Examen d’Apple Mac Studio 2023: toujours le choix créatif pour Mac

8.2 Apple Mac Studio 2023 Comme Rapide et silencieux

Relativement compact

HDMI 2.1 N’aime pas Le modèle M2 Max a deux connexions Thunderbolt de moins que le M2 Ultra

Il n’y a pas grand-chose à dire sur la dernière génération de Mac Studio : du point de vue « mettez-le sur votre bureau et utilisez-le », c’est presque exactement comme le modèle qui l’a précédéavec les ajustements attendus de génération en génération que nous voyons régulièrement dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

En somme, il offre des performances jusqu’à environ 20 % supérieures à celles de la puce M1 équivalente de dernière génération car il a plus de cœurs CPU et GPU, et en raison du Wi-Fi mis à jour (de 6 à 6E) et Bluetooth 5.3, il a plus sans fil stable et potentiellement beaucoup plus rapide. Cela, plus le HDMI 2.1 mis à niveau – ce qu’Apple appelle le HDMI « amélioré » – sont certainement de nouvelles fonctionnalités importantes, ils ne changent tout simplement pas beaucoup l’expérience.

Autant j’aime le système – et je l’aime vraiment beaucoup – il est un peu difficile de défendre le modèle M2 Max. Si vous avez vraiment besoin de puissance CPU et/ou GPU, vous feriez mieux d’utiliser une configuration Ultra à 4 399 $ (3 999 $ si vous réduisez d’un téraoctet le stockage de notre configuration de test à 3 199 $). Si vous voulez juste les performances du processeur et que vous êtes d’accord avec un GPU décent, le M2 Pro Mac Mini peut être acheté pour 1 000 $ de moins.

Apple Mac Studio 2023 Prix ​​tel que revu 3 199 $, 3 299 £, 5 099 $ AU CPU 3,3 GHz Apple M2 Max 12 cœurs (8P/4E), Neural 16 cœurs Mémoire 64 Go LPDDR5 unifié Graphique 38 cœurs intégrés Stockage SSD Apple 2 To, emplacement pour carte SD Ports 6x USB-C (2x Thunderbolt 4), 2x USB-A, 1x HDMI 2.1, audio 3,5 mm La mise en réseau Ethernet 10 Gbit/s, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Système opérateur Mac OS Ventura 13.4 Dimensions 3,7 x 7,7 x 7,7 pouces (9,5 x 19,7 x 19,7 cm) Date d’expédition Juin 2023

De nombreuses applications créatives, notamment la retouche photo, ont encore tendance à utiliser davantage les ressources du processeur que le GPU, et le M2 Pro possède les mêmes cœurs neuronaux que le M2 Max. Et, tandis que le Max gère certains montages vidéo haute résolution de base, vous pouvez vous en sortir avec le modèle moins cher pour 4K, mais vous voudrez probablement augmenter pour des résolutions plus élevées.

Tout dépend aussi des applications créatives que vous utilisez ainsi que de la façon dont vous les utilisez. Vous verrez beaucoup plus d’optimisations MacOS personnalisées, disons, Résolution DaVinci que Première Pro, donc jeter de l’argent sur le Max plutôt que sur le Pro peut ne pas vous aider. Et les fonctionnalités qui pourraient théoriquement bénéficier de plus de cœurs neuronaux (l’Ultra a 2x le Max et moins), peuvent ne pas effectuer le traitement localement. Par exemple, le traitement de Nouveau remplissage génératif de Photoshop se déroule à distance, de sorte que votre système n’a pas vraiment à faire de gros travaux.

Le Pro possède également les mêmes accélérateurs d’encodage/décodage que le Max, tandis que l’Ultra en a deux fois plus. Et la configuration Ultra dispose de deux autres ports Thunderbolt – sa configuration à double processeur Max signifie un autre contrôleur Thunderbolt – ce qui est important si vous prévoyez d’utiliser des disques externes pour cela.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas un groupe d’acheteurs pour qui la combinaison M2 Max de performances CPU et GPU solides est juste pour l’argent – ​​c’est juste plus facile et probablement suffisant pour aller moins cher ou nécessaire pour aller plus cher.

Le HDMI amélioré signifie qu’il peut gérer un moniteur 4K à des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz. Il permet un taux de rafraîchissement variable pour les moniteurs qui le prennent en charge, et comme avec le MacBookPro vous n’avez pas beaucoup de contrôle dessus; vous l’activez dans MacOS et ce n’est plus entre vos mains.

