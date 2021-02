Examen de ‘Flora & Ulysses’: un conte de héros qui laisse la fourrure voler

Une chose que Disney nous a enseignée au cours des deux dernières années, c’est que les super-héros sont de toutes formes et tailles, qu’ils soient imposants ou microscopiques. Et parfois, ils sont petits et poilus. Dans le adorable film «Flora & Ulysse», basé sur le roman du même nom, une jeune fan de bandes dessinées tombe dans sa propre aventure extraordinaire. Flora (une criminellement adorable Matilda Lawler) est une cynique autoproclamée de 10 ans. Pourquoi? Ses parents, un auteur de déchireurs de corsage qui souffre du blocage de l’écrivain (Alyson Hannigan) et un auteur de bandes dessinées raté (Ben Schwartz), sont séparés. Mais un accident presque mortel entre un écureuil ordinaire et un appareil électroménager voyou confère à Flora son propre super-héros, Ulysse, une merveille à queue touffue avec une force, une intelligence et – «des événements sacrés imprévus!» – la capacité de voler.

Flora est captivante, tout comme son monde, pleine de costumes et de capes; elle voit des héros passer devant elle dans la rue et, en un clin d’œil, son monde passe d’illustrations en 3D à des illustrations de bandes dessinées fantaisistes en 2D. Il y a aussi beaucoup de rires; Brad Copeland, qui a écrit le scénario, combine habilement plaisanteries et comédie physique loufoque (même d’un mignon rongeur CGI). La direction de Lena Khan puise dans la solitude de bonne humeur, mais il en va de même pour la distribution, qui comprend une gamme de super-héros de comédies: Danny Pudi, Bobby Moynihan, Janeane Garofalo, Kate Micucci et même la grande scène et écran Anna Deavere Smith.