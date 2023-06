Examen d’Amazon Echo Pop: les derniers flops d’écho plutôt que des pops

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design compact

Prend en charge la matière et le trottoir

Alexa intégrée

Agit comme un prolongateur Eero Les inconvénients Seulement légèrement plus petit que l’Echo Dot

Pas de capteurs de mouvement ou de température

Qualité sonore douteuse

Se sent pas cher Notre avis L’Amazon Echo Pop n’est pas beaucoup plus petit ou plus économique que l’Echo Dot, mais il sonne moins bien, fait moins et semble bon marché. Notre conseil : optez plutôt pour un Dot.

Allons droit au but : avec son nouvel Echo Pop, Amazon a livré un haut-parleur Echo qui a l’air pire, sonne moins bien et fait moins que le seul Echo Dot légèrement plus grand et plus cher.

Je ne sais pas vraiment quelle était la pensée derrière le dernier haut-parleur Echo d’Amazon, ou à qui il est censé être destiné. Si l’appareil semi-sphérique était nettement plus petit que l’Echo Dot, que le Pop remplace en tant que haut-parleur Echo le plus petit et le moins cher, je serais plus indulgent.

Mais l’Echo Pop a presque exactement la même taille que l’Echo Dot, et à 39,99 $ / 44,99 £, son prix catalogue n’est que de 10 $ de moins aux États-Unis. Au Royaume-Uni, maintenant que le prix de l’Echo Dot a baissé, le Pop coûte en fait 10 £ de plus. Vous pouvez lire notre critique de l’Echo Dot 5, que nous avons bien noté, pour savoir pourquoi vous voudrez peut-être l’acheter à la place.

L’Echo Pop laisse également tomber quelques-uns des capteurs clés de la maison intelligente de l’Echo Dot, tandis que ses performances audio plates rendent les sons médiocres de l’Echo Dot bien meilleurs en comparaison.

Le Pop est presque entièrement en plastique, à l’exception de l’avant plat recouvert de tissu, tandis que le plus beau Dot a un revêtement en tissu plus large, ce qui lui donne une sensation plus premium.

Sur le plan positif, le Pop est livré avec Alexa et son sac d’astuces habituel, et en plus de prendre en charge la nouvelle norme Matter et les réseaux de quartier Sidewalk d’Amazon, le Pop sert également d’extension pour les routeurs Wi-Fi maillés Eero d’Amazon.

Mais l’Echo Dot fait aussi toutes ces choses, et bien qu’il soit un peu plus profond que l’Echo Pop, il a une sensation beaucoup plus premium ; le Pop, en revanche, semble bon marché.

Donc, au risque de paraître désinvolte : l’Echo Pop flops plus qu’il ne saute.

Quelle est la taille de l’Amazon Echo Pop ?

Mesurant 9,9 x 8,4 x 9,1 cm (LxPxH), l’Amazon Echo Pop a à peu près la même taille que l’Echo Dot. Avec son design demi-sphérique, l’Echo Pop regards un peu plus petit que l’Echo Dot, mais en pratique, le design coupé en deux du Pop ne rase qu’environ un demi-pouce de profondeur et un cheveu sur la hauteur. Alors oui, l’Echo Pop est un poil plus petit que le Dot, mais ce n’est pas le cas ce beaucoup plus petit.

En revanche, l’Echo Pop est considérablement plus léger que le Dot, les haut-parleurs pesant respectivement 195 g et 303 g. Malheureusement, cette perte de poids rend le Pop bon marché par rapport au Dot plus lourd. Pire encore, le Pop est presque entièrement en plastique, à l’exception de l’avant plat recouvert de tissu, tandis que le Dot, plus beau, a un revêtement en tissu plus large, ce qui lui donne une sensation plus premium.

Malgré sa conception en demi-sphère, l’Amazone Echo Pop n’est que légèrement plus petit que l’Echo Dot. Ben Patterson/Fonderie

Où est l’anneau lumineux d’Alexa sur l’Echo Pop ?

L’Echo Pop n’a en fait pas d’anneau lumineux Alexa en soi ; il a plutôt un fin voyant Alexa qui se trouve le long du bord supérieur du haut-parleur.

Derrière la lumière Alexa se trouvent un trio de boutons pour augmenter le volume, baisser le volume et désactiver le microphone. Les utilisateurs d’Echo Dot aux yeux d’aigle remarqueront que le Pop n’a pas de bouton Action, qui vous permet (entre autres) de désactiver les alarmes et de mettre le haut-parleur en mode de configuration. Pour l’Echo Pop, la fonction typique du bouton Action – les alarmes de répétition – peut être exécutée en appuyant simplement sur le haut de l’appareil.

