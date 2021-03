Examen de «  Boogie  »: il n’y a pas de rire dans le basket-ball

Alors que la famille se prépare pour la confrontation de Boogie avec une star du basket-ball locale, Monk (Bashar «Pop Smoke» Jackson, dans son premier et dernier rôle au cinéma), Boogie réfléchit à son avenir et à ce que signifie être un homme sino-américain.

«Boogie» est un premier long métrage confiant de l’écrivain et réalisateur Eddie Huang, surtout connu pour avoir créé la sitcom «Fresh Off The Boat». Mais «Boogie» ne ressemble guère à cette grande comédie antérieure. Boogie prend lui-même et ses ambitions de basket-ball au sérieux. Et, s’inspirant de son protagoniste, le film ne joue pas non plus avec l’artisanat ou la technique cinématographique.