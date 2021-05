Examen de «  Broken Harts  »: examen d’une tragédie familiale

Le documentaire peu profond «Broken Harts» examine un crime tragique: en mars 2018, le couple de Washington, Jennifer et Sarah Hart, a tué leurs six enfants adoptés en descendant d’une falaise californienne. Au début, les autorités ont supposé que l’accident de voiture était un accident. Une enquête plus approfondie a révélé que les femmes avaient maltraité leurs enfants et avaient prémédité le plongeon comme un acte d’anéantissement de la famille. Basé sur un podcast de Glamour, «Broken Harts» (streaming sur Discovery +) se déroule comme un patchwork de clichés du vrai crime. Après avoir débuté avec un montage de bouchées sonores sinistres, le film plonge dans le crash et les révélations qui se sont produites dans les jours et les semaines qui ont suivi. Les détails sont assez juteux, mais au fur et à mesure que l’histoire se poursuit, la chronologie de l’enquête commence à ressembler à un cadrage superficiel de l’histoire.

Les facteurs raciaux et économiques qui sous-tendent la tragédie sont plus convaincants – et plus difficiles. Jennifer et Sarah, toutes deux blanches, ont adopté les six enfants de couleur. Les deux ont ensuite utilisé les réseaux sociaux et les plateformes communautaires pour créer une image d’harmonie, de vitalité et de bonheur. La posture des femmes était calculée: leur façade idyllique cachait un schéma de négligence et d’abus se produisant à huis clos.

Le film, réalisé par Gregory Palmer, trouve sa place dans des entretiens avec le journaliste Zaron Burnett. Il explique comment les Harts ont vendu une image du sauveurisme blanc, puis il élargit leur histoire pour mettre en évidence les systèmes qui ont permis leur comportement. L’analyse de Burnett est pointue, et ses mots laissent une possibilité en suspens – qu’avec un cadre plus audacieux et plus large, «Broken Harts» aurait pu être plus qu’un fast-food pour les obsédés du vrai crime. Harts cassés

Non classé. Durée: 1 heure 25 minutes. Regardez sur Discovery +.