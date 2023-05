Examen d’Amazon Fire TV Cube (3e génération): vitesse fulgurante

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performances excellentes et rapides

Intercommunication HDMI

Double comme un point d’écho Les inconvénients Cher

Logiciel publicitaire Notre avis Le Fire TV Cube de 3e génération est l’un des streamers multimédias les plus puissants du marché et remplit une double fonction en tant qu’équivalent Echo Dot, mais le prix élevé est difficile à avaler.

Maintenant dans sa troisième génération, le Fire TV Cube est une proposition assez simple : une combinaison d’un Fire TV Stick avec un Echo Dot ; un streamer multimédia TV qui servira également de haut-parleur intelligent.

Le matériel mis à niveau signifie que le Fire TV Cube est lisse et rapide, et Alexa apporte avec lui des commandes mains libres capables. Les seules véritables hésitations sont le prix élevé – bien que plus souple si vous avez de toute façon besoin d’un Echo Dot – et le fait que le logiciel Fire TV d’Amazon, chargé de publicités, est parfois une frustration.

Concevoir et construire

Design épuré et minimaliste

Ressemble plus à un haut-parleur qu’à un streamer

La troisième génération du Fire TV Cube ressemble beaucoup à celles qui l’ont précédée.

Il s’agit d’un cube compact (drôle, ça…) destiné à s’asseoir à côté ou près de votre téléviseur, plutôt que de se cacher derrière, car vous en aurez besoin à l’air libre pour que les commandes vocales fonctionnent bien.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela signifie que contrairement aux autres diffuseurs multimédias, vous aurez besoin d’un endroit pour que le Cube puisse s’asseoir, et vous devrez être satisfait de son apparence.

Heureusement, le design minimaliste au charbon de bois est assez irréprochable, seulement occasionnellement interrompu par la bordure LED bleu vif qui se déclenche avec les commandes vocales Alexa.

Il y a un manque miséricordieux de logos visibles sur l’emballage en tissu maillé (ils sont limités au dessous du cube) et seulement quatre boutons simples pour interrompre le dessus, ce qui sera familier à tous les propriétaires d’Echo : deux boutons de volume, un bouton de sélection et un bouton de désactivation du microphone.

Le 3rd-gen Cube est également livré avec une télécommande légèrement améliorée conçue pour offrir une expérience TV plus complète grâce aux boutons de chaîne haut et bas, un raccourci vers le menu Paramètres et un bouton Récents qui vous aide à plonger entre les applications sans retourner à la maison écran à chaque fois.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Au-delà de cela, c’est une télécommande assez standard, alimentée par quelques cellules AAA, avec une sélection de boutons d’application prédéfinis en bas (Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music sur le mien – mais cela variera selon le pays) et bien sûr un bouton Alexa en haut.

Ports et performances

Intercommunication HDMI

Impressionnante rapidité grâce au processeur 8 cœurs

Conversion ascendante 4K

Il y a plus de ports à l’arrière de ce Fire TV Cube que jamais auparavant, et pour une bonne raison. A côté de la prise de courant, vous trouverez un prolongateur IR (utile si vous faire voulez cacher le Cube), port USB-A, Ethernet 100 Mbps et une paire de prises HDMI.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le port USB-A vous permet de connecter des contrôleurs de jeu, des webcams, des disques durs et d’autres périphériques USB de base, ce qui est le bienvenu. Ethernet permet bien sûr des connexions Internet plus rapides et plus fiables, bien que le Wi-Fi 6E à bord devrait être assez bon pour la plupart des gens de toute façon.

Les deux ports HDMI sont respectivement une entrée et une sortie, pilotant l’une des astuces les plus soignées du Cube : le passthrough HDMI, qui vous permet de connecter un autre appareil à votre téléviseur via le kit Amazon.

Ceci est mieux adapté aux décodeurs comme Sky, ou au câble si vous êtes aux États-Unis, car vous pouvez alors utiliser la télécommande Fire ou Alexa pour changer de chaîne ou piloter d’autres commandes, vous permettant d’économiser un port HDMI et rationaliser votre configuration afin que vous n’ayez pas à changer les entrées HDMI chaque fois que vous voulez allumer votre décodeur.

Vous pouvez l’utiliser pour une console de jeu, mais vous ne le souhaitez probablement pas, car le passthrough ajoute un petit décalage supplémentaire à la connexion – pas un problème pour la télévision, mais frustrant pour le gameplay.

Du point de vue des performances pures, c’est difficile à battre

L’un des autres avantages du passthrough est que vous bénéficierez de la mise à l’échelle 4K du Fire TV Cube, qui fonctionne à la fois pour son propre contenu et pour tout ce qui se trouve sur le passthrough. C’est un peu plus avancé que la mise à l’échelle par défaut que votre téléviseur pourrait déjà offrir, bien qu’en pratique, les effets ne changent toujours pas la vie.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ce qui est impressionnant, ce sont les performances globales du processeur octa-core à l’intérieur du Cube. Cette chose est rapide, chargeant presque toutes les applications en quelques secondes. C’est significativement plus rapide que le JVC Fire TV alimenté par Amazon que j’utilise au jour le jour, mais aussi plus rapide que n’importe lequel des streamers Roku ou Chromecast récents que j’ai testés récemment.

