Examen de «Causeway»: compagnons sur un chemin difficile vers la récupération

Non pas que Lynsey ait besoin de baby-sitting. Elle fait pression sur son médecin (Stephen McKinley Henderson) pour l’autoriser à être redéployée. Lynsey est dure, solitaire et autosuffisante, attributs que Lawrence a déjà montrés – notamment dans le “Jeux de la faim” films et dans son film révolutionnaire, “Winter’s Bone” – mais rarement dans un mode aussi discret et non héroïque.

Lawrence, sombre et sobre, met progressivement en évidence son personnage. Lynsey sort d’un état de vide anxieux, récupère le langage, la mémoire, la coordination physique et les contours de sa personnalité. De retour chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle emménage avec sa mère (Linda Emond), qui est trop préoccupée par d’autres questions pour accorder beaucoup d’attention à sa fille.

Les satisfactions de “Causeway”, le premier long métrage de Neugebauer (le scénario est d’Elizabeth Sanders, Luke Goebel et Ottessa Moshfegh), viennent de voir Lawrence et sa co-vedette, Brian Tyree Henry, échanger des morceaux d’action calmes et perspicaces. Henry joue James, qui est propriétaire de l’atelier de réparation où Lynsey apporte sa vieille camionnette capricieuse. Se reconnaissant mutuellement comme des compagnons solitaires – et aussi, peut-être inconsciemment, comme des compagnons d’infortune – James et Lynsey commencent à traîner ensemble.

Lynsey prend un travail de nettoyage de piscines, et elle et James passent leurs heures creuses à boire de la bière, à fumer de l’herbe et à flotter chez des clients qui sont commodément hors de la ville. Traîner de cette façon est un répit agréable du stress et des luttes de l’existence – pour James et Lynsey, et pour le public aussi. Mais après les avoir réunis, le film ne sait pas trop quoi en faire.

James a perdu une partie d’une jambe dans un accident de voiture qui a tué quelqu’un qu’il aimait. Lynsey est également hantée par la perte d’un membre de sa famille. La symétrie de leurs blessures physiques et psychologiques est peut-être trop bien arrangée. Le lien qui se noue entre eux – et les manières dont il est, inévitablement, mis à l’épreuve – s’enracine dans un traumatisme partagé, c’est-à-dire dans une vanité scénaristique.

“Causeway” est à la fois mince et lourd, son intrigue trop schématisée et ses personnages insuffisamment étoffés. Le fardeau de le rendre crédible incombe de manière disproportionnée à Henry et Lawrence, de superbes acteurs qui font ce qu’ils peuvent pour apporter les idées statiques et floues du scénario sur la douleur, l’aliénation et le besoin de connexion à quelque chose qui ressemble presque à la vie.

Chaussée

Classé R. Injures et cannabis. Durée : 1h32. Dans les salles et disponible pour regarder sur AppleTV+.