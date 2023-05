Examen de la balance intelligente Withings Body Comp : qualité globale

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Large gamme de paramètres, y compris la santé des nerfs et du cœur

Application riche en données Notre avis Il s’agit d’une balance intelligente complète qui vous fournira toutes les informations de condition physique dont vous avez besoin, ainsi que des données de santé supplémentaires sur votre cœur et vos nerfs. Entre la balance et l’application, Withings offre une expérience de haute qualité.

La dernière gamme de balances connectées de Withings comprend trois modèles : le Body Scan, le Body Comp et le Body Smart.

Au sommet de l’échelle (excuses) se trouve le Body Scan. Muni d’une poignée rétractable embarquant des électrodes supplémentaires, il vous fournira une analyse segmentaire de la composition corporelle et mesurera votre rythme cardiaque. C’est aussi extrêmement cher.

Le plus convivial pour les portefeuilles est le Body Smart, qui est toujours très complet et loin d’être un modèle économique.

Et au milieu se trouve le Body Comp, que nous examinons ici. En plus de toutes les lectures de condition physique auxquelles vous vous attendez, il indique également l’âge vasculaire et un score de santé nerveuse. Mais est-ce que le Body Comp est parfait – ou juste moyen ?

Concevoir et construire

Plus grande échelle que certains rivaux

Alimenté par pile

Affichage clair qui montre toutes les mesures clés

Le Body Comp a un design simple et attrayant, avec une plate-forme en verre trempé qui repose sur une base en plastique. Il vient en noir ou blanc. Nous testons un modèle blanc, que vous verrez sur les photos de cette revue.

Si vous n’avez jamais essayé qu’une balance économique, vous remarquerez immédiatement qu’elle semble solide et lourde.

Il affiche une bonne gamme de mesures sur la balance elle-même – pas seulement le poids et l’IMC comme le font certaines balances

Il est alimenté par quatre piles de 1,5 V, qui sont incluses et devraient durer 15 mois avec une pesée quotidienne.

À 32,5 x 32,5 cm, c’est une échelle plus grande, ce qui peut en faire une option plus confortable pour certaines personnes. La balance Renpho Smart Body Fat économique, par exemple, ne mesure que 28 x 28 cm, ce qui en fait un ajustement plus serré pour les pieds plus grands.

Lorsque vous déballez le Body Comp, vous remarquerez qu’il est livré avec des pieds en plastique larges supplémentaires, que vous pouvez fixer sous le dessous si vous préférez utiliser la balance sur un tapis.

Cependant, il convient de mentionner que vous obtiendrez probablement la lecture la plus précise sur les sols durs. Dans tous les cas, le plus important est la cohérence : pesez-vous au même moment de la journée, au même endroit, pour obtenir des lectures significatives.

À l’avant de la balance se trouve un grand écran monochrome. Il montre également une bonne gamme de mesures – pas seulement le poids et l’IMC comme le font certaines balances. Les mesures sont faciles à lire et il est clair qui est qui, ce qui peut être un problème sur les balances intelligentes qui font clignoter beaucoup de valeurs avant que vous ne puissiez les déchiffrer.

Dans l’application, vous avez également la possibilité de modifier les mesures affichées à l’écran.

Installation

Installation rapide

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Une fois que vous avez téléchargé l’application – qui est disponible pour iOS et Android et gratuite à télécharger et à utiliser – vous devrez créer un compte. Plus tard, vous pouvez ajouter jusqu’à sept autres profils d’utilisateurs. Vous pourrez suivre les instructions de configuration dans l’application et sur l’écran de l’appareil.

Dans notre test, jumeler l’appareil à notre compte et rejoindre notre réseau Wi-Fi était une affaire simple, bien qu’il ne s’ensuit pas nécessairement que ce sera le cas pour tout le monde. C’est une bonne idée d’avoir votre nom et votre mot de passe Wi-Fi prêts et de déplacer la balance près de votre routeur pendant la configuration.

Cependant, vous pouvez toujours utiliser le Body Comp même si votre signal Wi-Fi est faible car il est également compatible Bluetooth. Cela signifie que vous n’obtiendrez pas les lectures facultatives de la météo et de la qualité de l’air qui apparaissent à la fin de votre pesée – mais je doute que vous les manquiez beaucoup.