Outre les jeux, où il est essentiel d’éviter les artefacts causés par la déconnexion entre la fréquence d’images du jeu et la mise à jour de l’écran d’affichage, l’une des principales raisons du VRR (ProMotion) est d’économiser de l’énergie sur des appareils tels que l’iPad et l’iPhone. Ce n’est pas un gros problème pour un ordinateur de bureau, donc à moins que vous ne jouiez, vous feriez mieux de le régler à un taux élevé mais fixe et de le laisser.

Si vous prévoyez de jouer, j’attendrais MacOS 14 Sonoma avant de m’engager. En fonction du nombre de développeurs de jeux qui tirent parti de l’émulation DX11/DX12 d’Apple pour pouvoir exécuter des jeux Windows, et en fonction de leurs performances, vous souhaiterez peut-être ajuster vos exigences en matière de GPU. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de jeux natifs sur silicium d’Apple ; la plupart sont des jeux mobiles exécutés sur l’émulateur Rosetta d’Apple. Vous pouvez exécuter une machine virtuelle Windows comme Parallèlesmais je voterais probablement Ultra pour ça.

Performance

Les performances du silicium d’Apple restent remarquablement constantes, dans le sens où elles sont plus ou moins directement corrélées au nombre de cœurs (ce qui ne veut pas dire que ce soit vrai pour n’importe quel spécifique application, car ils sont trop spongieux lorsqu’il s’agit de produire des résultats généralisables).

Le GPU à 38 cœurs du M2 Max du Studio offre des performances Metal environ 20 % supérieures à celles du GPU à 32 cœurs du M1 Max, presque entièrement en raison de l’augmentation du nombre de cœurs. Pour un cadre de référence, les performances de 38 cœurs le placent à peu près comparable à un Nvidia GeForce RTX 4060Tiau moins dans un benchmark multiplateforme (3D Mark Wild Life Extreme Unlimited), mais il existe une variété de mesures qui ne sont tout simplement pas reflétées par ce test.

En l’utilisant, cependant, nous pouvons extrapoler que la version à 76 cœurs du M2 Ultra devrait fournir un peu moins du double de celle du M2 Max à 38 cœurs et être un peu en deçà de la RTX 4070Ti. Une tendance intéressante que je vois est que plus il y a de cœurs GPU, moins vous obtenez de chaque cœur individuel au sein d’une génération donnée et une augmentation d’environ 5 % par cœur de M1 à M2.

Comme nous l’avons vu avec la génération M1, les performances du processeur multicœur sont presque identiques pour une configuration de cœur donnée – en d’autres termes, le M2 Pro à 12 cœurs est aussi rapide que le M2 Max à 12 cœurs – et environ 20 % plus rapide que le M1 Max à 10 cœurs. Parce que plus de cœurs. La vitesse d’un seul cœur a augmenté d’environ 14 %. Pour référence, les performances du processeur semblent à peu près identiques à celles d’un Intel Core i7-13700H.

Je n’ai eu que quelques jours avec le système, donc je suis toujours en train de trier les différentes nuances de performance. Je suis à l’aise avec les conclusions que j’ai tirées jusqu’à présent – cela reste l’excellent système qu’il était lors de ses débuts l’année dernière – mais si nécessaire, je peux mettre à jour avec plus d’informations sur cette configuration particulière pour le travail créatif et les jeux.

Processeur Cinebench R23 (multicœur) Apple MacBook Pro 14 (M1 Pro 10/16, 2021) 12 302Apple MacBook Pro 16 (M1 Max 12/32, 2021) 12 365Apple Mac Studio (M1 Max 10/32, 2022) 12 389Apple MacBook Pro 16 (M2 Pro 12/19, 2023) 14 803Apple Mac Mini (M2 Pro 12/19, 2023) 14 814Apple Mac Studio (M2 Max 12/38, 2023) 14 846 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Processeur Cinebench R23 (cœur unique) Apple Mac Studio (M1 Max 10/32, 2022) 1 535Apple MacBook Pro 16 (M2 Pro 12/19, 2023) 1 646Apple Mac Mini (M2 Pro 12/19, 2023) 1 649Apple Mac Mini (M2 8/10, 2023) 1 650Apple Mac Studio (M2 Max 12/38, 2023) 1 749 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extreme Illimité Apple Mac Mini (M2 8/10, 2023) 6 925Apple MacBook Pro 14 (M1 Pro 10/16, 2021) 10 264Apple MacBook Pro 16 (M2 Pro 12/19, 2023) 12 989Apple Mac Mini (M2 Pro 12/19, 2023) 13 048Apple MacBook Pro 16 (M1 Max 12/32, 2021) 17 640Apple Mac Studio (M1 Max 10/32, 2022) 20 297Apple Mac Studio (M2 Max 12/38, 2023) 25 317 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances