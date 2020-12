Le documentaire effrayant «Finding Yingying» regarde une famille aux prises avec une horreur insondable: la disparition et la mort probable d’un être cher qui vivait loin. Yingying Zhang, chercheur invité de Chine à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, a disparu en juin 2017. Qu’est-il arrivé avec l’enquête et devant le tribunal peuvent être trouvés en ligne, mais la plupart du film traite de l’incertitude terrifiante qui précède ces résultats, et de la recherche continue du corps de Zhang.

Le réalisateur, Jiayan «Jenny» Shi, lit les entrées du journal de Zhang en voix off et réfléchit à ses similitudes avec la femme disparue. Tous deux ont fréquenté la même université en Chine, et peu de temps après son arrivée aux États-Unis, Shi elle-même est montée dans une voiture avec un inconnu, comme Zhang le fait dans des images de sécurité. (Zhang, dans l’une de ses entrées de journal les plus inquiétantes, avait écrit sur une autre circonstance dans laquelle elle marchait sous une forte pluie et aspirait à être dans une voiture qui passait.)

Les attentes culturelles deviennent une grande partie de l’histoire. La famille et le petit ami de Zhang sont frustrés par le système de justice aux États-Unis (le rythme est lent et il n’y a aucun moyen de faire parler un suspect). Shi filme les membres de la famille de Zhang en Chine alors qu’ils envisagent leur vie sans elle. («Les Américains n’abandonneront pas ma fille, n’est-ce pas?», Demande sa mère.) Le film capture leur épreuve avec compassion et une mesure d’autoréflexivité, ce qui est tout ce que ce matériel inévitablement sombre pourrait demander.

Trouver Yingying

Non classé. En anglais et mandarin, avec sous-titres. Durée: 1 heure 38 minutes. Regardez à travers les cinémas virtuels.