Le Cube prend également en charge un large éventail de normes, avec HDR10 + et Dolby Vision pour fournir une vidéo 4K HDR, et Dolby Atmos aux côtés de la prise en charge surround 7.1.

Du point de vue des performances pures, c’est difficile à battre.

Logiciels et fonctionnalités intelligentes

Interface Fire TV occupée

Beaucoup d’annonces et d’éléments promus

Commandes vocales fluides

Le côté logiciel et intelligent de ceci est un sac mélangé.

Je suis très habitué au logiciel Fire TV d’Amazon – comme je l’ai dit, j’utilise un Fire TV – mais même moi, je dois admettre qu’il est loin d’être le meilleur.

L’avantage est qu’il est assez simple et direct à utiliser, avec des paramètres disposés simplement et une interface qui a du sens la plupart du temps.

Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de cette interface, avec des rangées de contenu au moment où vous allumez le téléviseur, et de grandes bannières consacrées aux dernières séries et logiciels d’Amazon. La moitié de votre écran d’accueil a tendance à être composée de publicités, d’une manière ou d’une autre, vous devrez donc vous habituer à Amazon en utilisant votre téléviseur pour vous proposer du contenu.

Jared Newman / Fonderie

Vous pouvez bien sûr installer la gamme complète d’applications tierces que vous attendez sur un streamer moderne, et tout fonctionne sans problème. Le seul inconvénient ici est que l’accent mis par l’interface sur le contenu plutôt que sur les applications prend un peu plus de temps pour y accéder, et ils ne sont pas non plus intégrés dans la ligne « Récemment regardés » – seules les séries Prime et les chaînes de télévision en direct apparaissent ici.

Il s’agit fonctionnellement d’un Echo Dot en plus d’un streamer TV, avec tous les avantages habituels d’un petit haut-parleur intelligent

Mis à part ce qui est à l’écran, vous bénéficiez également de tous les avantages d’Alexa dans cette petite boîte. Le niveau évident est que cela signifie que vous pouvez utiliser Alexa pour naviguer dans l’interface TV, bien que bien sûr, la plupart des appareils Fire TV l’aient sous une forme ou une autre depuis un certain temps grâce à l’inclusion de télécommandes à commande vocale.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le plus grand avantage du Fire TV Cube est qu’Alexa fonctionne en mode mains libres, et même lorsque le téléviseur est éteint. Il s’agit fonctionnellement d’un Echo Dot en plus d’un streamer TV, avec tous les avantages habituels d’un petit haut-parleur intelligent : rappels, requêtes, commandes intelligentes pour la maison et lecture de musique (ici, tous les avantages du système audio auquel vous vous êtes connecté la télé).

Cela signifie que le Fire TV Cube remplit une double fonction, vous permettant d’économiser le coût d’un Echo Dot (ou vous permettant de déplacer un existant dans une autre pièce de la maison). En supposant que vous soyez heureux qu’Amazon pilote l’intelligence de votre maison intelligente, c’est un grand attrait et adoucit le prix élevé.

Prix ​​& disponibilité

Le cube Fire TV est disponible maintenant sur Amazon (bien sûr) bien que vous puissiez également en acheter un chez d’autres détaillants de technologie comme Best Buy aux États-Unis, ou Currys au Royaume-Uni.

Le prix est le point d’achoppement ici. À 140 $ / 140 £, c’est plus cher que n’importe quel appareil Roku ou Google Chromecast d’une certaine manière, et plus du double du propre Fire TV Stick 4K Max d’Amazon.

Parmi les options grand public, seule l’Apple TV 4K est à peu près au même prix, ce qui devrait vous dire quelque chose sur le positionnement premium ici.

Même en soustrayant le prix de 50 $ / 55 £ d’un Echo Dot, en supposant que vous pourriez en acheter un autrement, le Fire TV Cube toujours apparaît comme l’un des streamers les plus chers du marché.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Consultez notre guide des meilleurs bâtons de streaming pour voir certaines de ces options les plus abordables.

Verdict

Si vous êtes déjà all-in sur Amazon, ou si vous cherchez quand même à acheter un Echo Dot, alors le 3rd gen Fire TV Cube pourrait bien valoir la peine, en particulier compte tenu des performances fluides et des avantages tels que le passthrough HDMI.

Mais ce ne sera pas l’appareil pour gagner les gens vers l’écosystème Alexa, car vous pourrez trouver de nombreuses fonctionnalités de base ailleurs pour moins cher.

Si rien d’autre, si Amazon va insister sur la publicité si agressive dans son interface, le moins qu’il puisse faire est d’offrir une meilleure valeur sur le matériel.