À l’arrière de l’Echo Pop se trouve un port pour le câble de charge d’environ cinq pieds, qui se termine par une grosse verrue murale (généralement pour les haut-parleurs Echo).

Il n’y a pas de prise de sortie audio 3,5 mm à l’arrière du Pop — ce n’est pas une énorme surprise, étant donné que l’Echo Dot de cinquième génération a également largué la prise audio auxiliaire. Mais bien que vous ne puissiez pas connecter un haut-parleur secondaire à l’Echo Pop à l’aide d’un fil, vous pouvez toujours le faire via Bluetooth.

Comment configurez-vous l’Echo Pop?

Faire fonctionner l’Echo Pop est un jeu d’enfant pour ceux qui possèdent déjà d’autres haut-parleurs Echo. Vous branchez simplement l’Echo Pop, attendez quelques minutes jusqu’à ce qu’Alexa dise que le haut-parleur est prêt pour la configuration et lancez l’application Alexa ; en quelques secondes, une invite pour coupler l’Echo Pop devrait apparaître.

Si vous êtes nouveau sur la scène Echo ou sur Alexa dans son ensemble, vous devrez télécharger l’application Alexa et (si vous ne l’avez pas déjà fait) vous inscrire à un compte Amazon. Vous serez également invité à entrer les informations d’identification de votre routeur Wi-Fi domestique, bien qu’une fois cette étape terminée, vous n’aurez pas besoin de la répéter pour ajouter de futurs haut-parleurs Echo.

L’Amazon Echo Pop peut-il contrôler les appareils domestiques intelligents ?

Avec l’aide d’Alexa, l’Echo Pop peut prendre en charge vos appareils domestiques intelligents compatibles via des commandes vocales, et le pool d’appareils intelligents pris en charge vient de s’élargir grâce à Matter, la nouvelle norme qui promet d’unir (éventuellement) la grande maison intelligente. écosystèmes, y compris Alexa, Apple HomeKit, Google Home et Samsung SmartThings.

Comme l’Echo Dot et la plupart des autres enceintes Echo actuelles, l’Echo Pop agit comme un contrôleur Matter, lui permettant de connecter ensemble d’autres appareils Matter de votre maison. Cependant, le Pop ne peut pas connecter les appareils Matter à Internet ; pour cela, vous aurez besoin d’un routeur de bordure Thread, tel qu’un haut-parleur Amazon Echo ; un Apple HomePod, un HomePod mini ou une Apple TV 4K de troisième génération ; ou un Google Nest Hub Max, un Nest Hub de deuxième génération ou un Nest Wifi Pro.

Si vous êtes aux États-Unis, vous voudrez savoir qu’Echo Pop fonctionne également avec Sidewalk, le réseau de quartier en herbe d’Amazon qui permet à plusieurs appareils Ring, Echo et autres appareils compatibles de fonctionner ensemble, créant ainsi une longue portée à faible consommation d’énergie. réseau assez grand pour couvrir tout un quartier.

Avec l’aide d’un réseau Sidewalk (et de nombreux quartiers américains sont déjà couverts par la couverture Sidewalk), les utilisateurs peuvent installer (par exemple) des détecteurs de mouvement compatibles, des lumières intelligentes et d’autres appareils à l’extérieur de leur domicile sans se soucier d’être à court de Wi- Gamme Fi.

Cependant, les avantages de Sidewalk sont encore plus théoriques que pratiques et vous pouvez désactiver la fonctionnalité Sidewalk d’Echo Pop si vous préférez.

Même si vous ne profitez pas du support Echo Pop’s Matter ou Sidewalk, vous pouvez toujours prendre en charge plus de 100 000 appareils domestiques intelligents avec Alexa, via des commandes vocales ou des routines Alexa.

L’Amazon Echo Pop a des boutons pour augmenter le volume, désactiver le microphone et baisser le volume. Ben Patterson/Fonderie

L’Echo Pop peut-il agir comme un prolongateur Amazon Eero ?

Amazon a récemment ajouté la possibilité pour la plupart de sa gamme Echo actuelle de doubler en tant que prolongateurs de portée pour ses routeurs Wi-Fi maillés Eero, et l’Echo Pop ne fait pas exception.

Chaque Echo Pop ajoutera jusqu’à 1 000 pieds carrés de couverture à votre configuration de maillage Eero, un joli bonus compte tenu du prix avantageux du Pop.

L’Echo Pop vous permet-il de discuter avec Alexa ?

