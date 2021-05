Examen de «  cinq ans dans le nord  »: les côtés opposés de l’immigration

«Five Years North» suit deux New-Yorkais dont vous espérez ne jamais croiser les chemins. Luis est un guatémaltèque sans papiers de 16 ans qui, au début du film, vient d’être libéré de détention et attend une date d’audience. Judy est un agent d’immigration et des douanes d’âge moyen qui supervise le quartier de Luis. Le documentaire de Zach Ingrasci et Chris Temple n’est pas un thriller au chat et à la souris, mais regarder Luis essayer de rassembler de l’argent pour le renvoyer à la maison pendant que l’équipe de Judy rôde à la recherche d’immigrants – arrêtant à un moment donné un homme alors qu’il emmène sa fille à l’école – est souvent un exercice d’anxiété au bord du siège.

Les cinéastes connaissent la famille de Luis depuis une décennie, ce qui explique l’accès remarquable qu’ils acquièrent à sa vie. Mêlant interviews et scènes d’observation, ils retracent la maturité compressée du garçon. Il jongle de façon précaire avec l’école, un travail épuisant dans la livraison de nourriture et les appels FaceTime avec le mal du pays avec ses parents, qui font face à des dettes écrasantes et à la pauvreté.