Avec un sujet comme le changement climatique, on pourrait dire qu’il vaut mieux que l’histoire soit racontée de manière imparfaite plutôt que pas du tout. Le documentaire de Victor Velle est certainement noble dans sa tentative de faire ressortir certains des aspects les plus abstraits de notre crise environnementale, tels que les effets mondiaux – et inégaux – des actions locales.

Divisé en chapitres intitulés «Océans», «Terre» et «Air et rivières», le film relie les points entre une ferme ostréicole dans le Maine, un laboratoire de recherche marine au Japon, des terres agricoles dans le Midwest américain et l’air et les eaux pollués de New Delhi, Inde. Des entretiens parlants et sinueux avec des agriculteurs, des universitaires et des militants sont jumelés à des images de terres arides et de villes surpeuplées.