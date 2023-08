Examen de Beats Studio Pro : Et le rythme continue

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité sonore solide

Conçu pour iPhone et Android

ANC décent

Audio sans perte via un câble USB-C

Audio spatial et suivi de la tête Les inconvénients Pas le plus confortable

Les rivaux sonnent mieux à un prix similaire

Le plastique craque et se salit rapidement

Pas de détection d’usure

Pas de changement automatique d’appareil Apple Notre avis Les Beats Studio Pro offrent une grande partie de la fonction des AirPods Max d’Apple pour moins cher, mais le son et le confort sont améliorés par Sony et Bose dans cette gamme de prix compétitive.

Prix ​​lors de l’examen

349,99 $

Il a fallu quatre ans à Beats pour mettre à jour ses écouteurs supra-auriculaires haut de gamme, mais le département de conception n’a pas beaucoup contribué.

Le Beats Studio Pro améliore le Beats Studio 3 Wireless de 2019 en termes de nom, de qualité sonore et de fonctionnalités, mais le look est très similaire aux écouteurs Beats qui ornent les têtes du monde entier depuis plus d’une décennie.

Bien que Beats appartienne à Apple ces jours-ci, le Studio Pro est conçu pour plaire aux utilisateurs de téléphones iPhone et Android avec des fonctionnalités qui s’adressent aux deux plates-formes.

Cela fait du Studio Pro un choix solide si vous ne voulez pas dépenser beaucoup plus pour les anciens AirPods Max car ils coûtent 349,99 $ / 349,99 £, mais à ce prix, le Sony WH-1000XM5 ou le Bose QuietComfort 45 sont de meilleures options.

Concevoir et construire

Pas tout à fait sur l’oreille

Assez serré sur les grosses têtes

Le plastique montre de la saleté

Accessoires inclus

J’ai du mal à distinguer le Beats Studio Pro des autres écouteurs Beats précédents. Ils ont toujours l’air bien, heureusement, mais après tant d’années, un changement de conception ne ferait pas de mal.

C’est d’autant plus vrai qu’il ne s’agit pas des écouteurs supra-auriculaires les plus confortables. Tout d’abord, ils ne sont pas tout à fait supra-auriculaires, car les oreillettes sont un peu trop petites pour faire le tour complet de l’extérieur de mes oreilles pour s’asseoir sur ma tête comme le prévoit la conception.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Au lieu de cela, le matériau doux et rembourré épouse les bords du haut et du bas de mes oreilles, ce qui signifie que j’ai eu des oreilles moites assez rapidement. Après une heure ou deux, j’ai dû retirer le Studio Pro car ces parties de mes oreilles ont commencé à me faire mal.

Les oreillettes de certains des meilleurs écouteurs tels que AirPods Max, Sony WH-1000XM5 et Bose QuietComfort 45 enveloppent complètement mes oreilles et sont plus confortables pendant de longues périodes d’utilisation.

Studio Pro est conçu pour plaire aux utilisateurs de téléphones iPhone et Android avec des fonctionnalités adaptées aux deux plates-formes

La construction en plastique du Studio Pro a une belle finition mate mais craque sous la flexion. Ce ne sont pas les canettes en plastique les plus premium. La paire bleu foncé que j’ai examinée a montré des empreintes digitales et des huiles remarquablement rapides et claires. Si vous ne voulez pas voir à quel point vous êtes vraiment grossier, n’achetez pas de bleu, de noir ou de marron – optez pour la couleur grès.

Vous pouvez ajuster le bandeau de chaque côté et la partie qui repose contre votre tête est un caoutchouc lisse. Les deux oreillettes sont ornées d’un « b » Beats de chaque côté, et le « b » gauche agit comme un bouton physique de lecture/pause sur lequel vous devez cliquer. Il a également un volume de haut en bas au-dessus et en dessous sur le contour circulaire.

Sur l’oreillette droite se trouve un bouton marche/arrêt et antibruit ainsi qu’un indicateur de batterie à cinq lumières. Vous bénéficiez également d’une prise casque 3,5 mm et d’un port USB-C pour le chargement et l’audio. C’est formidable que vous obteniez également ces deux câbles dans la boîte, ainsi qu’un joli étui de transport à fermeture éclair souple dans lequel les écouteurs se replient pour s’adapter.

Qualité sonore

Son bien équilibré

Audio sans perte via USB-C

Prise en charge audio spatiale

Bien que les écouteurs Beats soient connus pour leur son riche en basses, j’ai trouvé que le Studio Pro avait un son bien équilibré qui complète de nombreux genres. Le rock, la pop, le hip-hop et même le son classique sont excellents grâce aux haut-parleurs de 40 mm.

