alors que le Vizio a disposé chaque élément dans l’espace à travers la scène sonore, le Denon a tout mélangé.

Pendant ce temps, bien que le Ray beaucoup plus petit ne puisse pas rivaliser avec les autres pour les basses, il était toujours capable de dépasser les limites de l’enceinte pour un gros son similaire à celui du Vizio.

Le Denon DHT-S217 et le Vizio prétendent pouvoir reproduire Dolby Atmos, j’ai donc utilisé la scène d’ouverture de Mad Max Fury Road pour le tester. Tout d’abord, la résolution du Vizio du logo tournant et rotatif de Warner Brothers était la meilleure des trois. De même, avec les voix spectrales qui ont suivi. Le dialogue a été rendu clairement et s’est répandu dans la pièce, même s’il convient de noter qu’il n’y avait aucune allusion à une dimension de hauteur. Tout était réparti sur le plan horizontal.

Le Denon, après avoir déçu avec The Matrix, a récupéré du terrain avec Mad Max. La scène sonore s’est élargie, aidée en partie par l’excellent mixage sonore, et lorsqu’un présentateur de nouvelles a prononcé les mots “escarmouche thermonucléaire”, cela avait une agréable atmosphère d’un autre monde. Comme le Vizio, le Denon a également été capable de fournir beaucoup d’énergie de basse dans cette scène – du tir du moteur du Charger à l’explosion qui a entraîné la capture de Max par les War Boys.

Ensuite, j’ai allumé le Sonos Ray – et bien qu’il ait eu le plus de mal avec la dynamique pendant cette scène, le dialogue de Max avait un ton riche et satisfaisant. Le Ray ne prétend pas être capable d’effectuer des effets de hauteur Atmos – il n’est pas certifié Dolby – et sans surprise, ce n’est pas le cas.

Malheureusement, aucun des appareils compatibles n’a été en mesure de me convaincre de la dimension de la hauteur dans cette scène – ce qui montre qu’une case à cocher Atmos n’est pas un indicateur de performance.

Bien que le Vizio ne soit pas en mesure de diffuser via Wi-Fi, vous pouvez toujours utiliser des applications musicales sur votre téléviseur ou zapper des morceaux via Bluetooth. Dans le premier cas, il s’est plutôt bien comporté contre le Denon et le Ray. Bien que la seule chose que j’ai remarquée, c’est que le Vizio vous permet de continuer à augmenter le volume jusqu’à ce qu’il soit bien poussé dans la distorsion, et cela est particulièrement visible avec la musique. Le Denon et le Sonos, quant à eux, ont été sensiblement plafonnés avant d’atteindre ce point.

Entre les mains du Denon, les claviers bourdonnants de Girlfriend is Better de Talking Heads sonnaient comme s’ils venaient de bien à l’extérieur du cabinet. La chanson avait une énorme scène sonore que le Vizio ne pouvait pas reproduire. J’ai continué à monter le Vizio et il est devenu assez rapide, même si les basses ne se sont pas déformées. Étant donné qu’il était le plus petit des trois, le Sonos sonnait toujours serré sur cette chanson, et même s’il n’était pas capable de l’extension des basses des deux autres, il était encore relativement serré et ne se déformait pas au volume maximal.

Ensuite, avec Yulunga (Spirit Dance) de Dead Can Dance, j’ai trouvé que ce morceau épique était doté de basses agréablement profondes sur le Vizio. Cependant, il a eu du mal à présenter la musique avec la large perspective que le matériau exigeait. En comparaison, le Denon a pu délimiter les shakers aux extrêmes gauche et droit tout en offrant une meilleure clarté globale.

En résumé, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas grand-chose pour séparer le Denon et le Vizio en particulier, en termes de performances, mais le Vizio est finalement moins cher et plus facile à utiliser. Le Sonos Ray, avec son évolutivité et ses côtelettes de streaming, est destiné à un autre type d’utilisateur qui valorise la musique avant tout. Il n’a peut-être pas la réponse des basses des autres, mais c’est un ensemble parfait pour un système de streaming TV/musique plus petit.

Faut-il l’acheter ?

Ne laissez pas la certification Dolby Atmos du Vizio M213AD-K8 vous confondre – il s’agit d’une barre de son stéréo et à ce titre, elle fonctionne très bien. Il pourrait très bien se tourner vers la musique ou les films, et il est relativement abordable et facile à utiliser.

Le seul véritable “problème” du Vizio est qu’il est assez moche, surtout pour l’argent. Ce tissu gris est peut-être à la mode en ce moment, mais il est vraiment, vraiment terne. Bien que certaines autres barres de son, telles que la Klipsch Cinema 400, offrent un aperçu d’un retour à un design attrayant, la plupart des barres de son à ce niveau sont plutôt fades.

Dans l’ensemble, c’est génial, bien qu’un peu imparfait. Si vous voulez encore mieux pour votre argent, vous pouvez essayer le Vizio V21 moins cher, qui offre un subwoofer sans fil, ce qui le rend encore meilleur pour les films.