Comme avec les autres haut-parleurs Echo, l’Echo Pop vous permet de parler avec Alexa. Vous pouvez poser à Alexa un large éventail de questions, allant de « Alexa, quel temps fait-il? » à « Alexa, ai-je des rendez-vous aujourd’hui ? »

Vous pouvez également configurer Alexa pour écouter des sons suspects, tels que des bris de verre ou des sirènes d’alarme de fumée (via la fonction gratuite Alexa Guard, ou vous pouvez passer à la version payante Alexa Guard Plus), régler des alarmes ou des minuteries, ou même acheter sur Amazon ( vous pouvez définir un code PIN pour empêcher vos enfants de faire des achats sur Amazon).

Peut-on téléphoner avec Amazon Echo Pop ?

Alexa offre la plupart des mêmes fonctionnalités de communication sur l’Echo Pop qui sont disponibles sur les autres haut-parleurs Echo. Par exemple, vous pouvez demander à Alexa de « passer » sur un appareil Echo dans une autre pièce, ce qui vous permet d’entendre ce qui se passe dans cette pièce ou de parler à n’importe qui à proximité (Alexa vous avertira si quelqu’un passe d’un autre haut-parleur Echo) . Vous pouvez également demander à Alexa de faire une annonce (comme « L’heure du dîner ! ») sur tous les autres appareils Echo de votre maison.

Outre la communication avec d’autres appareils Echo, Alexa sur l’Echo Pop peut passer des appels téléphoniques gratuits vers des lignes fixes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Mexique (les appels Alexa gratuits sont malheureusement limités à 10 contacts à la fois).

Pouvez-vous jouer de la musique sur l’Amazon Echo Pop ?

Comme les autres haut-parleurs Echo, l’Echo Pop peut servir de juke-box avec l’aide d’Alexa. À l’aide de l’application Alexa, vous pouvez vous connecter à votre service de diffusion de musique préféré, notamment Amazon Music, Apple Music et Podcasts, Spotify (y compris la fonctionnalité Spotify Connect), Deezer, Tidal, Pandora, iHeartRadio, SiriusXM et TuneIn ; absents de la liste sont Qobuz et YouTube Music.

Avec votre compte de streaming musical lié, vous pouvez demander à Alexa sur l’Echo Pop de lire une piste, un album, un artiste ou un genre (« Alexa, joue Taylor Swift » ou « Alexa, joue du rock classique »). Une autre option consiste à ajouter la lecture de musique en tant qu’action dans une routine Alexa ; par exemple, vous pouvez faire en sorte qu’Alexa joue « Happy » pendant vos routines de réveil matinal.

Qu’est-ce qui manque à l’Echo Pop ?

« Tout comme les autres haut-parleurs Echo », a été une sorte de refrain dans mon examen de l’Echo Pop, mais il y a quelques fonctionnalités clés de l’Echo que le Pop a décidément n’a pas soutien.

Par exemple, l’Echo Pop n’a pas le capteur de mouvement intégré trouvé dans le dernier Echo Dot (et, encore une fois, légèrement plus cher), et il manque également le capteur de température du Dot. Ces deux capteurs peuvent être utilisés pour déclencher des routines Alexa, comme allumer les lumières lorsque quelqu’un entre dans la pièce ou faire tourner un ventilateur lorsque la température atteint un certain niveau.

Il manque également à l’Echo Pop un concentrateur de maison intelligente Zigbee qui permettrait au haut-parleur de contrôler directement les appareils Zigbee – bien que, pour être juste, le Dot n’ait pas non plus de radio Zigbee.

Comment sonne l’Echo Pop ?

Sur le papier, vous pourriez penser que l’Echo Pop et son pilote de 1,95 pouces ont l’avantage sonore sur l’Echo Dot et son plus petit pilote de 1,75 pouces. La réalité, cependant, est que l’audio de l’Echo Pop est pâle par rapport à celui de l’Echo Dot – et cela veut dire quelque chose, étant donné les seules performances audio médiocres du Dot.

En faisant des allers-retours entre les deux haut-parleurs, l’Echo Pop sonnait plat et métallique, avec juste un soupçon de réponse des basses. L’Echo Dot, en revanche, avait un son plus profond et plus plein, avec de meilleurs détails haut de gamme.

Certes, l’Echo Dot sonne toujours assez meh à mes oreilles, mais au moins sa reproduction audio flirte avec la vraie haute fidélité. L’Echo Pop, d’autre part, sonne comme un haut-parleur Bluetooth bon marché, bon pour entendre vos morceaux plutôt que de vraiment les apprécier.

L’Amazon Echo Pop vaut-il le coup ?

Si l’Amazon Echo Pop est arrivé avec un prix beaucoup plus bas, alors bien sûr, cela pourrait en valoir la peine.

Mais étant donné que son prix ne se compare pas bien à l’Echo Dot plus robuste, au meilleur son, plus capable et légèrement plus grand, nous vous suggérons de vous accrocher pour une réduction de prix. En ce moment, l’Echo Pop reçoit un « non » ferme de notre part.