Performance

Promet une précision de pesée

Large éventail de métriques

Qu’avez-vous besoin d’une balance intelligente pour faire ? De toute évidence, la précision est un facteur. Les balances Withings promettent une précision de pesée à 500 g près, ce qui est très précis en effet. Il est difficile de tester cela, sauf en le comparant à d’autres échelles, ce que nous avons fait. Mais on peut aussi dire que si vous le laissez au même endroit et que vous les testez à plusieurs reprises, il renvoie encore et encore les mêmes chiffres.

Déplacez votre balance, cependant, et les chiffres changeront légèrement, c’est pourquoi il est important de l’utiliser au même endroit à chaque fois. Mais pour la plupart des gens – athlètes mis à part – la précision n’est pas vitale. Ce qui est important, c’est de vous peser de manière cohérente et d’examiner les tendances à plus long terme, plutôt que de vous inquiéter pour une livre ou deux ici et là.

L'une des différences entre une balance Withings et un rival budgétaire est l'application de haute qualité. Si vous allez payer plus pour une balance, c'est l'une des meilleures raisons de le faire

Tenez-vous pieds nus sur la balance et le Body Comp vous fournira un large éventail de mesures. Il mesure votre poids (et vous pouvez choisir l’unité d’affichage entre kg, st et lbs et lbs). Il mesure également votre IMC, votre pourcentage de masse musculaire, grasse et osseuse et votre graisse viscérale.

Cette dernière mesure est importante car la graisse viscérale – le type qui s’enroule autour de vos organes – est considérée comme plus dangereuse que la graisse sous-cutanée. Vous pourriez, par exemple, être en surpoids tout en ayant un niveau sain de graisse viscérale.

En plus de vous montrer quelles sont vos mesures, l’application les évaluera. Mais, si vous commencez un parcours de remise en forme, vous pouvez désactiver les plages recommandées dans l’application. Cela vous permettra d’enregistrer les modifications de votre poids, par exemple, sans vous rappeler quotidiennement qu’il n’est pas exactement là où vous le souhaitez.

Ensuite, il y a les mesures de la santé cardiaque. Le Body Comp affichera votre fréquence cardiaque, vous donnera un âge vasculaire et mesurera la vitesse de votre onde de pouls, qui est une mesure de la rigidité artérielle.

La dernière mesure clé est la santé nerveuse. Le Body Comp prend une lecture des glandes sudoripares de vos pieds pour déterminer l’état de votre santé nerveuse. Comme les mesures de la santé cardiaque, si vous êtes fondamentalement d’accord dans ce domaine, cela ne vous dira pas grand-chose.

Cependant, si vous faites partie des 6 % de la population britannique ou des 11 % de la population américaine qui souffrent de diabète, il s’agit d’une mesure utile à surveiller. Les diabétiques et les personnes atteintes de certaines maladies auto-immunes peuvent être avertis rapidement des problèmes nerveux auxquels ils sont plus susceptibles de faire face en utilisant cette échelle.

Dans l’ensemble, Withings a tendance à pécher par excès en fournissant plus de données que la plupart des gens n’en ont besoin. Mais c’est un problème agréable à avoir.

Withings arrondit également vos mesures pour vous donner un score global d’amélioration de la santé. Il est vraiment difficile de dire à quel point cela est significatif, mais les personnes qui essaient de mieux prendre soin d’elles-mêmes pourraient trouver encourageant de voir ce nombre augmenter avec leurs efforts.

Expérience d’application

Application complète

Les informations de pesée peuvent aller au mauvais compte

Mis à part le matériel de haute qualité, l’une des principales différences entre une balance Withings et un rival budgétaire est l’expérience d’application de haute qualité.

Si vous allez payer plus pour une balance, c’est l’une des principales raisons de le faire. L’application est bien agencée, avec une page d’accueil montrant vos dernières mesures, qui, lorsque vous cliquez dessus, affichent des graphiques de tendance.