Il n’y a pas grand-chose entre le son de ces écouteurs fabriqués par Apple par rapport aux AirPods Max de 2020, mais ces derniers sonnent mieux lors de la diffusion d’Apple Music grâce à un réglage plus clair et à une séparation des fréquences. Ce n’est pas que les Beats sonnent boueux, ils ne sonnent tout simplement pas aussi bien et l’audio a moins de profondeur.

J’ai rarement été déçu de la qualité sonore lorsque j’ai utilisé le Studio Pro comme casque principal pendant plusieurs semaines – ce que je n’aurais pas pu dire des Beats précédents, qui s’appuyaient toujours trop fort sur les basses. Ceux-ci le font aussi, mais pas à un degré écrasant. Ils ont un peu plus de piquant et de caractère que le Bose QC45, mais le Bose sonne plus plein dans l’ensemble.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La poignée Studio Pro Le concessionnaire par Nilüfer Yanya bien malgré le mix chargé, mettant la basse, la guitare et la batterie au premier plan en cas de besoin.

Dualité par Slipknot vous frappe avec la force voulue par le groupe, bien qu’il y ait le moindre soupçon de distorsion, même à 75% de volume. Ces écouteurs peuvent devenir très, très bruyants.

Stakes Is High de De La Soul sonne bien – en fait, si le hip-hop est votre truc, alors les Studio Pro sont un excellent choix. L’attention portée aux graves est vraiment payante, de la même manière entendue sur Nas État d’esprit de New York où les échantillons de basse et de piano sont prédominants mais l’espace dans le mixage est autorisé à respirer.

J’ai trouvé que le Studio Pro avait un son bien équilibré qui complète beaucoup de genres

Si vous utilisez Apple Music, le Studio Pro peut lire des pistes audio spatiales et prend également en charge le suivi de la tête dans des applications telles que Apple TV + et Netflix. Ils sont bien d’avoir des fonctionnalités, mais j’ai toujours l’impression que les pistes sonnent beaucoup mieux sans Spatial Audio, en particulier sur des écouteurs décents comme celui-ci.

Apple Music prend en charge la qualité audio sans perte, mais ne peut pas la transmettre sans fil au casque, l’une des faiblesses audio les plus ennuyeuses d’Apple. Mais le Studio Pro a une belle astuce dans sa manche : il peut lire des fichiers sans perte lorsqu’il est connecté à un appareil audio via USB-C.

Le flou ‘Barbare‘ joué via USB-C sur Apple Music à l’aide d’un téléphone Samsung sonne merveilleusement bien avec une excellente qualité audio. Le branchement de cette manière désactive les modes de suppression du bruit et de transparence, et c’est ennuyeux que Beats ne fournisse pas de câble USB-C vers Lightning pour les iPhones.

Il est également ennuyeux que le branchement pour écouter de l’audio via USB-C charge les écouteurs, car c’est ainsi qu’ils se chargent normalement. Vous ne voudrez peut-être pas éteindre votre téléphone tout en écoutant de la musique, et le tout semble un peu maladroit.

Suppression du bruit et fonctions intelligentes

Annulation du bruit décente

Excellent mode de transparence

Modes EQ uniquement via USB-C

La meilleure mise à jour ainsi que la qualité sonore ici par rapport aux générations précédentes sont les excellents modes de suppression active du bruit et de transparence qui alignent le Studio Pro sur les AirPods Max et les AirPods Pro intra-auriculaires.

L’ANC est génial, bloquant la plupart des sons extérieurs grâce à six microphones écoutant le bruit ambiant et le neutralisant. Je n’ai eu aucun mal à entendre de la musique et des podcasts dans le métro toujours bruyant de Londres. La raison pour laquelle l’ANC n’est pas aussi bon que les AirPods Max ou Bose est à cause de l’ajustement ici, qui n’est pas complètement sur l’oreille.

Cependant, comme tous les AirPod, vous ne pouvez pas contrôler le niveau d’ANC.

Trois de ces micros vous trient pour l’excellent mode de transparence, vous permettant d’entendre votre environnement ou de parler aux gens sans enlever les écouteurs (bien que vous devriez, bien sûr, au nom de la politesse).

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ces micros doivent être de bonne qualité car les appelants ont également un excellent son via ces écouteurs, ce qui en fait un bon choix si vous effectuez de nombreux appels mains libres ou si vous devez vous connecter à une prise audio pour les appels vidéo.

