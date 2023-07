Examen de Contour SliderMouse Pro – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design ergonomique

Boutons programmables

Confortable à utiliser Les inconvénients Cher

Prend beaucoup de place sur le bureau

Quelques incohérences logicielles Notre avis Si garder vos mains en bonne santé ou réduire l’impact de conditions telles que le RSI ou l’arthrite sont vos principaux besoins, la SliderMouse Pro est une option très sérieuse à considérer. Certes, c’est cher, mais cela pourrait vous faire économiser beaucoup de douleur, ce qui, comme le diront tous ceux qui en souffrent, vaut chaque centime.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 259 $ | Modèle revu 274 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Contour SliderMouse Pro

259,00 $

Pour ceux qui souffrent de RSI, d’arthrite ou de douleurs générales aux mains, les accessoires ergonomiques peuvent être une bouée de sauvetage. Il existe de nombreux claviers dédiés, avec des touches divisées ou inclinées, mais la plupart des souris que vous voyez sont des formes étranges qui modifient la façon dont vous tenez et interagissez avec l’appareil. Contour a une approche différente et nouvelle.

Sa SliderMouse Pro agit comme une barre très maniable sur le dessus d’un repose-poignet. Alors, cette méthode aide-t-elle ou entrave-t-elle? Je l’ai testé pour le savoir.

Conception et construction

Conception confortable

Connectez-vous via filaire ou sans fil

Rehausseurs nécessaires pour les claviers à profil bas

À première vue, vous seriez pardonné de penser qu’il s’agit d’un repose-poignet assez standard. Le SliderMouse Pro a une surface large et incurvée pour précisément cette fonction, avec seulement la zone supérieure révélant son objectif réel.

La zone de repos est recouverte de ce qui ressemble à du tissu, mais une fois que vous le touchez, vous réalisez qu’il s’agit d’un dessus en caoutchouc texturé, qui est également rembourré pour le rendre confortable lors de la frappe pendant de longues sessions.

Le vrai talent artistique est la rangée au-dessus du repose-poignet qui abrite le mécanisme de la « souris »

Martyn Casserly

Il y a une section décalée le long du bord supérieur de la zone de repos qui abrite une molette de défilement, un peu comme vous le trouveriez au milieu d’une souris (bien que beaucoup plus large). Celui-ci est entouré de cinq boutons programmables qui peuvent être utilisés pour déclencher des commandes de souris typiques et la molette elle-même peut être cliquée pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet.

Le vrai talent artistique est la rangée au-dessus du repose-poignet qui abrite le mécanisme de la « souris », et pas seulement une autre molette de défilement. Vous trouverez ici la section Sliderbar qui peut être glissée verticalement et horizontalement pour déplacer le curseur comme vous le feriez avec une souris standard. Il contient quelques lignes horizontales pour donner une certaine adhérence et tout se déplace librement.

Il y a un petit bruit où il semble que le matériau traîne légèrement sur la barre de défilement à certains moments, mais cela ne se traduit pas par quelque chose que vous pouvez ressentir ou affecter le mouvement du curseur.

Un petit bouton sur le panneau latéral gauche permet de régler la sensibilité du curseur et le réglage est illustré par une colonne de cinq lumières juste au-dessus du bouton. La connexion à votre ordinateur se fait de trois manières : filaire, clé USB ou Bluetooth.

Martyn Casserly

Un câble est fourni dans la boîte (USB-C vers USB-A), ainsi qu’un dongle USB inclus et un convertisseur qui vous permet de brancher un câble USB plus long. Contour indique qu’une batterie complètement chargée vous donnera trois mois d’utilisation normale, vous n’aurez donc pas besoin d’emporter le câble d’alimentation avec vous si vous êtes en déplacement.

La société propose également quelques rehausseurs de clavier en plastique réglables que vous pouvez placer sous votre clavier pour le soulever. Ceux-ci sont nécessaires, car le bord de la SliderMouse Pro est assez haut si vous utilisez un clavier à profil bas (comme le clavier Apple). Les élévateurs fonctionnent bien mais ne se sentent pas aussi stables à moins que vous ne trouviez le placement parfait.

Si vous utilisez un clavier plus grand, comme un clavier mécanique typique, alors le SliderMouse Pro se trouve déjà à une bonne hauteur.

Martyn Casserly

Contour propose la Slidermouse Pro en deux couleurs, gris clair et gris foncé, et indique également que vous pouvez échanger les couvertures contre d’autres qui se fixent par des aimants, y compris une en bois plutôt attrayante. Je dois admettre que je n’ai pas trouvé les couvertures sur le site Web, elles peuvent donc être actuellement indisponibles. Cela aurait pu changer au moment où vous lirez ceci. Si vous ne voulez pas la grande section de repose-poignets, il y a la Slidermouse Pro Slim, qui réduit l’espace occupé sur le bureau en se débarrassant de la partie la plus plate du reste. Alternativement, il y a aussi le Slidermouse Pro Extended, qui ajoute une section supplémentaire sur le côté droit du cadre pour vous donner encore plus d’espace.