Dans l'ensemble, Withings a tendance à pécher par excès en fournissant plus de données que la plupart des gens n'en ont besoin. Mais c'est un problème agréable à avoir

Toutes les informations sont faciles à lire et à comprendre et il y a beaucoup d’explications dans chaque catégorie. Sous poids, vous trouverez des articles sur la façon d’obtenir la lecture de poids la plus précise, ce qu’est un poids santé, la thyroïde et le gain de poids, les plateaux de perte de poids et plus encore. Voici, par exemple, certaines des informations fournies par l’application sur la vitesse de l’onde de pouls.

Ce n’est pas le genre de chose que vous obtiendrez sur une échelle budgétaire, qui adoptera probablement une approche plus simple, avec des graphiques de base et aucune information pour vous aider à interpréter les résultats – pas que la vitesse de l’onde de pouls soit proposée comme mesure par toute autre marque.

Vous pouvez également rejoindre le service Health+ de Withings via l’application. Vous bénéficierez d’un essai gratuit de trois mois pour voir si cela vous intéresse, et après cela, cela vous coûtera 9,95 $/£/€ par mois ou 99,50 $/£/€ par an. Ce que vous obtenez pour cela est un peu plus structuré pour votre parcours de santé. Vous pouvez participer à des modules de six semaines qui vous donneront une formation et des objectifs dans les aspects de la nutrition, de la santé cardiaque, de l’activité et de la gestion du sommeil.

D’autres profils sont faciles à configurer. Cependant, il y a eu un désagrément lors des tests, à savoir que les informations de pesée étaient envoyées à plusieurs reprises au mauvais compte. Cela ne risque de poser problème que si vous avez deux utilisateurs avec un poids similaire.

Prix ​​et disponibilité

À 199,95 $ / 189,95 £, le Body Comp est l’une des balances intelligentes les plus chères du marché. Il n’est certainement pas nécessaire de dépenser autant si vous voulez juste les bases, avec des balances intelligentes fiables disponibles pour environ 30 $/£. Vous pouvez parcourir notre tour d’horizon des meilleures balances intelligentes que nous avons testées pour certaines options.

Cependant, si vous avez un tracker Withings ou si vous recherchez une meilleure expérience d’application qu’une balance budgétaire ne peut offrir, une balance Withings est une bonne option. Mais vous devrez décider quel modèle vous convient le mieux. Nous recommandons le Body Comp à tous ceux qui souhaitent une gamme complète de mesures de la condition physique ainsi qu’une surveillance de la santé axée sur le cœur et les nerfs.

Si vous souhaitez un suivi plus approfondi de la fréquence cardiaque, nous vous suggérons le Body Scan (Royaume-Uni, 349,95 £ ; les utilisateurs américains devront attendre son lancement). Il a également l’avantage de fournir une analyse segmentaire de la composition corporelle, donc au lieu d’obtenir des informations sur la graisse et la masse musculaire, vous obtiendrez des informations beaucoup plus précises sur la composition de la graisse et des muscles de vos bras, jambes et torse – ainsi que la façon dont cela mesure jusqu’aux utilisateurs de Withings en général. Vous pouvez lire notre avis sur le Body Scan pour en savoir plus.

Si vous voulez juste un appareil axé sur la forme physique, le Body Smart, à environ la moitié du prix du Body Comp (99,95 $ aux États-Unis; 99,95 £ au Royaume-Uni, bien que les utilisateurs britanniques auront une liste d’attente avant le lancement) sera répondre à vos besoins. Il fournit toutes les mêmes mesures que le Comp – moins l’âge vasculaire et les informations sur la santé des nerfs.

Verdict

Il s’agit tout simplement d’une excellente balance intelligente qui offre une expérience supérieure sur son matériel et son application. Notre seul problème lors des tests est survenu lorsque les informations de pesée ont été transmises au mauvais compte – mais c’est un problème pour toutes les balances Wi-Fi avec des utilisateurs qui partagent des poids similaires.

Vous n’avez pas besoin de dépenser autant, mais une balance intelligente Withings est l’étalon-or de la qualité et le Body Comp est un excellent modèle polyvalent. Achetez-le si vous recherchez une balance de fitness complète qui fournit des informations supplémentaires sur la santé.

Pour voir comment le Body Comp se compare à ses rivaux et pour des recommandations plus intelligentes, lisez notre tour d’horizon des meilleures balances intelligentes.