Le Studio Pro, comme les Beats Studio Buds+, n’a pas de puce H1 ou H2 d’Apple. Au lieu de cela, ils utilisent la « plate-forme propriétaire Beats (gen 2) ». Cela signifie que le Studio Pro perd l’intelligence des AirPods, comme la commutation automatique entre les appareils Apple, mais plus ennuyeux, la détection d’usure, de sorte que les écouteurs ne mettent pas automatiquement en pause ou ne lisent pas de musique lorsque vous les retirez ou les mettez.

La meilleure mise à jour avec la qualité sonore ici par rapport aux générations précédentes est l’excellent mode d’annulation active du bruit et de transparence

Cela signifie également que bien que les réseaux Find My d’Apple et Find My Device de Google soient pris en charge, l’absence de puce H signifie que vous ne verrez jamais où les écouteurs ont été connectés pour la dernière fois à un appareil, pas où ils auraient pu se déplacer.

La plate-forme propriétaire répond plutôt à la facilité des connexions iPhone et Android, fonctionnant de manière transparente avec le logiciel Fast Pair de ce dernier pour se coupler rapidement aux téléphones Android et autres configurés avec le même compte Google.

Vous ne bénéficiez pas non plus de commandes d’égalisation sans fil, même celles qui existent dans iOS et l’application compagnon Beats pour Android. La seule façon d’obtenir un choix d’égaliseur est branché via USB-C, et même dans ce cas, il n’y a que trois préréglages que vous pouvez basculer avec le bouton marche/arrêt dans une méthode si introuvable que j’ai dû le rechercher sur le site Web d’Apple.

Siri mains libres est pratique avec les iPhones, et les assistants vocaux Android peuvent être appelés en appuyant sur le bouton « b ».

… le Studio Pro perd l’intelligence des AirPods, comme la commutation automatique entre les appareils Apple, mais plus ennuyeux, la détection sur l’oreille

Autonomie et charge de la batterie

40 heures sans ANC/transparence

24 heures avec ANC/transparence

Chargement USB-C

La durée de vie de la batterie du Studio Pro est solide à 40 heures si vous n’utilisez pas les modes ANC ou transparence, mais vous devriez et le ferez, donc c’est en fait 24. J’ai trouvé que je n’avais pas du tout à les charger, mais je suis un utilisateur relativement léger – quelques heures ici et ici. Je ne suis pas assis avec des écouteurs huit heures par jour d’affilée.

La charge s’effectue via le câble USB-C inclus, avec une charge de dix minutes vous offrant quatre heures de lecture à partir de 0 %. Vous pouvez voir la durée de vie de la batterie de manière native sur iOS ou via le widget de batterie de l’application Android Beats.

Comme mentionné précédemment, ils se chargent automatiquement lorsqu’ils sont branchés à un téléphone via USB, ce qui signifie que votre combiné est vidé lorsque vous ne voulez probablement pas qu’il soit utilisé pour garder les écouteurs rechargés.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Beats Studio Pro coûte 349,99 $ / 349,99 £, ce qui les place au sommet du marché des écouteurs supra-auriculaires grand public.

Vous pouvez les acheter directement auprès de Beats ou Pomme globalement. Ils sont également en vente aux États-Unis auprès de B&H et au Royaume-Uni auprès de Currys.

Le Studio Pro est en concurrence directe avec le Sony WH-1000XM5 à 399 $ / 379 £ et le Bose QuietComfort 45 à 329,99 $ / 319,95 £, bien que vous puissiez trouver ce dernier pour environ 249 $ / 249 £ au moment de la rédaction.

Le superbe Sony WH-1000XM4 de 2020 est également toujours une excellente alternative lorsque vous pouvez les trouver pour moins de 200 $ / 200 £.

Et bien que les Apple AirPods Max soient sortis en 2020 et coûtent toujours le prix d’origine de 549 $ / 549 £, ils s’adaptent et sonnent mieux que le Studio Pro, ont un meilleur ANC et fonctionnent mieux avec les appareils Apple.

Verdict

Les Beats Studio Pro sont de bons écouteurs mais souffrent d’un mauvais ajustement, d’une construction en plastique bon marché et de fonctionnalités telles que l’audio sans perte et l’égaliseur sur USB-C que Beats devrait mieux intégrer pour les personnes possédant un iPhone.

En tant qu’écouteurs sans fil, je recommanderais d’opter pour le Sony WH-1000XM5 ou le Bose QuietComfort 45 à la place pour des performances audio et d’annulation du bruit pures.

Mais si vous aimez l’apparence et la convivialité de la marque Beats et que vous préférez un son plein et grave et des écouteurs, vous pouvez vous brancher avec une prise casque ou via USB-C qui ont également des fonctionnalités intelligentes qui répondent aux appareils Apple et Android, le Studio Pro valent le coup d’œil – mais attendez peut-être qu’ils soient en vente.

