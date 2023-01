Examen de la bande-annonce de Pathaan : Shah Rukh Khan fait un grand retour ou une déception ?—Regardez les réactions des fans en direct

Examen de la bande-annonce de Pathaan : La bande-annonce très attendue du film Pathaan de Shah Rukh Khan est sortie aujourd’hui, le 10 janvier 2023. SRK est apparu dans plus de 80 films de Bollywood et a remporté plusieurs prix pour ses performances, dont 14 Filmfare Awards. Nous connaissons tous la célébrité de SRK. Les fans attendent toujours les films de King Khan, et cette fois, M. Khan est de retour avec le film d’action dramatique Pathaan. La bande-annonce du film est sortie et les fans de SRK deviennent fous après avoir regardé la grande bande-annonce. Dans cette vidéo, nous avons une session en direct avec des personnes qui ont partagé leurs réactions après la sortie de la bande-annonce. Regardez dans cette vidéo les réactions des fans, la session de chat en direct et la critique de la bande-annonce. Regardez des vidéos de divertissement.