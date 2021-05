Examen de «  A Quiet Place Part II  »: Augmentez le volume

Les films ont besoin de fins, mais les franchises ont besoin de cliffhangers, et «A Quiet Place Part II» est emblématique de ce problème. Le premier «A Quiet Place» (2018) nous a offert une finale magnifiquement tragique, qui mettait l’accent sur les thèmes centraux de l’histoire que sont la résilience humaine et le dévouement familial. C’était presque parfait, et cela aurait pu être suffisant.

Le succès inattendu du film a cependant donné à Paramount Pictures d’autres idées. Et bien que ce nouvel opus soit, comme son prédécesseur, merveilleusement joué et dirigé intuitivement (par John Krasinski, qui est seul responsable de l’histoire cette fois-ci), il a également largement remplacé l’horreur silencieuse de l’original par une action complète. Plus rapide, plus grossière et beaucoup plus bruyante, la «Partie II» sacrifie la profondeur émotionnelle pour les configurations de thriller qui font moins avancer l’intrigue que faire croître les personnages plus jeunes.

Une ouverture intensément orchestrée revient au premier jour de l’invasion extraterrestre alors que Lee et Evelyn Abbott (Krasinski et Emily Blunt) et leurs trois enfants profitent d’un match de la petite ligue dans une petite ville. Utilisant à nouveau une combinaison d’effets visuels terrifiants et de conception sonore troublante, Krasinski et son équipe construisent une séquence de chaos cinétique qui sert à la fois de prologue au premier film et d’amorce pour ceux qui l’ont ignoré imprudemment.