Caractéristiques et performances

Sliderbar rapide et précis

Six boutons programmables

Probablement mieux adapté aux droitiers

L’un des principaux avantages de la SliderMouse Pro pour ceux qui ont des problèmes de main est que vous n’avez pas à positionner une main sur le côté comme vous le feriez avec une souris standard. Il agit plus comme un ordinateur portable, avec les commandes directement sous le clavier.

La barre coulissante se place bien sous les pouces et a très peu de frottement, ce qui la rend facile à manipuler. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais une fois que vous vous êtes adapté à la conception ergonomique, c’est une bonne façon de contrôler le curseur. Je pense, étant gaucher, qu’il convient mieux aux droitiers, car la position décalée de la barre coulissante signifie que le pouce droit a beaucoup plus d’espace pour bouger.

Martyn Casserly

La barre coulissante est également cliquable, vous pouvez donc faire des choix sans déplacer votre position de frappe. Une chose que vous ne pouvez pas faire facilement avec la barre est de faire glisser une page vers le haut ou vers le bas ou de faire la même chose pour les options de liste. Ceux-ci sont mieux gérés via la molette de défilement à la place. Encore une fois, cela prend un peu de temps, mais en raison de l’emplacement accessible de la roue, cela devient vite une seconde nature.

Vous pouvez également profiter des boutons autour de la molette pendant que vous y êtes, vous donnant à peu près toutes les commandes que vous obtiendriez avec une souris standard. Le téléchargement des pilotes d’accompagnement (pour macOS ou Windows) vous permet de configurer les boutons pour faire ce que vous voulez, ce qui est utile. Vous manquez les gestes auxquels vous pouvez être très attaché si vous êtes un utilisateur régulier de macOS. Cela nécessite quelques ajustements, mais il existe des combinaisons de touches qui peuvent atteindre la plupart des commandes de navigation rapides que vous perdez.

Avoir copier et coller sur des boutons dédiés est un joli raccourci qui peut réduire le nombre d’appuis sur les boutons que vous devez faire, ce qui est encore une fois bénéfique pour empêcher les mains de se fatiguer.

Martyn Casserly

J’ai vu quelques incohérences avec les boutons, dans la mesure où la fonction copier/coller fonctionnait bien dans Microsoft Word mais pas dans Google Docs, donc j’espère que Contour pourra résoudre ce problème avec une mise à jour. Sinon, c’est un moyen vraiment solide et impressionnant de naviguer sur votre bureau.

Prix ​​et disponibilité

Comme pour la plupart des accessoires ergonomiques, les prix sont plus élevés qu’un modèle standard produit en série. Contour vend le SliderMouse Pro (filaire) pour 259 $ / 274 £ tandis que la version sans fil passe à 274 $ / 289 £. Vous pouvez également l’acheter sur Amazon UK.

C’est cher par rapport aux souris ergonomiques comme la Logitech MX Vertical (qui coûte 99 $ / 109,00 £) ou la souris ergonomique Anker 2.4G économique (25 $ / 30 £), mais elles ont toujours le même problème de placer votre main et votre poignet sur le côté du clavier et vous obligeant à changer constamment de position.

La SliderMouse Pro est une catégorie d’appareil différente, entraînant le coût de cette exclusivité et de ce confort. Consultez notre tableau des meilleurs claviers pour plus d’options.

Verdict

Je dois admettre que j’étais un peu sceptique quant au design quand je l’ai vu pour la première fois, mais après seulement quelques heures, il a commencé à vraiment grandir sur moi.

J’ai longtemps souffert d’arthrite et de RSI, ce qui signifie que je n’ai pas pu utiliser une souris ordinaire depuis plus d’une décennie. Le SliderMouse Pro fait un changement confortable des trackpads qui peuvent me faire mal aux mains après un certain temps.

La disposition ergonomique, associée à la barre coulissante réactive et à la multitude de boutons, m’a permis d’adapter les commandes à celles que j’utilise le plus, réduisant ainsi l’impact sur mes mains et mes articulations qui se produirait normalement.

Vous ne devez pas nécessairement déjà souffrir de douleurs dans les mains pour utiliser la SliderMouse Pro non plus. En fait, cela pourrait en fait aider à empêcher ces conditions d’apparaître. Oui, c’est une somme chère à dépenser pour une souris, mais si vous utilisez un ordinateur tous les jours, il pourrait bien être rentabilisé plusieurs fois s’il garde vos mains en bonne santé.

Spécifications