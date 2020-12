Comme le raconte «A Dog Called Money», c’était l’aboutissement d’un flux de travail plus long. Les chansons ont commencé comme des écrits de l’époque où Harvey, avec le photojournaliste Seamus Murphy, qui a également réalisé cette photo, a passé du temps à Kaboul, au Kosovo et à Washington DC.

En faisant son album de 2016 «Le projet de démolition Hope Six», le musicien PJ Harvey a fait quelque chose de rare: elle a ouvert son processus d’enregistrement au public. Elle et son équipe ont construit un studio à Londres qui a permis aux fans du musicien, ou simplement curieux, regarder Harvey et ses collaborateurs musicaux alors qu’ils établissaient des pistes.

En quête d’inspiration, Harvey a visité non seulement des sites de brûlure, mais aussi des sites de joie, comme un magasin d’instruments de musique dans un étage supérieur d’une vitrine en Afghanistan. Elle a réfléchi à son propre privilège – en explorant les disques et les meubles en ruine dans une maison du Kosovo bombardée, elle a noté: «Je marche sur leurs affaires dans mes sandales en cuir chères.

Une scène où une chorale de gospel de DC contribue à l’une des chansons de Harvey est un peu inconfortable. Harvey est respectueux et gentil. Mais même dans les meilleures circonstances supposées, les artistes blancs garantissant une forme d’authenticité en invitant des personnes de couleur à augmenter leur travail peuvent sembler un peu condescendants.

Les sections les plus fascinantes de ce film se déroulent dans ce studio temporaire de Londres. Harvey est soucieuse du détail, de bonne humeur, intimement impliquée et encourageante de ses collègues musiciens. Les airs qu’elle crée pour le disque qui en résulte sont complexes et éclectiques, mais honorent toujours la franchise brute de ses premiers travaux.

Un chien a appelé de l’argent

Non classé. Durée: 1 heure 34 minutes.